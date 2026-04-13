يأتي هذا الإنجاز في إطار شراكة استراتيجية تجمع بين مجموعة الدار وهيئة زايد لأصحاب الهمم وشركة "توبلاند"، بما يسهم في ترسيخ أفضل ممارسات الشمولية عبر العمليات التشغيلية وتجربة المتعاملين على حد سواء

تم تدريب جميع موظفي "ياس مول" بالتوازي مع بدء تطبيق البرنامج لدى المتاجر، ضمن خطة متكاملة لتعميمه تدريجياً عبر محفظة الدار

سيتم توزيع 10,000 شريط "دوّار الشمس" من إنتاج أصحاب الهمم عبر أصول الدار، دعماً للتحول طويل الأمد نحو بيئات أكثر شمولية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : حققت مجموعة الدار إنجازاً نوعياً جديداً في مسيرتها لترسيخ مفاهيم الشمولية، مع إعلان "ياس مول" كأول مركز تسوق في المنطقة يستوفي متطلبات البرنامج الدولي "دوّار الشمس لذوي الإعاقات غير المرئية"، بما يضمن تمكين الزوار من أصحاب الإعاقات غير المرئية من الحصول على الدعم الإضافي الذي قد يحتاجونه، في بيئة تراعي احتياجاتهم وتعزز جودة تجاربهم.

ويجسّد هذا الإنجاز ثمرة شراكة استراتيجية تجمع بين الدار وهيئة زايد لأصحاب الهمم وشركة "توبلاند" البريطانية. وتتولى هيئة زايد لأصحاب الهمم قيادة المبادرة محلياً بصفتها الشريك الممكن في دولة الإمارات، فيما تدعم شركة "توبلاند" البرنامج باعتبارها الشريك الحصري لبرنامج "دوّار الشمس لذوي الإعاقات غير المرئية" (الجهة المعتمدة رسمياً لشارات "دوّار الشمس")، بما يعزز ترسيخ حضور هذه المبادرة العالمية في "ياس مول" ويكرّس دوره كوجهة رائدة في تبنّي أفضل ممارسات الشمولية.

وقد جرى دمج معايير برنامج "دوّار الشمس لذوي الإعاقات غير المرئية" بصورة شاملة ضمن منظومة تجربة المتعاملين في "ياس مول"، حيث خضع جميع الموظفين المعنيين بالتعامل المباشر مع الزوار لتدريب متخصص مكثّف يمكّنهم من التعرّف على شريط "دوّار الشمس" وتفعيل بروتوكولات خدمة متقدمة، بما يضمن تقديم الدعم الملائم بكفاءة عالية، ويكفل توفير تجربة متكاملة وسلسة وشاملة لكافة الزوار.

وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على العضوية الكاملة في برنامج "دوّار الشمس لذوي الإعاقات غير المرئية" يتطلب استيفاء معايير دولية شاملة، تشمل تنفيذ برامج تدريبية شاملة للموظفين وتحقيق التكامل الكامل للمبادرة ضمن مختلف العمليات التشغيلية. ويجسّد هذا الإنجاز قدرة "ياس مول" على ترسيخ مفاهيم الشمولية بصورة منهجية عبر كافة جوانب التشغيل والتأهيل والتفاعل مع المتعاملين، بما يرسّخ أثراً مجتمعياً ملموساً ومستداماً.

وفي إطار هذا الالتزام، كلّفت الدار بإنتاج 10,000 شريط "دوّار الشمس" صُنعت بأيدي أصحاب الهمم في ورشة الطباعة التابعة لهيئة زايد، على أن يتم توزيعها عبر وجهاتها ومراكزها التجارية، في خطوة تعزّز ترسيخ معايير الشمولية على المدى الطويل وتدعم سلاسل القيمة ذات الأثر المجتمعي.

ويُشكّل "ياس مول" منصة متكاملة لإطلاق وتوسيع نطاق المبادرات الشاملة عبر وجهات الدار، ضمن خارطة طريق أوسع لترسيخ الشمولية، حيث يسهم هذا الإنجاز في دعم تصنيف جزيرة ياس كمدينة دامجة، ويتماشى مع توجهات دائرة تنمية المجتمع الرامية إلى تعزيز الاندماج المجتمعي وترسيخ بيئات أكثر شمولاً واستدامة.

