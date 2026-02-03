تي-ريكس غلامبينغ يقدم احتفالات بطابع ما قبل التاريخ بين الديناصورات عبر تجارب تنقيب عن الحفريات، وأمسيات ترفيهية، وخيارات طعام مستوحاة من المناسبة، وإقامة عائلية تمنح عطلة قصيرة بروح مختلفة.

ذا جرين بلانيت دبي يطلق أجواء الاحتفال داخل الغابة المطيرة مع أنشطة فنون وحرف يدوية، إلى جانب عرض خاص للمأكولات في JNGL.

حديقة وايلد وادي المائية تضيف لمسة من بهجة رأس السنة الصينية مع عرض حصري للمقيمين وإمكانية الاستمتاع بأشهر الألعاب المائية، من المنزلقات السريعة إلى التجارب العائلية مع إطلالة مميزة على برج العرب.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتفي دبي القابضة للترفيه برأس السنة الصينية في جميع أنحاء المدينة، حيث تتحول أبرز وجهاتها الترفيهية إلى مساحات نابضة بالتجارب والفعاليات لاستقبال عام الحصان الناري، من المتنزهات الترفيهية إلى وجهات الطعام والتجارب الغامرة.

وتتنوع مظاهر الاحتفال بين عروض ثقافية حية، وبرامج ترفيهية بطابع خاص، ومأكولات خاصة ومميزة لفترة محدودة، وأنشطة عائلية، إلى جانب عروض موسمية مميزة، لتشمل موشنجيت™ دبي، وعالم ريفرلاند™، وذا جرين بلانيت دبي، وحديقة وايلد وادي المائية، وتي-ريكس غلامبينغ، بما يقدم لسكان المدينة وضيوفها طرقاً متعددة للاحتفال برأس السنة الصينية في مختلف أنحاء دبي.

كونغ فو باندا يتصدر الاحتفالات في موشنجيت™ دبي

يتصدر كونغ فو باندا أجواء الاحتفال في موشنجيت™ دبي خلال رأس السنة الصينية، حيث تتلاقى الحركة والترفيه والروح الثقافية في تجربة نابضة بالحياة. وتتحول منطقة كونغ فو باندا إلى مساحة احتفالية متميزة، تضم عروض أكاديمية الكونغ فو التي تستعرض مهارات المحاربين، إلى جانب رقصات الأسد والتنين بإيقاعاتها الحيوية، وألعاب مثل أفعوانية مستر بينغ المعكرونية، وسط ديكورات موسمية ومنتجات مستوحاة من المناسبة في متجر هدايا محارب التنين واستوديو سنترال.

وتتعمق التجربة مع إطلاق سوق مأكولات مخصص يقدم أطباقاً مستوحاة من المطبخ الصيني، ليضفي أجواء تجمع بين الطعام والاحتفال والمتعة. وتتكامل الأجواء مع عروض تسوق ومأكولات خاصة ومميزة لفترة محدودة في مختلف أنحاء المتنزه، لتقدم موشنجيت™ دبي احتفالاً برأس السنة الصينية مليئاً بالألوان والشخصيات والتجارب التي تجعل قضاء اليوم بأكمله جزءاً من متعة المناسبة.

التاريخ: من الثلاثاء 17 فبراير إلى الإثنين 2 مارس

السعر: 295 درهماً للشخص عند الحجز عن طريق الإنترنت، و330 درهماً للشخص عند بوابات الدخول.

الموقع: دبي باركس™ آند ريزورتس

عطلة رأس السنة الصينية بطابع ما قبل التاريخ في تي-ريكس غلامبينغ

تتحول عطلة رأس السنة الصينية في تي-ريكس غلامبينغ إلى مغامرة عائلية تزخر بالحماس، حيث ستزخر بتجارب استكشافية تجمع بين التنقيب عن الحفريات، واللعب في المسابح المستوحاة من عالم الديناصورات، وأنشطة تفاعلية تم تصميمها لإطلاق خيال المغامرين الصغار. وتتوزع التجارب بين موقع التنقيب، ونقطة مراقبة الحمم، وأكاديمية الأطفال، لتبقى الأجواء نابضة بالاكتشاف والطاقة في كل زاوية. وتضيف تجربة البحث عن الديناصورات المنتشرة في الموقع لمسة مرحة، ومن بينها ديناصور يوهيلوبوس الذي تم اكتشافه في الصين، بما يتماشى مع روح المناسبة.

