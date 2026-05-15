أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت "ﭬيستا إيكويتي بارتنرز" ("ﭬيستا")، شركة الاستثمار التقني الرائدة عالمياً والمتخصّصة في مجال البرمجيات المؤسسية، اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي العالمي ( ADGM) ، وهو المركز المالي الدولي للعاصمة أبوظبي. وكانت شركة VEPM الشرق الأوسط المحدودة، قد حصلت على الترخيص التنظيمي الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي ( ADGM)، ما يخوّل الشركة تقديم الاستشارات الاستثمارية وترتيب الصفقات عبر أرجاء المنطقة.

يعكس تأسيس المكتب الجديد في أبوظبي توسّع نطاق الحضور الاستراتيجي لشركة "ﭬيستا" في الشرق الأوسط، وتنامي الدور البارز الذي تلعبه المنطقة في مجال الاستثمار التكنولوجي والابتكار على مستوى العالم. منذ تأسيسه في عام 2013، برز أبوظبي العالمي ( ADGM) كأحد المراكز المالية الرائدة عالمياً، إذ يربط المستثمرين من جميع أنحاء العالم بالفرص الواعدة التي توفّرها المنطقة. تنضم "ﭬيستا" اليوم إلى مجتمع متنامٍ من كبرى شركات الاستثمار العالمية التي اختارت أبوظبي العالمي ( ADGM) مقراً لها، ما يمثّل دلالة واضحة على المكانة البارزة لأبوظبي باعتبارها وجهة مفضّلة لرأس المال المؤسسي.

وتنسجم هذه الخطوة مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، والهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متكامل للخدمات المالية المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، بدعم من مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار. وستعمل فيستا التزامها على تعزيز حضورها طويل الأمد في الإمارة، من خلال الاندماج في منظومة الابتكار المحلية، واستكشاف فرص ربط شركات محفظتها بالسوق المحلي والشركاء الاستراتيجيين، بما يتيح الاستفادة من الفرص النوعية التي تتيحها بيئة النمو في المنطقة.

وتعليقاً على افتتاح المكتب الجديد، قال روبرت ف. سميث، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "ﭬيستا إكويتي بارتنرز": "في الوقت الذي تقوم فيه حلول المؤسسات القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي بإعادة صياغة أسلوب عمل الشركات وكيفية تنافسها مع بعضها البعض، فإن الشركات التي تدمج البيانات الذكية في سير عملها ومهامها الرئيسية هي التي ستكتب فصول المرحلة القادمة من خلق القيمة. لقد أظهرت منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، طموحاً استثنائياً في بناء بنية تحتية رقمية رائدة تؤهلها لريادة هذا المشهد الجديد بكل اقتدار. ولا شك أن تأسيس مكتب لنا هنا سيرتقي بمكانتنا لنصبح الشريك الأمثل لمستثمري المنطقة ومؤسساتها، بينما تدخل البرمجيات المؤسسية عصرها الأكثر نشاطاً وديناميكية".

من جانبه، قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي ( ADGM): "يعكس قرار شركة ’ﭬيستا إيكويتي بارتنرز‘ بتأسيس مكتبها في منطقة الشرق الأوسط لدى أبوظبي العالمي ( ADGM) الدور متزايد الأهمية لإمارة أبوظبي بصفتها مركزاً عالمياً لرأس المال وووجهة بارزة للابتكار، كما يؤكد متانة إطار العمل التنظيمي المعترف به دولياً لأبوظبي العالمي ( ADGM) وبيئته الداعمة للشركات. نحن نرحب بانضمام ’ﭬيستا‘ إلى منظومتنا المتنامية، ونتطلع قُدماً إلى تزويد الشركة بالدعم اللازم لتوطّد علاقاتها وشراكاتها مع المستثمرين الإقليميين وتمضي في مسيرتها التنموية القائمة على التقنيات الحديثة في جميع أنحاء المنطقة".

ويُشار إلى أن فيجنيش فيجياكومار، المدير المرخص والرئيس التنفيذي الأول لشركة VEPM الشرق الأوسط المحدودة، سيتولى قيادة المكتب الجديد الذي يقع في برج الختم ضمن ساحة أبوظبي العالمي - ADGM في جزيرة الماريه.

ومن جهته، قال فيجنيش فيجياكومار: "إن حصولنا على الترخيص الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية يعكس قوة إطار العمل التنظيمي لأبوظبي العالمي ( ADGM)، كما يعكس التزام ’ﭬيستا‘ بإرساء حضور متميز لها على صعيد المنطقة منذ اليوم الأول. وبفضل فريق مكرّس ومتمرّس متواجد في أبوظبي، فإننا نتبوأ مكانة هامة تؤهلنا لأن نكون صلة الوصل ما بين المنصة العالمية لشركة ’ﭬيستا‘ ومستوى الإقبال المتزايد في المنطقة على الاستثمار في البرمجيات المؤسسية".

تأتي خطوة توسع "ﭬيستا" في منطقة الشرق الأوسط استناداً إلى علاقاتها القائمة مع المستثمرين الإقليميين وصناديق الثروة السيادية، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة إلى جانب المؤسسات القائمة في أبوظبي. ويمثل المكتب الجديد امتداداً للانتشار العالمي لشركة "ﭬيستا" والذي يشمل مكاتب منتشرة في الولايات المتحدة وهونغ كونغ.

وقالت فاطمة الحمادي، رئيسة مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار: "رسخت أبوظبي مكانتها كوجهة عالمية رائدة للابتكار والاستثمار. ومن خلال مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) نعمل على بناء منظومة متكاملة تدعم الجيل القادم من الخدمات المالية، وتعزز الترابط بين الأسواق، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والابتكار على المدى الطويل. وسيسهم حضور "فيستا" في إضافة قيمة نوعية للمنظومة المالية والتكنولوجية المتطورة في أبوظبي"

لمحة عن "ﭬيستا إيكويتي بارتنرز"

تُعد "ﭬيستا" شركة استثمار تقني رائدة عالمياً تتخصّص في مجال البرمجيات المؤسسية. تسعى "ﭬيستا" عبر استراتيجياتها في الأسواق الخاصة إلى تحقيق عوائد متميزة من خلال اعتماد منهجية خاصة ومنظّمة لخلق القيمة تم تطويرها وصقلها على مدار 25 عاماً عبر أكثر من 650 صفقة. تدير "ﭬيستا" اليوم محفظة متنوعة من شركات البرمجيات التي تقدم حلولاً حيوية للمهام الأساسية إلى ملايين العملاء حول العالم. واعتباراً من 30 سبتمبر 2025، بلغت قيمة أصول "ﭬيستا" المُدارة أكثر من 107 مليارات دولار أمريكي. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني vistaequitypartners.com. تابعوا "ﭬيستا" على لينكد إن عبر @Vista Equity Partners، وعلى منصة إكس عبر @Vista_Equity.

