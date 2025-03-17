دبي الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن عقد شراكة مع تطبيق ويفز، التطبيق المبتكر الذي يوفر تجارب اليخوت والقوارب والشاليهات.

وتمنح الشراكة المسافرين فرصة مثالية لاستكشاف تجارب السفر الفاخرة على الشواطئ الرائعة والأنشطة المائية الشيّقة والاحتفال بالمناسبات الخاصة بأسلوبٍ مميز.

وتمكّن هذه الشراكة عملاء ويجو من إجراء حجوزات سهلة ومباشرة لرحلات اليخوت الفاخرة المناسبة للعائلة من ساعتين إلى 6 ساعات، وذلك لحوالي 25 ضيفاً في دبي، والكويت، وجدة، وقطر. وتوفر الشراكة بين ويجو وويفز تجارباً متنوعة تناسب جميع المسافرين، سواء الباحثين عن ملاذ شاطئي هادئ، أو تجربة إبحار شيّقة، أو احتفالات خاصة.

علق عبد الرحمن السعدون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويفز: "تتيح لنا شراكتنا مع تطبيق ويجو تقديم تجارب اليخوت العالمية لشريحة أوسع من العملاء. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بإرساء معايير جديدة للسفر عن طريق الربط بين تجارب السفر على البر والبحر".

نجح تطبيق ويفز في ترسيخ مكانته بصفته تطبيقاً رائداً في المنطقة، واستهل مسيرته في الكويت قبل أن تتوسع أعماله إلى قطر خلال استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية ودبي. ويشتهر التطبيق بتجربة الحجز السهلة والمباشرة التي تضمن الكفاءة والراحة وأفضل مستويات الخدمات للمستخدمين كافة.

ومن جانبه قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "يسرنا التعاون مع تطبيق ويفز لنمنح عملاءنا تجارب سفر فاخرة وحصرية. وتعزز هذه الشراكة رسالتنا المتمثلة في تقديم تجارب سفر مميزة ومريحة ترتقي بالسياحة التقليدية".

وتوفر قاعدة المستخدمين الكبيرة لدى تطبيق ويجو وتقنياته المتطورة وصولاً سهلاً لأسطول ويفز من اليخوت الفاخرة، مما يتيح للمسافرين خوض تجارب السفر الفاخرة في الماء بسهولة أكبر. ويتوافق هذا التعاون مع أهداف الشركتين لتعزيز راحة السفر والارتقاء بالسياحة التجريبية في المنطقة.

ويمكن للمسافرين حالياً الوصول إلى خدمات تأجير اليخوت المتميزة من ويفز عبر منصة ويجو، مما يسمح بإجراء الحجوزات بمنتهى السلاسة والسهولة. وتتوفر مجموعة من التجارب التي تناسب مختلف أذواق المسافرين، مثل السفر والاستجمام مع العائلة، وفعاليات الأعمال، والرحلات الفاخرة. ويمكن للضيوف البحث عن التجربة التي تناسبهم والحجز في غضون دقائق معدودة.

نبذة عن "ويجو"

يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور، وكوالالمبور.

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