وفي هذه المناسبة، صرحت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في مجموعة الدار: "يمثّل إطلاق برنامج ’دوّار الشمس‘ لذوي الإعاقات غير المرئية في ياس مول محطة محورية في مسيرتنا لترسيخ مبدأ الشمولية. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتوفير بيئات تحتضن الجميع وتمنحهم شعوراً حقيقياً بالترحيب والتفهّم والدعم. ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية، نواصل ترسيخ أفضل الممارسات الشاملة عبر مختلف وجهاتنا، بما يسهم في دعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وتكاملاً".

أكد سعادة عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن تطبيق برنامج "دوار الشمس" للإعاقات غير المرئية في ياس مول يمثل خطوة جيدة تعزز ريادة إمارة أبوظبي عالمياً كمدينة دامجة وصديقة لأصحاب الهمم، وتجسد نهجاً تنموياً يضع جودة حياة الإنسان وتمكينه في صدارة الأولويات.

وأوضح سعادته أن المبادرة تعكس التزام الهيئة بتطوير منظومة مستدامة تعزز الوعي بالإعاقات غير المرئية، وتوفر بيئات شاملة تمكّن أصحاب الهمم من التفاعل بثقة واستقلالية، بما يدعم اندماجهم الكامل ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، مشيراً إلى أن هيئة زايد لأصحاب الهمم ماضية في توسيع نطاق المبادرة ونشرها على مستوى الإمارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يرسّخ ثقافة مجتمعية أكثر وعياً، ويعزز التوجهات الوطنية نحو مجتمع شامل ومستدام.

وثمّن سعادة عبد الله الكمالي الشراكة مع شركة الدار العقارية وياس مول، والتعاون مع شركة "توبلاند" والشركاء الدوليين، مؤكداً أن تكامل الجهود يمثل أساساً لتحقيق أثر مستدام وتعزيز مكانة أبوظبي كنموذج عالمي في تمكين أصحاب الهمم.

ومن جانبه، قال آندي فوكنر، الرئيس التنفيذي لشركة "توبلاند"، الشريك الحصري لبرنامج "دوّار الشمس لذوي الإعاقات غير المرئية" في الشرق الأوسط: "نفخر بدعم ’ياس مول‘ في ترسيخ مبادئ الشمولية وتعزيز بيئة أكثر احتواءً، من خلال إطلاق برنامج ’دوّار الشمس لذوي الإعاقات غير المرئية‘، وذلك بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم. وقد جرى تصنيع شرائط ’دوّار الشمس‘ حصرياً في المنطقة بأيدي أصحاب الهمم، في تجسيد ملموس للالتزام بتمكينهم وإبراز قدراتهم، وتعزيز دورهم الفاعل في المجتمع، إلى جانب الارتقاء بتجربة الزوار من ذوي الإعاقات غير المرئية وتوفير بيئة أكثر دعماً واحتواءً لهم".

وتشير التقديرات أن واحداً من بين كل ستة أشخاص حول العالم يعيش مع شكل من أشكال الإعاقة، فيما تندرج الغالبية العظمى من هذه الإعاقات ضمن الإعاقات غير المرئية. وفي هذا الإطار، تضطلع مبادرات مثل برنامج "دوّار الشمس لذوي الإعاقات غير المرئية" بدور محوري في تعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع آفاق الفهم في الأماكن العامة. ومن خلال هذه المبادرات، تواصل الدار تطوير وجهات ومجتمعات أكثر شمولية وإتاحة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، ويُنفَّذ بالشراكة مع الجهات المعنية لترسيخ أثر مستدام على مستوى المجتمع.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 60 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 49 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

نبذة عن هيئة زايد لأصحاب الهمم

أُنشئت هيئة زايد لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي بتاريخ 19 أبريل عام 2004 الموافق 29 صفر لعام 1425 هـ، وتضم جميع مراكز ومؤسسات الرعاية الإنسانية والخدمات الاجتماعية الموجهة لأصحاب الهمم، كما تُلحق بها مستقبلاً أي جهات تُنشأ في إمارة أبوظبي لتحقيق الأهداف الإنسانية. ويرأس مجلس أمناء الهيئة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان.

