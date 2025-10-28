دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة جي آي جي الخليج، التابعة لـ مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع ، اليوم أن وكالة إيه إم بست قد أكدت تصنيف القوة المالية لها بدرجة ‘أ‘ (ممتاز)، وتصنيف الائتمان للمصدر طويل الأجل بدرجة ‘أ+‘ (ممتاز)، مما يمثل السنة الخامسة على التوالي التي تحافظ فيها جي آي جي الخليج على تصنيفها بدرجة ‘أ‘ (ممتاز) دون أي تغييرات مقارنة بتقييم العام الماضي. ويظل المنظور العام لكلا التصنيفين مستقراً، مما يؤكد على متانة مركزها المالي.

تُعدّ المكانة الراسخة لـ جي آي جي الخليج في المنطقة عاملاً مميزًا رئيسيًا، إذ تُصنف الشركة ضمن أكبر خمس شركات تأمين في أسواقها الرئيسية، مع تواجدها في البحرين وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك جي آي جي الخليج حصة بنسبة ٥٠٪ في مجموعة الخليج للتأمين (شركة مساهمة سعودية) في المملكة العربية السعودية، مما يعزز من تنوع أعمالها وقدرتها على تقديم حلول متوافقة في جميع أنحاء المنطقة.

يعكس هذا التأكيد الاستقرار المالي لـدى جي آي جي الخليج ويأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لها بصفتها شركة رئيسية تابعة لمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع، التي تتمتع بتصنيف قوة مالية بدرجة ‘أ‘ (ممتاز) وتصنيف ائتمان للمصدر طويل الأجل بدرجة ‘أ‘ (ممتاز) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة إيه إم بست. كما تستفيد جي آي جي الخليج من القدرات المشتركة داخل المجموعة، بما في ذلك إدارة المخاطر، والخدمات الاكتوارية، وإدارة الاستثمارات، فضلاً عن تطبيق أفضل الممارسات العالمية. وتُمكّن هذه القوة المشتركة فرق القيادة المحلية من تلبية احتياجات الأسواق المحلية بسرعة وفعالية أكبر.

وتُعزز هذه المقومات الثقة لدى العملاء والجهات التنظيمية والشركاء في استقرار المجموعة على المدى الطويل وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مما يرسخ مكانة جي آي جي الخليج كواحدة من أكثر شركات التأمين مصداقية وثقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تأخذ التصنيفات بعين الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لـ جي آي جي بالنسبة لشركتها الأم ، فيرفاكس فاينانشال هولدنغ ليمتد (فيرفاكس)، وهي شركة تأمين وإعادة تأمين عالمية متنوعة تعمل في أكثر من ٤٠ دولة وتُعد من بين أفضل ٢٠ شركة في مجال التأمين على الممتلكات والحوادث على مستوى العالم.

عَلق بول آدامسون ، الرئيس التنفيذي لشركة جي آي جي الخليج ، قائلاً " نفخر بالحصول مرة أخرى على هذا التقدير القوي من وكالة إيه إم بست. إن تأكيد تصنيفنا بدرجة ‘أ‘ يُعد دليلاً على تركيز جي آي جي الخليج الواضح على تحقيق الربحية، ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر، وحوكمتها الداخلية القوية، وتوسعها الإقليمي المتنامي. نحن في جي آي جي الخليج في موقع ممتاز لمواصلة النمو في سوق التأمين الديناميكي في الشرق الأوسط. وتعزز هذه التصنيفات التزامنا بتحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأمد لعملائنا وشركائنا ومساهمينا في جميع أنحاء المنطقة "

للمزيد من المعلومات حول إعلان تصنيف وكالة إيه إم بست، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ambest.com.

نبذة عن جي. آي. جي الخليج (مجموعة الخليج للتأمين)

جي. آي. جي الخليج هي جزء من مجموعة الخليج للتأمين ، أكبر شركة تأمين إقليمية شاملة، وتضم شركات في الكويت، الأردن، البحرين، مصر، تركيا، الجزائر، قطر، عُمان، العراق، لبنان، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وقد بلغت قيمة الأصول الموحدة المعلنة للمجموعة 3.8 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.

جي. آي. جي الخليج هي شركة تأمين إقليمية حائزة على التصنيف الائتماني "A"، ومصنفة ضمن شركات التأمين الخمس الأوائل في الأسواق العاملة فيها، ولديها حضور قوي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ ما يزيد على 70 عاماً، وينصب جل اهتمامها الاستراتيجي على النمو والاستثمار، وتُعد شركة شاملة ، تقدم طيفاً واسعاً من منتجات وخدمات التأمين التي تلبي مجموعة واسعة من احتياجات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات، وعُمان، والبحرين، وقطر. كما تمتلك جي. آي. جي الخليج حصة تبلغ 50% في جي. آي. جي السعودية.

وتفخر جي.آي.جي الخليج بأنها جزء من شركة "فيرفاكس فاينناشال هولدينغ"، وهي شركة قابضة تتخذ من مدينة تورونتو الكندية مقراً رئيساً لها وتعمل من خلال شركاتها التابعة بشكل رئيسي في مجال تأمين وإعادة تأمين الممتلكات والحوادث وإدارة الاستثمارات المرتبطة بها.

يضم فريق عمل جي. آي. جي الخليج ما يزيد على 800 موظف، يعملون في 12 فرعاً ومتجراً للتجزئة في جميع أنحاء المنطقة، وأكثر من مليون عميل ، وتهتم الشركة بشركائها وتعمل على خدمة عملائها وتشجعهم على تحقيق أهدافهم وعيش حياة ملهمة ورغيدة. وتحرص دائماً على نيل رضا عملائها والاهتمام بملاحظاتهم والسعي الحثيث لتبوء مكانة مرموقة كشركة تأمين رقمية رائدة في المنطقة، وتركز جي. آي. جي الخليج على إحداث فرق إيجابي لدى العملاء والشركاء والمجتمعات من خلال التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية المؤسسية.

تعتبر جي. آي. جي الخليج علامة تجارية رائدة في مجال التأمين ، وتوجت مسيرتها الحافلة بالعديد من الجوائز تقديراً لجودة خدماتها ومنتجاتها، وكان آخرها فوزها بجائزة أفضل شركة تأمين صحي للعام خلال حفل توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAII) 2022 و 2023 و 2025 وحصولها على جوائز القيادة في الشرط الأوسط وشهادة الـ إيزو 27700.

