دبي، الإمارات العربية المتحدة - حصدت يانغو تك، منظومة االحلول التكنولوجية الموحدة المصممة خاصة للشركات المحلية، جائزة "أفضل مزود لحلول التكنولوجيا" في حفل توزيع جوائز "رواد الأعمال للابتكار التكنولوجي 2025"، الفعالية البارزة التي جمعت نخبة من أهم الشخصيات والقيادات من مختلف أنحاء منظومة الابتكار والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تُعدّ يانغو تك منصة شاملة للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لمعاملات الشركات بين بعضها البعض، وذلك لتمكينها من تبسيط عملياتها وخفض التكاليف والارتقاء بتجارب العملاء. بدءً من تعزيز نمو التجارة الإلكترونية وتحديث الخدمات اللوجستية إلى تمكين إدارة البيانات المتقدمة والإعلانات التجارية، تحرص يانغو تك على مواءمة حلولها مع الرؤى الاقتصادية الأوسع للمنطقة والرامية إلى تنويع وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.

وبهذه المناسبة، علّق فلاديمير رازوفاييف، الرئيس التنفيذي لشركة يانغو تك، قائلاً، "يؤكد الفوز بهذه الجائزة الأهمية المتزايدة للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في يانغو تك، نحرص على تصميم حلول رائدة لتمكين مختلف القطاعات بتكنولوجيا قابلة للتطوير كفيلة بتقديم قيمة فورية ودعم استراتيجيات التحول الرقمي الوطنية مثل رؤية السعودية 2030 واستراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نعتز بهذا التكريم ونعتبره علامة فارقة في رحلتنا لدفع عجلة الابتكار والنمو المستدام في المنطقة."

توفر منظومة يانغو تك منصة متكاملة للشركات تمكّنها من تبني التقنيات الناشئة بثقة. تنضوي تحت مظلة المنصة مجموعة من الأقسام المتخصصة بما فيها، يانغو تك لتجارة التجزئة، التي تساعد الشركات على التحول من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية؛ و "روبوتكس" لأتمتة المستودعات بروبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي" و "أوتونومي" لحلول التوصيل في الميل الأخير وذلك باستخدام الروبوتات المستقلة؛ و "كلاود"، سحابة البيانات القابلة للتطوير وتلبية احتياجات الشركات للذكاء الاصطناعي. ومن جهة أخرى، تعمل الخدمات الإضافية مثل خدمة تخطيط المسار، ومتصفح الشركات، وإدارة قواعد البيانات على توسيع منظومة الحلول بشكل أكبر لدعم الشركات في كل مرحلة من مراحل التحول الرقمي.

من خلال دمج التقنيات المتنوعة تحت علامة تجارية واحدة، تُساهم يانغو تك بتسهيل رحلة التحوّل الرقمي وتمكين تطوير الحلول عبر مختلف القطاعات.

عن يانغو تك

يانغو تك جزء من مجموعة يانغو، المنظومة التكنولوجية الموحدة التي تعمل على تحويل الحلول والابتكارات المتطورة إلى خدمات يومية مصممة خصيصاً لتعزيز خدمات وعمليات الشركات الحديثة. تقدم يانغو تك مجموعة عالمية من الأدوات التي تغطي قطاعات التخزين وإدارة المستودعات، النقل، تجارة التجزئة وأكثر، والتي تم تصميمها لتحسين العمليات والارتقاء بتجارب المستخدمين، ودفع عجلة النمو المستدام. تشمل هذه المنظومة حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجارة التجزئة، مثل يانغو تك للتجزئة (Yango Tech Retail)، و "يانغو تك أوتونومي" (Yango Tech Autonomy) لخدمات توصيل الميل الأخير، و "يانغو روبوتكس" (Yango Robotics) لحلول أتمتة المستودعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويانغو ريتيل ميديا (Yango Retail Media) لحلول الإعلانات، وحل "روت كيو" (RootQ) لإدارة التوصيل في الميل الأخير، ومنصة "يانغو تك كلاود"(Yango Tech Cloud)، التي تقدم متصفح يانغو للشركات (Yango Tech Browser)، وقاعدة بيانات يانغو (YangoDB). من خلال تسخير أحدث الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن "يانغو تك" الشركات من الحفاظ على تنافسيتها والازدهار في العالم الرقمي.

