الكويت: في إطار التزامه المستمر بتقديم خدمة عملاء استثنائية، أعلن بنك وربة عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إثراء تجربة العملاء وتوفير خدمات مميزة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، حيث قام بالتعاون مع مكتبة "المقهوي" للتجهيزات المكتبية لإطلاق حملة "العودة إلى المدارس"، والتي تعكس حرص البنك على ابتكار حلول عملية وتوفير عروض حصرية تخدم عملاءه في جميع جوانب حياتهم اليومية.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية بنك وربة الشاملة لتطوير خدمة العملاء وتعزيز التواصل المجتمعي، حيث يسعى البنك باستمرار إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه من خلال مبادرات مبتكرة تتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، ويؤكد البنك من خلال هذه المبادرة على دوره الفعال في تنظيم الفعاليات المؤسسية التي تخدم المجتمع وتلبي احتياجات العملاء الموسمية والمتخصصة.

وفي هذا السياق، صرح السيد/ أحمد فيصل القطامي، رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة، قائلاً: "إن خدمة العملاء تمثل حجر الأساس في نهج عمل بنك وربة، ونحن نؤمن بأن تميزنا يكمن في قدرتنا على فهم احتياجات عملائنا وتقديم حلول مبتكرة تثري تجربتهم المصرفية وتتجاوز توقعاتهم، وهذه الشراكة مع مكتبة مقهوي تجسد التزامنا بتوفير عروض مميزة تواكب أسلوب حياة عملائنا وتدعم احتياجاتهم في المواسم المهمة مثل العودة إلى المدارس".

وأضاف القطامي: "نسعى دائماً إلى بناء جسور التواصل مع مجتمعنا من خلال مبادرات هادفة تعكس مسؤوليتنا الاجتماعية والتزامنا بخدمة عملائنا، حيث أن شراكتنا مع مكتبة مقهوي ليست مجرد تعاون تجاري؛ بل تترجم رؤيتنا في دعم المشاريع الوطنية وتؤكد حرصنا على التعاون مع العلامات الكويتية التي لها بصمة مهمة في الاقتصاد المحلي وهي كذلك استثمار في تعزيز تجربة العملاء وتقديم قيمة حقيقية تلمس حياتهم اليومية وتساهم في تحقيق راحتهم ورضاهم".

وتتيح هذه الشراكة لعملاء بنك وربة الاستفادة من قسائم شرائية مميزة بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، والتي يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال قسم Marketplace في تطبيق بنك وربة، ويعكس هذا التوجه حرص البنك على تطوير خدماته الرقمية لتصبح منصة شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتوفر لهم تجربة تسوق مريحة ومميزة من خلال الشراكات الاستراتيجية مع أفضل العلامات التجارية المحلية.

وأشار القطامي إلى أن البنك يولي اهتماماً خاصاً لتطوير خدمة العملاء من خلال الاستماع المستمر لآرائهم ومقترحاتهم، وقال: "نحن نؤمن بأن خدمة العملاء المتميزة تتطلب فهماً عميقاً لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، ولذلك نعمل باستمرار على تطوير مبادرات مبتكرة تضيف قيمة حقيقية لتجربتهم المصرفية، ومثل هذه الشراكات تمثل نموذجاً لكيفية تحويل الخدمات المصرفية إلى تجربة شاملة تخدم العميل في جميع جوانب حياته وتلبي احتياجاتهم المتغيرة وتواكب أسلوب حياتهم العصري فيما تعكس قدرتنا على تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس يخدم عملاءنا ويثري تجربتهم".

ويحرص بنك وربة من خلال الشراكات والخدمات نحو تعزيز علاقته مع عملائه وبناء روابط قوية تقوم على الثقة والتفاهم المتبادل، مما يساهم في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة تضع العميل في قلب استراتيجيتها.

ويتميز السوق الرقمي Marketplace في تطبيق بنك وربة بمرونته وقدرته على التكيف مع احتياجات العملاء المختلفة، حيث يوفر منصة متكاملة تضم مجموعة واسعة من العروض والخدمات التي تلبي احتياجات جميع شرائح العملاء. ويعكس هذا التنوع حرص البنك على تقديم خدمة شاملة تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية وتشمل جوانب مختلفة من حياة العملاء اليومية.

وأكد القطامي على أن بنك وربة يواصل الاستثمار في تطوير تقنياته الرقمية وخدماته الإلكترونية لضمان تقديم تجربة عملاء متميزة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وقال: "نحن نؤمن بأن المستقبل يكمن في التكنولوجيا المالية المتطورة التي تسهل على العملاء الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها بيسر، لذلك نعمل باستمرار على تطوير منصاتنا الرقمية لتصبح أكثر تفاعلية وسهولة في الاستخدام، في حين نعمل دائماً على تحقيق رؤيتنا المتمثلة بشعارنا "لنملك الغد"، والتي تهدف إلى بناء مستقبل مالي مستدام يخدم العملاء والمجتمع، إذ يحرص البنك من خلال هذه الرؤية على تطوير مبادرات مبتكرة تساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير حلول عملية لكل يوم".

ويعتبر بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات