في إطار رؤيته التي تهدف تقديم حلول مبتكرة تخدم مختلف شرائح المجتمع وفي سابقة هي الأولى من نوعها في الكويت، أطلق بنك وربة خدمة "SiDi Easy Finance" لتوفير تمويل رقمي سهل يستهدف حصرياً المقيمين المشمولين وفق المادة "20"، أي العاملين والعاملات في المنازل، حيث يقدّم لهم تمويل وفق ثلاث شرائح بقيمة 100 أو 200 أو 300 دينار كويتي مع فترات سداد مرنة تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي ضمن فئات ذات الدخل المحدود التي غالباً ما تحظى بخدمات تمويلية ومصرفية مناسبة لاحتياجاتها الخاصة، إذ كان البنك قد أطلق حساب SiDi ليوفر حلولاً مصرفية متكاملة تشمل فتح الحسابات والتحويلات المالية السريعة برسوم منخفضة تناسب إمكانيات شريحة العملاء من ذوي الدخل المحدود.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ حمد محمد أشكناني، مدير أول قطاع إدارة التميز المؤسسي في بنك وربة: "فخورون بأن نكون البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم حلولاً تمويلية متخصصة للعمالة المنزلية، حيث أن SiDi Easy Finance ليس مجرد منتج مالي؛ بل هو تجسيد حقيقي لرؤيتنا "لنملك الغد" في بناء نظام مالي شامل وعادل يخدم جميع فئات المجتمع دون استثناء".

وتابع أشكناني حديثه مشدداً على أن هذا الحل التمويلي يخضع لإطار تنظيمي وضوابط متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومن دون أي التزامات مالية على الكفيل، وهو ما يعكس الغاية من حساب SiDi الذي يهدف إلى توفير الاستقلالية التامة لعملاء هذا الحساب وكذلك مساندة الكفلاء في توفير خيارات إضافية في متابعة تحويل الراتب اضافةً إلى توفير مجموعة من الخدمات والمنتجات مصرفية مجانية عبر تطبيق SiDi.

رحلة رقمية متكاملة وآمنة

وتتميز خدمة SiDi Easy Finance بكونها رحلة إلكترونية كاملة بتجربة سهلة وآمنة، حيث يمكن لعميل SiDi تقديم طلبات التمويل والحصول على الموافقة والتمويل دون الحاجة لزيارة أي فرع مصرفي، حيث تبدأ العملية بتقديم الطلب عبر تطبيق SiDi. الذي يتوجب على العميل أولا ً فتح حساب مصرفي عبر التطبيق للاستفادة من الخدمة، وهي عملية مجانية وسهلة وآمنة بالكامل.

ولضمان أعلى معايير الأمان والمصادقة، يتطلب للاستفادة من عملية التمويل الشخصي إتمام تفعيل التوقيع الإلكتروني من خلال أجهزة الخدمة الذاتية (Kiosk) التابعة للهيئة العامة للمعلومات المدنية، والمتوفرة في مواقع متعددة تشمل مقار الهيئة العامة للمعلومات المدنية الرسمية والمجمعات التجارية الكبرى والأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى جهاز الخدمة الذاتية المتاح في فرع SiDi المتخصص.

وتوفر خدمة SiDi Easy Finance للكفيل الوقت والجهد، حيث لا يحتاج إلى التدخل في أي إجراءات تمويلية تخص العامل، علماً بأن جميع الخطوات تتم بشكل رقمي عبر تطبيق SiDi، مما يُغني الكفيل عن متابعة الطلبات أو توفير مبالغ مالية مباشرة.

وأضاف أشكناني: "لا نقدّم خدمات مالية فحسب في بنك وربة؛ بل نعيد تعريف معنى التجربة المصرفية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية والذكية التي تراعي متطلبات عملائنا وتواكب نمط حياتهم العصري لنمنح عملاءنا قيمة حقيقية، وقدرة على التحكم الكامل بتعاملاتهم المالية بسهولة وأمان، ونؤمن بأن الابتكار المتواصل هو الطريق نحو تقديم خدمات مصرفية تتماشى مع متغيرات السوق وتطلعات الأفراد في عالم سريع التغير".

الالتزام بأعلى المعايير الشرعية والتنظيمية

تخضع خدمة SiDi Easy Finance لإطار تنظيمي صارم يضمن التوافق الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية والضوابط المعتمدة من الجهات الرقابية الكويتية، مما يوفر للعملاء ضمانات إضافية حول سلامة وشرعية جميع المعاملات والإجراءات.

كما تم تصميم الخدمة وفق أعلى معايير الأمان السيبراني وحماية البيانات، مع الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية المحلية والدولية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

ريادة وتميز في السوق الكويتي

بإطلاق SiDi Easy Finance، يؤكد بنك وربة على مكانته الريادية كأول وأوحد بنك في الكويت يقدم حلولاً تمويلية متخصصة للعمالة المنزلية، مما يعكس التزامه العميق بالابتكار والشمول المالي والمسؤولية المجتمعية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات الرائدة التي يطلقها البنك لترسيخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية متقدمة تجمع بين التطوير التقني والقيم الاجتماعية النبيلة، وتساهم في بناء مستقبل مالي مستدام وشامل للجميع.

الجدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة في فترة وجيزة، حيث احتل مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين، مما يجعله قريباً من جميع شرائح المجتمع. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مجدداً على مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق يجمع بين الابتكار والمسؤولية الاجتماعية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية.

