يعد المشروع السكني الثالث للشركة بعد التسليم الناجح لمشروعي "ألتيا ريزيدنس" و"ألتيا ون" السكنيين في واحة دبي للسيليكون.

بدء الأعمال التمهيدية للمشروع , ومن المتوقع اكتمال المشروع في الربع الأول من عام 2028

دبي، الإمارات : أعلنت شركة ياس للتطوير العقاري، وهي شركة عقارية عالمية رائدة لها تاريخ طويل في بناء المدن الذكية في أمريكا الوسطى واللاتينية، اليوم عن إطلاق مشروعها الثالث في دبي "كاسا ألتيا"، وهو مشروع سكني فاخر في منطقة الفرجان.

وصرحت شركة ياس للتطوير العقاري في بيان لها: "إنه في إطار رؤية النمو الاستراتيجية، تخطط الشركة لإطلاق مشاريع بقيمة مليار درهم إماراتي في دبي خلال عام 2026. وقد بدأت بالفعل أعمال الانشاء التمهيدية لمشروع "كاسا ألتيا"، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2028.

وكشفت الشركة: "يأتي إطلاق مشروع "كاسا ألتيا" يأتي بعد التسليم الناجح لمشروعيها السابقين "ألتيا ريزيدنس" و"ألتيا ون" في واحة دبي للسيليكون.

وأكدت شركة ياس للتطوير العقاري، التي رسخت مكانتها في بناء مشاريع فاخرة في مناطق سريعة النمو، أن المشاريع الجديدة مدفوعة بالنمو السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمط الحياة الفريد الذي توفره الدولة.

صرّح بذلك منير كوتي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ياس للتطوير العقاري: "تتمتع الشركة بفهم عميق لأسواق العقارات العالمية، وسمعة دبي كوجهة استثمارية رائدة. وقد سجل سوق العقارات في المدينة نمواً قياسياً خلال عام 2025، حيث بلغت المبيعات أكثر من 686 مليار درهم إماراتي، وفقاً لبيانات دبي انترأكت. ونحن نلتزم التزاماً كاملاً باستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى تعزيز ملكية المنازل ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي".

وفقًا لمنصة دبي انترأكت، سجل سوق العقارات في دبي في عام 2025 أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق مع زيادة المعاملات على أساس سنوي بأكثر من 30 في المائة.

وأكد منير كوتي إن شركة ياس للتطوير العقاري قد صنعت لنفسها سمعة فريدة من خلال اهتمامها الدقيق بالتفاصيل في تصميم المساكن الفاخرة المدعومة بالتنفيذ المنضبط مع سجل حافل بتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وهو تميّز نادر بشكل متزايد في سوق العقارات الديناميكي اليوم.

سيضم مشروع "كاسا ألتيا" 72 وحدة سكنية، تشمل 12 وحدة بغرفة نوم واحدة، و48 وحدة بغرفتي نوم، و12 وحدة بثلاث غرف نوم. والجدير بالذكر يوجد طابقاً كاملاً مخصص لستة منازل فائقة الفخامة تتميز بمسابح خاصة وحدائق ذات مناظر طبيعية ومناطق للشواء ومجموعة من وسائل الراحة المصممة خصيصاً، والتي تم تصميمها بعناية لمحاكاة التفرد والراحة التي توفرها الفيلات.

تتراوح مساحة الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة في "كاسا ألتيا" ما بين 1000 قدم مربع، بينما تتراوح مساحة الوحدات المكونة من غرفتي نوم بين 1400 و1465 قدم مربع، أما الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم فتبلغ مساحتها 1900 قدم مربع. وتبدأ أسعار الشقق من 1.7 مليون.

وأضاف منير كوتي " تركز استراتيجيتنا على استمرارية العمل والتواجد على المدى الطويل في أسوق العقارات بالإمارات ودول الخليج، فهي من أكثر الأماكن تميزاً للعيش وامتلاك العقارات. حيث نستهدف المواقع ذات النمو المرتفع التي توفر عوائد إيجارية مجزية وارتفاعاً في قيمة رأس المال. وبرزت منطقة الفرجان كواحدة من أفضل المجتمعات السكنية أداءً في دبي عام 2025، مدعومة بموقعها الاستراتيجي الذي يربطها بخط المترو الأحمر، ومدينة إكسبو، وسهولة الوصول المباشر إلى شارع الشيخ محمد بن زايد (E311). وقد ارتفعت قيمة العقارات السكنية في المنطقة بنسبة تتراوح بين 8 و10%، مما أتاح للمستثمرين تحقيق عوائد أعلى من المتوسط".

وقال إن مشروع "كاسا ألتيا" سيتبعه مباشرة مشروع فاخر في الفرجان في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، وذلك كجزء من التوسع الاستراتيجي للشركة في سوق العقارات في دبي".

يضم "كاسا ألتيا" مجموعة من المرافق تشمل متاجر، وصالة رياضية، ومسبح انفنيتي، وناديًا اجتماعيًا، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومساحة عمل مشتركة. ومن مزايا "كاسا ألتيا" الإضافية قربها من أهم معالم المدينة، حيث لا تتجاوز المسافة إليها بالسيارة 7 إلى 30 دقيقة، بما في ذلك محطة مترو الفرجان، وابن بطوطة مول، ومحطة مترو ديسكفري جاردنز، ومطار آل مكتوم الدولي، ومدينة إكسبو.

وأشار منير كوتي إن مشاريع شركة ياس للتطوير العقاري السابقة في واحة دبي للسيليكون تتماشى مع الخطط الاستراتيجية في التركيز على المواقع النامية. وقد برزت واحة دبي للسيليكون كإحدى أبرز المناطق أداءً في سوق العقارات بدبي، حيث سجلت الشقق فيها بعضاً من أعلى الزيادات في الأسعار، وارتفعت قيمتها بأكثر من 22%".

-انتهى-

#بياناتشركات