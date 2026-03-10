الدوحة: أتاحت وايل كورنيل للطب - قطر لأربعة وعشرين طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية فرصة التعرّف عن قرب على الحياة الأكاديمية بالكلية، وذلك في إطار النسخة الشتوية من برنامج قطر لمستكشف الطب الذي نظّمه مكتب التواصل الطلابي والتطوير التعليمي على مدار أسبوع.

ويُنظَّم هذا البرنامج كأحد برامج إثراء المعرفة المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية ويقدّم لهم لمحة عامة عن الحياة الأكاديمية لطلاب الطب ومعلومات وافية عن المهن الطبية المتاحة للمتخرّجين. ويستقبل البرنامج الترشيحات من المرشدين الطلابيين والمدرّسين في المدارس الثانوية ويستقطب الطلاب المتفوقين في دراستهم، وبصفة خاصة في مواد العلوم والرياضيات.

وقد شارك الطلاب في سلسلة من الجلسات المحاكية لتجربة طلاب الطب في وايل كورنيل للطب - قطر، شملت محاضرات في علم الأحياء، وعلم التشريح، والمهارات الإكلينيكية، والجراحة التجميلية والترميمية، والتعلّم القائم على حل المشكلات، وطب الأعصاب، واستقصاء الأمراض، والبحوث. كذلك، عُقدت جلسات عن المهارات الدراسية، وإدارة الوقت، وكتابة المقال الشخصي في إطار التقديم للقبول في الجامعات، وتقنيات اجتياز مقابلات القبول، وتقديم طلبات القبول لكليات الطب، والمهن الطبية. وفي إطار تمرين لصقل مهارات العروض التقديمية، طُلب من المشاركين البحث في أحد المواضيع الطبية ومن ثم التحدث عن النتائج البحثية أمام زملائهم وأمام أعضاء هيئة التدريس.

وشاركت في النسخة الشتوية من برنامج قطر لمستكشف الطب لهذا العام إحدى عشرة مدرسة هي: أكاديمية الأرقم للبنات، المدرسة الأميركية في الدوحة، كلية الدوحة، ثانوية المدينة التعليمية، مدرسة جيمس ولينغتون إنترناشيونال، المدرسة العالمية للعلوم الطبية والهندسة، ثانوية أكاديمية قطر، مدرسة شيربورن قطر للبنات، المدرسة اللبنانية في قطر، أكاديمية ويست فرجينيا، وبرنامج الجسر الأكاديمي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور سيد أحمد حسنين مدير أول التواصل الطلابي والتطوير التعليمي في وايل كورنيل للطب - قطر: "سعدنا كثيراً بالطلاب المشاركين في النسخة الشتوية من برنامج قطر لمستكشف الطب، وسُررنا بمواهبهم وفضولهم ونُضجهم. ونعتقد أنهم استفادوا كثيراً من خوض الخبرة المباشرة في الحياة الطلابية لطلاب الطب، ومن تعرّفهم على مجموعة واسعة من المسارات المهنية المجزية التي يمكن بلوغها عبر بوابة دراسة الطب".

وقال الدكتور رشيد بن ادريس، العميد المشارك لشؤون البرنامج التأسيسي والتواصل الطلابي وبرامج تطوير التعليم في وايل كورنيل للطب - قطر: "تزوّد برامجنا لإثراء المعرفة طلاب المرحلة الثانوية المتفوقين بفرص مجزية لخوض تجربة محاكية لتجربة الدراسة في وايل كورنيل للطب - قطر. ويتيح هذا البرنامج الغامر والفريد فرصة رائعة لطلاب المرحلة الثانوية لاتخاذ قرارات مدروسة ومبنيّة على تجربة مباشرة بشأن اختيار دراسة العلوم أو الطب بعد المرحلة الثانوية ومن ثم العمل في هذين المجالين".

نبذة عن وايل كورنيل للطب - قطر

تأسست وايل كورنيل للطب - قطر من خلال شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر، وتقدم برنامجاً تعليمياً متكاملاً مدته ست سنوات يحصل من بعدها الطالب على شهادة دكتور من جامعة كورنيل. يتمّ التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتمدين من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية، سدرة للطب، مؤسسة الرعاية الصحية، ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب - قطر إلى بناء الأسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب الحيوي وذلك من خلال البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم الأساسية والبحوث الإكلينيكية. كذلك تسعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطلابها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للأجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين وللمقيمين في قطر على حدّ سواء.

http://qatar-weill.cornell.edu/

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

حنان اللقيس

مدير إداري مشارك للإعلام والنشر

وايل كورنيل للطب – قطر

hyl2004@qatar-med.cornell.edu

-انتهى-

#بياناتشركات