تضم الهيئة مراكز ونوادي مخصصة لأصحاب الهمم، وقد حققت قفزات نوعية متميزة ضمن إطار خدماتها المقدّمة لأكثر من 28 ألف مستفيد، من بينهم 2100 طالب منتظمون في مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها، والبالغ عددها 15 مركزاً، إضافةً إلى 4 إدارات متخصصة و3 أندية رياضية منتشرة على مستوى الإمارة.

وتوفر الهيئة خدمات متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، وتشمل هذه الخدمات: التدريب والتعليم، والتأهيل المهني، والعلاج التأهيلي (التقييم، التدخل المبكر، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق، وورش التدريب المهني)، إلى جانب الرعاية النفسية، والإرشاد الأسري، ودعم الأنشطة التعليمية والرياضية.

نبذة عن برنامج "دوّار الشمس لذوي الإعاقات غير المرئية"

يُعد برنامج "دوّار الشمس لذوي الإعاقات غير المرئية" مبادرة عالمية رائدة تُعنى بدعم الأفراد من ذوي الإعاقات والحالات غير المرئية، بما في ذلك التنوّع العصبي. ومنذ انطلاقه في المملكة المتحدة عام 2016، واصل البرنامج توسيع نطاقه عالمياً، من خلال شراكات مع مؤسسات عبر قطاعات متنوعة تشمل تجارة التجزئة، والخدمات المالية، والنقل (بما في ذلك أكثر من 285 مطاراً في 30 دولة)، والسفر والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، وخدمات الطوارئ، وقطاع الترفيه.

ويمثّل رمز "دوّار الشمس" وسيلة بسيطة وغير لفظية تتيح للأفراد التعبير بشكل طوعي ولبق عن احتياجاتهم الخاصة، بما يشمل حاجتهم إلى مزيد من الدعم أو التفهّم أو الوقت أو المساحة، دون الحاجة إلى الإفصاح المباشر. ويسهم هذا الرمز في تمكينهم من التنقّل بثقة وسلاسة في بيئات العمل والأماكن العامة، بما يعزّز ترسيخ بيئات أكثر شمولية ووعياً.

وتعمل الشركة المالكة للبرنامج، وهي شركة متعددة الجنسيات مملوكة للقطاع الخاص ومقرها المملكة المتحدة، في عدد من الأسواق العالمية، بما في ذلك أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، والدنمارك، وأيرلندا، وأمريكا اللاتينية، وهولندا، ونيوزيلندا، وموريشيوس، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

نبذة عن شركة "توبلاند"

تُعد "توبلاند" من الشركات الرائدة في توفير المنتجات المساندة والحلول الشاملة لأصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط. وبصفتها مؤسسة اجتماعية تأسست تحت مظلة هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، تلتزم الشركة بتعزيز مفاهيم الإتاحة وترسيخ الشمولية من خلال توظيف التقنيات المبتكرة وتقديم خدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

وتفخر "توبلاند" بدورها كشريك حصري لبرنامج "دوّار الشمس لذوي الإعاقات غير المرئية" في الشرق الأوسط، حيث تعمل على تمكين المؤسسات من دعم الأفراد من ذوي الإعاقات غير المرئية وتطوير بيئات أكثر احتواءً.

ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية ومبادراتها المجتمعية، تواصل "توبلاند" إحداث أثر اجتماعي ملموس، والإسهام في الارتقاء بجودة الحياة لأصحاب الهمم في مختلف أنحاء المنطقة.

دوّار الشمس – المبادرة العالمية

يمثّل رمز "دوّار الشمس" علامة تعريفية لبقة تشير إلى أن حاملها من ذوي الإعاقات غير المرئية، وقد يكون بحاجة إلى دعم إضافي أو تفهّم أكبر أثناء تواجده في الأماكن العامة.