وتتحول الأمسيات إلى لحظات أكثر هدوءاً حول النار، وعروض سينمائية في الهواء الطلق، ومأكولات خاصة ومميزة بطابع خاص في مقهى رورينغ ديناصور وبار سبلاشينج رابتور بجانب المسبح، قبل انطلاق يوم جديد من المغامرات. وتمنح الإقامة في تي-ريكس غلامبينغ فرصة الاستمتاع بالاحتفالات الأوسع في دبي باركس™ آند ريزورتس، بما يشمل استكشاف عالم ريفرلاند™ بما يضمه من مطاعم وتجارب وأنشطة عائلية تضيف تنوعاً أكبر للإقامة. ومع إمكانية دخول المتنزهات الترفيهية وبرامج الترفيه اليومية، تقدم تي-ريكس غلامبينغ تجربة إقامة تجمع بين اللعب، والاستكشاف، والأنشطة المتنوعة التي تجعل كل لحظة جزءاً من المغامرة.

التاريخ: يومياً

السعر: ابتداءً من 790 درهماً (غير شاملة الرسوم والضرائب)

الموقع: دبي باركس™ آند ريزورتس

أجواء رأس السنة الصينية تنبض بالمغامرة داخل الغابة المطيرة في ذا جرين بلانيت دبي

تقدم ذا جرين بلانيت دبي تجربة موسمية عائلية تحتفي برأس السنة الصينية في قلب غابتها المطيرة الداخلية، حيث يلتقي الإبداع بجمال الطبيعة في أجواء غامرة. وتتيح التجربة عرض دخول خاص بالمناسبة، إلى جانب أنشطة تفاعلية تم تصميمها لتحفيز مشاركة المستكشفين الصغار وإطلاق فضولهم.

ويغوص الصغار في عالم من المرح من خلال أنشطة فنية ويدوية مستوحاة من الحيوانات، بما في ذلك ركن صناعة الفوانيس الذي يتيح لهم تصميم تذكاراتهم الخاصة. وتحافظ الأنشطة التفاعلية المنتشرة على طول المسار على وتيرة الاكتشاف، لتمنح كل زيارة طابعاً متجدداً داخل القبة الحيوية.

وتستكمل التجربة في مطعم JNGL مع لمسات موسمية مستوحاة من المناسبة، وعرض طعام عائلي خاص، وتوزيع كعك الحظ على الضيوف، في ختام مرح يحول وقت الطعام إلى جزء ممتع من المغامرة.

التاريخ: من الثلاثاء 17 فبراير إلى الإثنين 3 مارس

السعر: ابتداءً من 139 درهماً للشخص الواحد

الموقع: سيتي ووك

احتفالات مميزة برأس السنة الصينية في حديقة وايلد وادي المائية

تنضم حديقة وايلد وادي المائية إلى احتفالات رأس السنة الصينية من خلال عرض خاص مخصص للمقيمين من الجنسية الصينية في دبي، داعية الضيوف لقضاء يوم كامل من المتعة المائية والاستمتاع بإطلالتها المميزة على برج العرب.

وتستقطب التجربة عشاق المغامرة عبر الانطلاق في منزلق جميرا سكيرا، أحد أعلى وأسرع منزلقات السقوط الحر في المنطقة، أو خوض تحدي الأمواج القوية في وايب أوت وريب تايد. وتوفر الحديقة تجارب ممتعة لجميع أفراد العائلة عبر الألعاب المائية المشتركة مثل تانتروم آلي وبرج سيرج، فيما يجد الضيوف الصغار مساحتهم الخاصة للمرح في دهو وبحيرة جحا بما يضمه من منزلقات ورشاشات مائية وتجارب تفاعلية. وللباحثين عن إيقاع أكثر هدوءاً، تتيح رحلة جحا جولة مائية مريحة على امتداد النهر الهادئ داخل الحديقة.

