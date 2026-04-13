مسقط، سلطنة عُمان: أعلنت "مجموعة يانغو" -شركة التكنولوجيا العالمية-، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة ثواني وذلك من أجل تقديم مزايا حصرية تعزز من الرفاهية الحياتية لسائقات يانغو، وتأتي هذه المزايا ضمن مبادرة نوعية أطلقتها مجموعة يانغو تحت مسمى"هي تنطلق" تقديراً لموظفاتها. وبموجب هذه الشراكة، ستحصل السائقات على إمكانية الوصول إلى منصة "سما" التابعة لشركة "ثواني"، والتي توفر خصومات حصرية وعروض خاصة على مجموعة واسعة من العلامات التجارية والمنوعة عبر تطبيق "ثواني".

وتعد هذه الشراكة إضافة عملية لمبادرة "هي تنطلق"، والتي ستساعد السائقات على إدارة نفقاتهن اليومية بكفاءة أكبر، إلى جانب توسيع نطاق استفادتهن من مزايا تتجاوز عوائد الرحلات. وتعمل يانغو وثواني على بناء منظومة أكثر دعمًا للنساء الساعيات إلى تحقيق مصادر دخل مستدامة، انسجاماً مع الرؤية الوطنية" رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم استقلالها المادي، وفتح آفاق جديدة لتعزيز مساهمتها في منظومة النقل المحلية.

قالت شيخة أمبوعلي، المدير العام لشركة يانغو في سلطنة عُمان: "نعمل في يانغو على إيجاد مسارات أكثر تمكينًا للمرأة للمساهمة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وتفسّر هذه الشراكة هذا النهج عبر تقديم مزايا قيّمة تعزز الرفاه المالي لسائقاتنا. فالحصول على فرص التوفير في النفقات المعتادة يُحدث فرقًا حقيقيًا على المدى الطويل، وهي أحد الطرق التي نستثمر من خلالها في تقديم تجربة أكثر دعمًا وشمولية واستدامة للنساء. كما تعكس هذه الشراكة تركيزنا على تطوير برامج موجهة تستجيب لواقع عمل المرأة في قطاع النقل، إلى جانب تشجيع مشاركتهن في هذا القطاع، الذي يواصل إتاحة فرص جديدة للإسهام الاقتصادي وتعزيز الاستقلال المالي."

كما أعرب المهندس ماجد العامري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ثواني": "نؤمن في ثواني بأن الحلول الرقمية ينبغي أن تُقدّم قيمة حقيقية وملموسة في الحياة اليومية. وتعكس شراكتنا مع يانغو التزامنا المشترك بتمكين المرأة من خلال مزايا عملية تدعم قراراتها المالية وتعزز استقرارها المادي. ومن خلال منصة "سما"، نفخر بتقديم فرص توفير مجدية ومزايا ترتقي بجودة حياة الموظفين، مما يسهم في بناء منظومة داعمة ومنسجمة مع التوجهات الوطنية في "رؤية عُمان 2040".

والجدير بالذكر، أن شركة يانغو أطلقت مبادرة "هي تنطلق" في أكتوبر 2025 بهدف تمكين المرأة في قطاع النقل من خلال التدريب المهني وتنمية المهارات وإشراكها في البرامج المجتمعية. ومنذ إطلاقتها، أصبحت المبادرة جزءًا من جهود يانغو في تمكين المرأة مهنياً ومادياً، خاصة في قطاع النقل المتنامي.

وترحب "يانغو" بالتعاون مع مختلف الشركاء سواء من القطاع الحكومي أو الخاص لخلق شراكات مثمرة تدعم مستقبل النقل في سلطنة عُمان.

عن مجموعة يانغو:

هي منظومة تكنولوجية تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية تلبي احتياجات المجتمعات التي تخدمها. وبالتزام راسخ بالابتكار، تعمل يانغو على بإعادة صياغة أحدث التقنيات المتقدمة حول العالم لتصبح خدمات يومية متكاملة وسلسة. وتسعى من خلال مهمتها إلى تسخير الابتكارات العالمية في تنمية المجتمعات، من خلال تعزيز الروابط واحترام الفروق الثقافية وتحسين التجارب الحياتية الروتينية.

عن شركة ثواني:

تأسست شركة ثواني للتقنيات في عام 2016، وهي شركة عمانية متخصصة في تقديم حلول الدفع الذكية حصلت على شهادة PCI-DSS التي تمثل المعيار العالمي المختص بأمان بيانات بطاقات الدفع الائتمانية. وبترخيص من البنك المركزي العُماني، تقدم الشركة حلول دفع مبتكرة في مجال التقنية المالية لتسريع عمليات الدفع، وتحسين تجربة المستخدم، وجعلها أكثر أمانًا وسرعة وسهولة. كما تقدّم حلولًا مبتكرة تلبي احتياجات مختلف المؤسسات، إلى جانب منصتها لدفع الفواتير، وشحن الرصيد، ودفع الرسوم الدراسية، والتأمينات الاجتماعية. ومؤخرًا أطلقت الشركة النسخة المحدثة من تطبيقها، مقدمة منتجات جديدة وتحسينات نوعية على محفظة خدماتها. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.Thawani.om