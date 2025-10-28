تعاون استراتيجي يقدم تفاعلات صوتية ومرئية مباشرة وعملية توثيق سريرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الرعاية ودعم إنتاجية الكوادر الطبية

الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة ريادية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة لين لخدمات الأعمال، لنشر حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة من جوجل كلاود عبر المنظومة الوطنية للصحة الرقمية، وتحديداً من خلال تطبيق "صحتي" الرسمي.

وجاء هذا الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية لمعالي وزير الصحة في ملتقى الصحة العالمي بالرياض، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الصحة الوقائية ضمن رؤية السعودية 2030.

وفي معرض تعليقه على إطلاق المدرب الصحي الذكي، قال معالي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية: "تمثل هذه خطوة جديدة في رحلتنا نحو نموذج رعاية صحية وقائي ومتكامل يتمحور حول الإنسان. إذ أننا نقدم من خلال شراكتنا مع جوجل كلاود وشركة لين لخدمات الأعمال، مرشداً صحياً ذكياً يرتبط بشكل آمن بالملفات الطبية للمرضى لتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الطبية. ونعمل في إطار سعينا للانتقال من العلاج إلى الوقاية، على دعم وتمكين الأطباء بأدوات أفضل، وتزويد المرضى بمعرفة أكبر، وإتاحة إرشادات صحية شخصية للجميع".

بدورها، قالت تارا برادي، رئيسة جوجل كلاود لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن سعداء جداً بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة لين لخدمات الأعمال لنشر قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات من جوجل كلاود، والمصممة خصيصاً لتحقيق أعلى مستويات الأمن والدقة. وتمثل هذه الشراكة دليلاً على ريادة المملكة في تبني التكنولوجيا، كما أنها تثبت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحويل سير العمل السريري، ودفع عجلة الرعاية الاستباقية للمرضى، وإرساء معيار عالمي جديد للابتكار في مجال الصحة العامة".

من جانبه، قال مهند الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة لين لخدمات الأعمال: "يضمن دورنا في هذه الشراكة التكامل الآمن والمتوافق لتقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل كلاود ضمن منظومتي تطبيق "صحتي" ونظام "رقيم" للمعلومات الصحية. ونحن نقوم بتوظيف نماذج Gemini للاستفادة من قدراتها المتقدمة في تنفيذ وظائف معالجة ونسخ وتلخيص البيانات. كما أننا نتصدر جهود تطوير حلول تحويلية تمنح مزودي الرعاية الصحية قوة ملموسة، وتضمن حصول كل مواطن على رعاية عالمية المستوى، مع الحفاظ على بيانات المرضى تحت إشراف وزارة الصحة بشكل كامل".

تحويل رعاية المواطنين من خلال Gemini

يتمثل الأثر المباشر للتعاون في استخدام قدرات واجهة برمجة التطبيقات متعددة الوسائط، من خلال توظيف نموذج Gemini على منصة Vertex AI، لتعزيز تطبيق "صحتي" الوطني. وسيؤدي هذا إلى تحويل تجربة المستخدم لتمكين تفاعلات صوتية ومرئية حية ومباشرة ضمن واجهة الدردشة الجديدة لتطبيق "صحتي"، ما يوفر إرشادات صحية أولية فورية وموثوقة.

ضمان سرية البيانات والثقة

تم تصميم نهج جوجل كلاود لحوكمة البيانات وسياسات الخصوصية لتمكين العملاء من الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على بياناتهم. ويتم حماية الوصول إلى بيانات المرضى واستخدامها في بيئات الرعاية الصحية، من خلال تطبيق البنية التحتية الموثوقة ومخازن البيانات الآمنة من جوجل كلاود، والتي تدعم الامتثال لمتطلبات مثل ترخيص (الفئة ج) في المملكة العربية السعودية، إلى جانب ضوابط وعمليات الأمان والخصوصية الخاصة بكل عميل. وفي المملكة العربية السعودية، تظل بيانات المرضى محكومة ومملوكة بالكامل لوزارة الصحة.

وتعمل المنصة في إطار متطلبات توطين البيانات والامتثال لترخيص (الفئة ج) في المملكة، ما يضمن الخصوصية والأمن والسيادة الكاملة على جميع بيانات الصحة الوطنية.

قيادة التحول الرقمي في الرعاية الصحية

تؤكد هذه المبادرة التزام وزارة الصحة بدعم استراتيجية التحول الرقمي ضمن رؤية السعودية 2030. فمن خلال الجمع بين الانتشار الوطني للوزارة وخبرة جوجل كلاود في الأمن والبيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي، يضع هذا التعاون معياراً جديداً لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصحة العامة بالمنطقة، ويعزز ريادة المملكة في الارتقاء بالخدمات الصحية الوطنية.

