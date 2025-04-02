شركة الطيران الوطنية تعزز قائمة وجهاتها في أوروبا الشرقية من خلال توفير خيارات سفر منخفضة التكلفة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انطلاق رحلاتها الجوية إلى مدينة فارنا في بلغاريا ومطار بانيسا في بوخارست، مما يعزز قائمة وجهات الشركة في أوروبا الشرقية ويرسخ التزامها بتوفير حلول سفر موثوقة ومنخفضة التكلفة لجميع المسافرين.

ويوفر المساران الجديدان للمسافرين وصولاً مباشراً إلى اثنتين من أعرق المدن الأوروبية بأسعار تنافسية مميزة. ويتم تسيير رحلات إلى فارنا ثلاث مرات في الأسبوع (الاثنين والأربعاء والجمعة)، فيما تتوفر الرحلات إلى بانيسا في بوخارست أربع مرات في الأسبوع (الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة). وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com ومن خلال تطبيق الشركة على الهواتف الذكية المتاح باللغة العربية.

ويعدّ انطلاق المسار الجديد إلى فارنا إنجازاً مهماً في قطاع الطيران على مستوى المنطقة، حيث تنفرد شركة ويز إير أبوظبي بتسيير هذا المسار الجوي بين دولة الإمارات وبلغاريا. ويفتح الربط بين الوجهتين البارزتين آفاقاً جديدة من الفرص للمسافرين، ويوفر لهم خدمة موثوقة بأسعار مناسبة.

وفي هذا الصدد، قال يوهان إيدهاجن، العضو المنتدب لشركة ويز إير أبوظبي: "يسرنا إضافة فارنا ببلغاريا وبانيسا في بوخارست إلى شبكة وجهاتنا المتنامية، وهما مدينتان أوروبيتان تنبضان بالحيوية وتوفران مزيجاً فريداً من الثقافة والتاريخ والمغامرة. ويوفر هذا المساران خيارات سفر إضافية ومنخفضة التكلفة للمسافرين، ويتيحان لهم استكشاف مجموعة من الوجهات المشهورة والجديدة. ويقدم المسار الجديد إلى فارنا خياراً جديداً للمسافرين في المنطقة، يتيح لهم زيارة وجهات جديدة بالنسبة لهم ويسهّل عملية التنقل بشكل كبير. وتواصل ويز إير أبوظبي مساعيها الرامية إلى خفض تكاليف السفر وجعله متاحاً للجميع، ونتطلع إلى استقبال الركاب على متن طائراتنا التي تربط بين دولة الإمارات والعديد من الوجهات الجديدة المميزة في مختلف أنحاء العالم".

وتشتهر مدينة فارنا باسم جوهرة البحر الأسود، حيث تقدم مزيجاً متكاملاً من تجارب الاسترخاء والمغامرة والأنشطة الثقافية. وتتميز المدينة بمياه البحر الدافئة وشواطئها الذهبية، كما تضم أكبر مجمع للحمامات الرومانية في بلغاريا، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الاسترخاء تحت أشعة الشمس. كما تبرز المدينة بإرثها الغني وآثارها القديمة ومتاحفها المميزة التي تروي قصة تاريخها العريق. ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة في الهواء الطلق، بما يشمل التنزه في الحدائق القريبة من البحر واستكشاف المنتجعات الصيفية.

ومن جهته، قال الدكتور فرانك كوانتي، الرئيس التنفيذي لشركة فرابورت توين ستار لإدارة المطارات: "نعمل منذ سنوات عديدة من أجل تعزيز مستويات الربط مع منطقة الخليج العربي، ويسرنا أن تعلن ويز إير عن توفير رحلات جوية من أبوظبي. وتفتح هذه الخطوة الباب أمام العديد من الفرص في منطقة البحر الأسود في بلغاريا، حيث تسهم في تعزيز إمكانية السفر وتنمية قطاع السياحة".

وتتخذ ويز إير من المطار الواقع في منطقة بانيسا بوابةً للدخول إلى العاصمة الرومانية بوخارست، نظراً لموقعه الاستراتيجي وسط المدينة، مما يوفر وصولاً سريعاً إلى الصروح المعمارية والمعالم التراثية والسياحية المميزة في المدينة. وأدى الانتقال من مطار هنري كواندا الدولي إلى بانيسا إلى تخفيض الزمن اللازم للوصول إلى مركز مدينة بوخارست، مما يسهم في تحسين تجربة المسافرين.

وفي ضوء دورها المحوري لتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي في أبوظبي، تقدم ويز إير أبوظبي مجموعة واسعة من خيارات السفر عالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، مثل الإسكندرية والقاهرة وسوهاج (مصر)، وألماتي وأستانا وتركستان (كازاخستان)، وعمّان (الأردن)، وباكو وغابالا (أذربيجان)، وبيروت (لبنان)، وكوتايسي (جورجيا)، ولارنكا (قبرص)، وماليه (المالديف)، وسمرقند وطشقند (أوزبكستان)، وساراييفو (البوسنة)، وتيرانا (ألبانيا)، وفارنا (بلغاريا)، ويريفان (أرمينيا)، وبلجراد (صربيا)، وبشكيك (قيرغيزستان)، وكلوج (رومانيا)، والدمام والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية).

تفاصيل مسارات الرحلات الجوية الجديدة:

مسار الرحلة أيام تسيير الرحلات تاريخ انطلاق الرحلات تبدأ الأسعار من* أبوظبي – فارنا الاثنين والأربعاء والجمعة انطلقت في 31 مارس 2025 289 درهم إماراتي أبوظبي – بانيسا، بوخارست الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد انطلقت في 30 مارس 2025 209 درهم إماراتي

سعر التذكرة باتجاه واحد، شاملة للرسوم الإدارية. يُسمح للمسافرين اصطحاب حقيبة محمولة واحدة (الحجم الأقصى: 40x30x20 سم). تخضع جميع الحقائب والأمتعة الأخرى لرسوم إضافية. يسري السعر على الحجوزات المُقدمة عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الشركة على الهواتف الذكية حصراً. عدد المقاعد محدود. تطبق جميع الشروط والأحكام.

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