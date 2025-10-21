دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة دِل تكنولوجيز عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيربيتويتي تكنوسوفت دي إم سي سي (Perpetuuiti Technosoft DMCC)، الشركة الرائدة في توفير حلول المرونة القائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، لتعزيز المرونة السيبرانية واستمرارية تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه، والتي تم توقيعها على هامش معرض جيتكس جلوبال 2025 من قبل وليد يحيى، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز لمنطقة جنوب الخليج، وروهيل شارما، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيربيتويتي، إلى معالجة التحديات الحرجة في مجال المرونة والأمن والتي تواجهها الشركات، مع التركيز على الامتثال واستمرارية الأعمال والتعافي، ورفع الكفاءة الشاملة للعمليات الرقمية.

وتستند هذه الاتفاقية إلى تعاون عالمي سابق حيث نجحت كلتا المؤسستين في تقديم حلول مؤثرة تعمل على تعزيز المرونة التشغيلية وتوليد قيمة كبيرة للعملاء.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستعزز دِل وبيربيتويتي تعاونهما لتوسيع نطاق اعتماد حلول مبتكرة للمرونة والأمان، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتلبي المتطلبات التنظيمية المتطورة. وتهدف هذه الشراكة، من خلال دمج منصة أتمتة المرونة التشغيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من بيربيتويتي مع الخبرة الاستشارية لشركة دِل، إلى تقديم مجموعة شاملة من حلول المرونة والأمان المصممة لتقليل المخاطر التشغيلية وتسريع تعافي المؤسسات.

في إطار هذا التعاون، تُقدّم بيربيتويتي ابتكارها الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي، بدعم من "سوزان"، أول مستشارة في العالم في مجال استمرارية الأعمال معتمدة من إدارة استمرارية الأعمال (BCM)، و"ليزا" و"ديف"، وكيلي الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضمن منصة أتمتة المرونة التشغيلية. ويُمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء معاً التخطيط المستقل لاستمرارية الأعمال، وتنسيق المرونة، وأتمتة التعافي، ما يُحقق نتائج مرونة مضمونة وقابلة للتكيف وذكية. وسيساعد تكامل هؤلاء الوكلاء مع البنية التحتية والخبرة الاستشارية لشركة دِل الشركات على التعافي بشكل أسرع، والامتثال بشكل أفضل، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى في البيئات الهجينة.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال وليد يحيى، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز لمنطقة جنوب الخليج: "تُمثل مذكرة التفاهم هذه مع شركة بيربيتويتي خطوة للأمام في سياق مهمة دِل لتقديم حلول متكاملة وقابلة للتطوير تُلبي الاحتياجات المُتطورة للمؤسسات الحديثة. ولا يُعزز هذا التعاون التزامنا بتحسين المرونة في أتمتة التعافي للمؤسسات فحسب، بل يُعزز أيضا قدرتنا على تمكين المؤسسات من مواجهة التحديات الأمنية والتنظيمية المُعقدة".

من جانبه، قال روهيل شارما، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بيربيتويتي: "لطالما كان تمكين الشركات بحلول ذكية من الجيل التالي لضمان استمرارية العمليات والامتثال محوراً أساسياً لنهجنا. وتُعزز مذكرة التفاهم هذه تعاوننا مع دِل، وتحسن قدرتنا على توفير قدرات استثنائية في مجال الأتمتة والتعافي والمرونة للمؤسسات في المنطقة وخارجها."

