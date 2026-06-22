الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن شراكة استراتيجية مع وزارة الحج والعمرة السعودية لإطلاق منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تبسيط تجربة العمرة للمعتمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتندرج هذه الشراكة ضمن جهود المملكة لتقديم تجربة عمرة أكثر سلاسة واعتماداً على الحلول الرقمية. ومن خلال دمج تقنيات ويجو المتقدمة وانتشارها الإقليمي مع منظومة مزودي خدمات العمرة المعتمدين في المملكة، توفر المنصة تجربة حجز متكاملة وواضحة للمعتمرين.

كما تواصل ويجو تطوير حلول رقمية تسهم في تسهيل رحلة العمرة، حيث تعد من أوائل المنصات التي أتاحت إصدار تأشيرة العمرة إلكترونياً، في خطوة تعكس التزامها بتبسيط تجربة المعتمر.

ومن خلال مسار حجز موحد وسهل الاستخدام، يمكن للمسافرين الوصول إلى حجوزات الطيران، والفنادق المعتمدة، وخدمات النقل الأرضي المرخصة، إلى جانب إصدار التأشيرة الإلكترونية، بما يعزز الشفافية والكفاءة في مختلف مراحل الرحلة.

رحلة عمرة متكاملة

تم تطوير المنصة لتقديم تجربة عمرة أكثر سلاسة وتنظيماً، مع تسهيل الوصول إلى الخدمات المختلفة ضمن مسار موحد. وستعتمد ويجو على خبرتها في البحث عن السفر، والمدفوعات، والتوزيع الرقمي لإدارة التسويق والمبيعات ومعاملات العملاء، فيما يركز مزودو خدمات العمرة المرخصون والمعتمدون على تقديم خدمات ميدانية عالية الجودة.

وتلعب وزارة الحج والعمرة السعودية دوراً تنظيمياً وإشرافياً في منظومة العمرة، من خلال ضمان الالتزام بالمعايير، والحفاظ على جودة الخدمات وتقديم تجربة متسقة للمعتمرين، فيما يتولى المشغلون المرخصون تنفيذ الخدمات وإدارة العمليات التشغيلية.

ويسهم هذا النموذج في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاتساق والمساءلة في تجربة المعتمر، مع ضمان تنفيذ جميع المعاملات بالريال السعودي عند الحجز، بما يدعم الشفافية ويحد من أي تكاليف غير متوقعة خلال الرحلة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "من خلال تعاوننا مع وزارة الحج والعمرة السعودية، نعمل على تقديم تجربة عمرة أكثر سلاسة ووضوحاً مدعومة بالتقنيات اللازمة. ومن خلال دمج حجوزات الطيران، وإصدار التأشيرة الإلكترونية، والإقامة الموثقة، والخدمات المرخصة على الأرض ضمن منصة موحدة، نسهم في تحسين تجربة المعتمر، وفي الوقت نفسه نسهم في فتح فرص نمو جديدة أمام مزودي خدمات العمرة في المملكة."

خيارات تناسب احتياجات المعتمرين

توفر المنصة ثلاث باقات خدمية تتيح للمعتمرين اختيار التجربة التي تتناسب مع احتياجاتهم:

● الباقة الأساسية: تشمل الاستقبال في المطار والدعم الميداني

● الباقة القياسية: تشمل خدمات النقل بين المدن الرئيسية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة

● الباقة المميزة: تشمل النقل الخاص، وتجارب زيارة مختارة، ودعماً على مدار الساعة

وقد تم تصميم هذه الباقات وفق معايير الجودة لدى ويجو، بما يضمن تقديم خيارات موثوقة وملائمة في مختلف مراحل الرحلة.

تعزيز الشفافية وحماية المسافرين

تعتمد المنصة على سياسات واضحة لحماية المستهلك، تشمل مرونة في تعديل الحجوزات وإمكانية الاسترداد وفق شروط محددة، بما يعزز ثقة المعتمرين ويوفر لهم تجربة أكثر راحة.

كما توفر المنصة دعماً متعدد اللغات وقنوات خدمة عملاء مخصصة، بما يسهّل الوصول للمعتمرين من مختلف الأسواق، ويبرز التزام ويجو بتقديم تجربة متكاملة وشاملة للمستخدمين

دعم نمو منظومة العمرة

وفي إطار هذه المبادرة، تدعو ويجو مزودي خدمات العمرة المؤهلين إلى الانضمام إلى المنصة، بما يساهم في بناء سوق رقمي أكثر تنافسية وقابلية للتوسع، ودعم نمو قطاع العمرة في المملكة.

ومن المقرر إطلاق المنصة www.wego.com/umrahفي يونيو ٢٠٢٦، بالتزامن مع بداية موسم العمرة، بما يتيح للمعتمرين التخطيط لرحلاتهم وحجزها بسهولة أكبر وبمستوى أعلى من الثقة.

نبذة عن ويجو:

تعد ويجو التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين سوق سفر متكامل وخيارات الحجز المباشر عبر المنصة، تتيح ويجو للمسافرين البحث بسهولة ومقارنة وحجز الرحلات الجوية والفنادق عبر مئات شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر عبر الإنترنت. وإلى جانب منصتها المخصصة للمستهلكين، تقدم ويجو حلولاً متكاملة تشمل "ويجو برو" لرحلات الأعمال و"ويجو بيدز" وهي منصة متخصصة في تقديم حلول الإقامة لشركاء قطاع السفر في المنطقة. وتحظى ويجو بدعم نخبة من المستثمرين، من بينهم Tiger Global و Ares Management و Square Peg Capital وMBC Group وArqaam Capital، وتتخذ من سنغافورة ودبي مقرين رئيسيين لها، مع حضور في بنغالور ومومباي.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.wego.com

لمزيد من المعلومات٬ يرجى التواصل مع:

نادين عبد الخالق

مسؤولة العلاقات العامة في ويجو

بريد الكتروني: nadine@wego.com

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