السعر: ابتداءً من 179 درهماً للشخص الواحد

الموقع: شارع جميرا - مقابل برج العرب أم سقيم 3 - أم سقيم 3 - دبي

وتتضافر تجارب وجهات دبي القابضة للترفيه، من احتفالات المتنزهات الترفيهية المليئة بالحيوية، وتجارب الطعام المضيئة بالفوانيس، إلى اللعب الإبداعي، وعطلات الإقامة، ومتعة الألعاب المائية، لتقدم أحد أكثر برامج رأس السنة الصينية تنوعاً في المدينة، تم تصميمها خصيصاً للعائلات والأصدقاء والضيوف الباحثين عن الاحتفال بالموسم في مختلف أنحاء دبي.

نبذة عن دبي القابضة للترفيه

دبي القابضة للترفيه™ هي إحدى أكبر المجموعات الترفيهية المتنوعة في المنطقة، حيث تتولى تطوير وتشغيل وإدارة مجموعة من أبرز معالم دبي ووجهاتها الترفيهية العائلية التي تستقطب ملايين الزوار سنوياً. وتضم محفظة دبي القابضة للترفيه كلاً من دبي باركس™ آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تشمل موشنجيت™ دبي، أكبر متنزه مستوحى من هوليوود في المنطقة؛ ومتنزه LEGOLAND® دبي، وحديقة LEGOLAND® المائية، وفندق LEGOLAND®، الفندق الوحيد في المنطقة المستوحى بالكامل من عالم LEGO®؛ بالإضافة إلى ريال مدريد ورلد، أول متنزه ترفيهي مستوحى من عالم كرة القدم، وريفرلاند™ دبي، منطقة المطاعم والترفيه ذات الطابع الخاص التي تربط جميع مناطق الوجهة.

كما تشمل الوجهة فندق لابيتا، دبي باركس™ آند ريزورتس، أوتوجراف كوليكشن، وهو فندق فاخر بطابع بولينيزي عائلي تابع لمجموعة ماريوت الدولية، ويقع على بُعد خطوات من المتنزهات الترفيهية. بالإضافة إلى تي ريكس جلامبنغ، الوجهة الوحيدة في العالم التي تقدّم تجربة تخييم فاخرة بطابع الديناصورات، وتوفّر إقامة متميّزة في خيام وأجنحة عائلية مكيّفة، إلى جانب عروض ترفيهية ومطاعم مستوحاة من عالم الديناصورات. وتضمّ المحفظة كذلك كوكاكولا أرينا، إحدى أكبر القاعات الداخلية متعددة الأغراض في المنطقة؛ وحديقة وايلد وادي المائية™، الوجهة العائلية الأصلية للأنشطة المائية في دبي والتي تتميز بإطلالاتها الخلابة على برج العرب جميرا؛ وروكسي سينما، دار العرض السينمائي الفاخر التي تقدم تجارب مميزة في مختلف أنحاء دبي،

بما في ذلك روكسي إكستريم Xtreme، وهي أكبر شاشة سينمائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم كذلك ذا جرين بلانيت دبي، الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة في المنطقة والتي تشمل المتنزه الطبيعي الخارجي؛ والقرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، والتي تستقبل زوارها سنوياً بين شهري أكتوبر وأبريل؛ وعين دبي، أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم؛ وذي فيو نخلة جميرا، أعلى منصة مشاهدة على نخلة جميرا بارتفاع يبلغ 240 متراً مع إطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة.

كما تشمل المحفظة شبكة الإذاعة العربية (ARN)، أضخم شبكة إذاعية في المنطقة؛ ومنصة إم بي إن (MPN)، التي تتولى بيع المساحات الإعلانية المتميزة خارج المنزل، إلى جانب إنتاج الفيديوهات، وتنظيم ورعاية الفعاليات، وتقديم حلول الوسائط المتعددة؛ بالإضافة إلى أصول ترفيهية ومشاريع أخرى ضمن نطاق عمل المجموعة.

