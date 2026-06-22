دبي، الإمارات العربية المتحدة: وسعّت مجموعة "ويلو" ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" شراكتهما الاستراتيجية عبر إبرام مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المستدامة، وحلول الخدمات اللوجستية الذكية، والابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه العالمي.

وقع الاتفاقية أوليفر هيرميس، الرئيس والرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة "ويلو"؛ وعبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بحضور عبدالله الخاطر، رئيس القسم الاقتصادي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى برلين.

وخلال حفل التوقيع الذي أٌقيم في "ويلو بارك" بمدينة دورتموند الألمانية، قال أوليفر هيرميس، الرئيس والرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة "ويلو": "يمثل توسيع هذه الشراكة خطوة استراتيجية بارزة، إذ يعزز التكامل بين خبرات «ويلو» في مجال تقنيات المياه وقدرات «موانئ دبي العالمية» في مجالي البنية التحتية والخدمات اللوجستية. ويتيح لنا توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي إحداث تحول نوعي، وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات أثر مستدام على مستوى العالم، في قطاع المياه والخدمات اللوجستية والعديد من القطاعات الأخرى. ونتطلع في «ويلو» إلى الارتقاء بهذه الشراكة مع «موانئ دبي العالمية» إلى آفاق جديدة من التعاون الوثيق والمثمر".

وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تستند هذه الاتفاقية إلى شراكة راسخة وطويلة الأمد، نمت وتطورت على مدار سنوات عبر جافزا. واليوم، نمضي في دعم عمليات صناعية أكثر ذكاءً، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة للنمو أمام المصنعين والمتعاملين في دولة الإمارات وألمانيا والأسواق العالمية، من خلال الجمع بين المنظومة اللوجستية المتكاملة لـ "دي بي ورلد" والريادة الهندسية والتكنولوجية التي تتميز بها "ويلو". وتُشكّل هذه الشراكة منصة لتبادل المعرفة وتنمية الكفاءات، وهما عنصران أساسيان لدفع المرحلة المقبلة من النمو الصناعي."

وتستند هذه الشراكة إلى الحضور الراسخ لـ "ويلو" في المنطقة، بما يتضمن منشأة "جرين فاب" التابعة لها في دبي، والتي تم إنشاؤها قبل قرابة عشرين عاماً في جافزا التي تتولى تشغيلها "دي بي ورلد"، والتي شهدت توسعة كبيرة خلال العام الماضي. وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الطرفان آفاق توظيف حلول "ويلو" المدمجة بالذكاء الاصطناعي عبر المراكز اللوجستية والموانئ التابعة لـ "دي بي ورلد"، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية الخاصة بـ "ويلو"، وتقييم فرص التعاون في إطار برنامج "الأكاديمية العالمية للذكاء الاصطناعي في قطاع المياه" التابع لـ "ويلو".

نبذة عن "ويلو"

تُعد "ويلو" إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول المياه الذكية والمستدامة عالية الجودة لمواجهة التحديات العالمية، بما يُسهم في إحداث أثر إيجابي يعود بالنفع على الجميع. وتسترشد الشركة في أعمالها باستراتيجية الاستدامة الشاملة الخاصة بها، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الابتكار، والرعاية، والترابط. وتتمتع الشركة بشبكة تضم أكثر من 9,000 موظف حول العالم، يعملون يومياً على تطوير ابتكارات تهدف إلى تحسين جودة حياة الإنسان. ومن خلال أنشطتها ضمن قطاعات خدمات المباني، وإدارة المياه، والقطاع الصناعي، تضطلع الشركة بضخ ومعالجة والتحكم في أهم مورد على كوكب الأرض. وعلى مدار أكثر من 150 عاماً، تبنّت "ويلو" نهجاً استشرافياً، وبصفتها إحدى الشركات الرائدة في مجال الابتكار ضمن قطاعها اليوم، تسهم "ويلو" في رسم ملامح عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وهذا ما تجسده رؤيتها: "الريادة من أجلك".

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 125 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

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