أبوظبي، 14 أكتوبر - أعلن ويو بنك (ش.م.ع)، أول منصة مصرفية رقمية في منطقة الشرق الأوسط، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصة "تم"، المنصة الرقمية الموحدة للخدمات الحكومية في أبوظبي، بهدف تزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الإمارة بالخدمات المصرفية الخاصة بالأعمال بأسلوب مبسّط. وجاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025".

ويسمح هذا التعاون الاستراتيجي بدمج منصة خدمات الأعمال من ويو مباشرة في المنظومة الرقمية لمنصة "تم"، مما يمكّن المستخدمين من فتح حسابات جديدة، وربط الحسابات الحالية، واستعراض معلومات حساباتهم عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق "تم". ويحظى مستخدمو "تم" من أصحاب المشاريع الجديدة أو القائمة بتجربة سلسة مصممة خصيصاً لبيئة أعمالهم، ابتداءً من توفير عمليات محسّنة لحاملي الرخص التجارية في أبوظبي، ووصولاً إلى التسجيل الكامل للشركات خارج الإمارة.

وقال جاييش باتيل، الرئيس التنفيذي لدى ويو بنك (ش.م.ع): "يسرنا التعاون مع ’ تم‘، المنصة الرائدة للخدمات الحكومية، لإطلاق أول تجربة فتح حساب مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعمنا المتواصل لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات."

وأضاف: "إن عملية دمج الخدمات ضمن المنصة تتيح للشركات وصولاً مباشراً وسهلاً إلى الأدوات المصرفية اللازمة للنمو. وتنسجم هذه الشراكة مع حرصنا في ويو على دعم عملائنا، حيث تمثل خطوة هامة في تعزيز التوجه نحو الخدمات المصرفية الرقمية بالنسبة للشركات، مع توفير وصول أسهل لهذه الخدمات".

وقال سعادة الدكتور محمد العسكر، مدير عام "تم" – دائرة التمكين الحكومي: "تعزز مذكرة التفاهم مع بنك ويو جهودنا في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي، من خلال دمج العديد من الخدمات والحلول الرقمية الجديدة التي تُحسن حياة أفراد المجتمع، وتضمن دفع عجلة التقدم في قطاع الأعمال، فمن خلال دمج الخدمات المالية الموثوقة في تجربة موحدة، نضمن وصول مُيسّر إلى الأسواق المالية. في منصة (تم) نعمل بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في إعادة ابتكار أسلوب تقديم الخدمات للأفراد والشركات".

وتعكس هذه المبادرة التزام ويو بدمج الخدمات المالية في أدوات الأعمال اليومية، ودعم الرؤية الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تشكل خطوة هامة في استراتيجية ويو العامة لبناء شراكات شاملة تُطلق العنان للابتكار، وتُحفّز التقدم، وتسهم في تمكين الأعمال بسلاسة.

نبذة عن ويو بنك ش.م.ع:

يعدُّ ويو بنك ش.م.ع أول منصة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط تقدم مفهوماً جديداً للخدمات المصرفية للأفراد والشركات. يتخذ "ويو بنك" من أبوظبي مقراً رئيسياً له، ويحظى بدعم مستثمرين استراتيجيين منهم القابضة (ADQ)، وألفا ظبي القابضة، وشركة "إي آند"، وبنك أبوظبي الأول. وتجمع المنصة بين التكنولوجيا المتطورة والنهج الذي يركز على الإنسان لتقديم حلول مالية سلسة ومخصصة.

وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، تقدم منصة ويو بنك أدوات ذكية لمساعدة المستخدمين على إدارة شؤونهم المالية، وتمكينهم من الادخار والإنفاق وتنمية أموالهم بسهولة. أما بالنسبة للشركات، فتتجاوز المنصة مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية من خلال تزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بمنصة رقمية شاملة مصممة لتبسيط العمليات وإطلاق العنان لفرص النمو وتبسيط الإدارة المالية.

وبصفته منصة الخدمات المالية الرقمية الرائدة على مستوى المنطقة، يعيد ويو بنك تعريف المشهد المصرفي في مجال الحلول المصرفية كخدمة (BaaS) والتمويل المدمج، حيث يقدم حلولاً مبتكرة تمكّن الأفراد والشركات والمجتمعات من الوصول إلى أهدافهم المالية.

