كشفت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قائمة مميزة من الوجهات للمسافرين من دولة الكويت الراغبين في توديع فصل الصيف.

وبفضل الموقع الاستراتيجي لدولة الكويت، يمكن للمسافرين الوصول بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الوجهات. وفيما يلي مجموعةٌ من هذه الوجهات التي لا تتطلب تأشيرة مسبقة أو تمنح تأشيرات سهلة، مما يجعلها مثالية لعطلة صيفية سريعة.

الغردقة، مصر

تُعد الغردقة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، بفضل شواطئها الذهبية ومياهها الفيروزية وشعابها المرجانية الغنية بالحياة البحرية. وسواء كنتم من محبي الغوص أو تفضلون الاسترخاء على الشاطئ، توفر هذه الوجهة الساحلية تجربة تناسب مختلف أنماط السفر. ويمكن للمواطنين الكويتيين التقدّم بسهولة للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول مصر.

تتوفر رحلات مباشرة إلى الغردقة مع طيران الجزيرة بأسعار تبدأ من 47 ديناراً كويتياً،كما يمكن حجز رحلات بتوقف قصير مع شركات مثل نسما وفلاي ناس ومصر للطيران بأسعار تبدأ من 51 ديناراً كويتياً على ويجو.

تبليسي، جورجيا

تجمع تبليسي بين شوارعها القديمة والفن المعاصر والمقاهي المريحة، إضافة إلى إطلالاتها من التلال المحيطة. يمكن للزوار استكشاف المدينة بهدوء مع التوقف لتذوق "الخينكالي" (المعجنات الجورجية التقليدية) خلال الرحلة.

تبدأ أسعار الرحلات المباشرة من 29 ديناراً كويتياً على ويجو مع طيران الجزيرة، كما تتوفر رحلات بتوقف قصير مع فلاي دبي والعربية للطيران والخطوط الجوية الكويتية بأسعار تبدأ من 36 ديناراً كويتياً.

دبي، الإمارات العربية المتحدة

تجمع دبي بين ناطحات السحاب الحديثة والأسواق التقليدية، مقدّمة للزوار مزيجاً من الأنشطة العصرية والثقافية. يمكن للزوار قضاء وقتهم بين مراكز التسوق والمعالم السياحية، إلى جانب الاسترخاء على الشواطئ أو استكشاف الأحياء التاريخية على ضفاف خور دبي.

تتوفر رحلات مباشرة إلى دبي بأسعار تبدأ من 25 ديناراً كويتياً على ويجو مع فلاي دبي، كما يمكن حجز رحلات بتوقف قصير مع طيران الإمارات وطيران الجزيرة بأسعار تبدأ من 29 ديناراً كويتياً.

يريفان، أرمينيا

تتميّز يريفان بمبانيها المشيدة من الحجر الوردي، ومقاهيها المفتوحة، وإطلالاتها على جبل أرارات. وتُعد مدينة مناسبة للتنزه، من الحدائق المليئة بالأعمال الفنية إلى الساحات العامة الحيوية، حيث تنتشر رائحة خبز "اللافاش" الطازج (الخبز المسطح التقليدي).

تبدأ أسعار الرحلات المباشرة إلى يريفان من 31 ديناراً كويتياً على ويجو مع طيران الجزيرة، كما يمكن حجز رحلات بتوقف قصير مع الاتحاد للطيران والعربية للطيران وفلاي دبي بأسعار تبدأ من 92 ديناراً كويتياً.

سراييفو، البوسنة والهرسك

تجمع سراييفو بين تأثيرات حضارية متعددة، من الأسواق العثمانية القديمة إلى العمارة النمساوية-المجرية، إضافة إلى مشهد غذائي متنوع يعكس تاريخ المدينة الغني. إنها وجهة أوروبية بطابعها الخاص.

تبدأ أسعار الرحلات المباشرة إلى سراييفو من 31 ديناراً كويتياً على ويجو مع طيران الجزيرة، كما تتوفر رحلات بتوقف قصير مع طيران بيجاسوس والخطوط الجوية الكويتية وفلاي دبي بأسعار تبدأ من 29 ديناراً كويتياً.

طرابزون، تركيا

تقع طرابزون بين التلال الخضراء والبحر الأسود، وتوفر للزوار أجواء صيفية معتدلة في شمال تركيا. تشتهر بمرتفعاتها الضبابية وأديرتها التاريخية المطلة على المنحدرات ومأكولاتها المحلية، ما يجعلها وجهة مناسبة لمن يبحث عن تجربة مختلفة.

تبدأ أسعار الرحلات المباشرة إلى طرابزون من 28 ديناراً كويتياً على ويجو مع طيران الجزيرة، كما تتوفر رحلات بتوقف قصير مع طيران بيجاسوس والخطوط الجوية التركية وطيران السلام بأسعار تبدأ من 34 ديناراً كويتياً.

صلالة، سلطنة عُمان

في الصيف، تتحوّل صلالة إلى واحة خضراء بفضل موسم الخريف السنوي، حيث يغطي الضباب قمم الجبال، وتتدفق الشلالات عبر الوديان، وتمتد الشواطئ المحاطة بأشجار النخيل. وتُعد من أبرز التجارب الطبيعية الفريدة في منطقة الخليج.

تبدأ أسعار الرحلات المباشرة إلى صلالة من 35 ديناراً كويتياً على ويجو مع طيران الجزيرة، كما تتوفر رحلات بتوقف قصير مع طيران السلام وفلاي دبي وطيران بيجاسوس بأسعار تبدأ من 46 ديناراً كويتياً.

-انتهى-

#بياناتشركات