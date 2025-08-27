رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: يشهد سوق العقارات في رأس الخيمة مرحلة ازدهار لافتة حافلة بالمشاريع المميزة، يتقدّمها مشروع "والدورف أستوريا ريزيدنسز رأس الخيمة" الذي يبرز بمثابة معلم استثنائي على خارطة سوق العقارات الفاخرة. يضمّ المشروع مجموعة محدودة من 38 مسكناً خاصاً حصرياً، تتوَّجها تحفة معمارية فريدة تتمثل في القصر السماوي (سكاي بالاس) فائق الرفاهية. يقدم هذا المشروع مزيجًا متناغمًا من الرقيّ والخصوصية والقيمة المستدامة طويلة الأمد، وذلك في أحضان منتجع "هيلتون" الفاخر الأكثر شهرة عالميا

سوق صاعد يرتكز على أسس متينة

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "سي بي آر إي" (CBRE)، الشركة الرائدة عالميًا في خدمات العقارات التجارية، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في رأس الخيمة بنسبة 39% مقارنة مع السنة الماضية خلال الربع الأول من العام 2025، حيث سجّلت المشاريع الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية أعلى نسب الأداء. كما يشهد القطاع السياحي تسارعاً لافتاً، حيث استقطبت الإمارة 1.3 مليون زائر في عام 2024، وتسعى إلى استقطاب 3 ملايين زائر سنوياً بحلول العام 2030. وتواصل المشاريع الرائدة، مثل منتجع "وين" المتكامل، تحفيز الطلب العالمي وترسيخ ثقة المستثمرين في السوق العقاري للإمارة.

أول منتج يحمل علامة "والدورف أستوريا ريزيدنسز" في منطقة الخليج

يعدّ "والدورف أستوريا ريزيدنسز رأس الخيمة"، الذي قامت بتطويره شركة الحمراء للاستثمار والتطوير العقاري بالشراكة مع مجموعة هيلتون، مشروعاً ضخماً، يجمع بين الفخامة والموقع المتميز والإطلالات الرائعة على عدد من أبرز معالم المنطقة، وهو أول مشروع سكني يحمل علامة "والدورف أستوريا" الفاخرة في منطقة الخليج. سيحظى المقيمون بتجربة تجمع بين خصوصية السكن والامتيازات التي يوفرها أسلوب الحياة في المنتجعات الفاخرة، بما في ذلك:

صالة خاصة تضم قبو للنبيذ، وصالة لتدخين السيجار، وتراس تحت السماء المرصّعة بالنجوم

منتجع صحي، وأجنحة للاستشفاء، ومركز لياقة بدنية، وجهاز محاكاة داخلي للرياضات المختلفة

سينما خاصة وصالة اجتماع لرواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين

إمكانية وصول كامل إلى مختلف مرافق المنتجع الفاخرة، من المطاعم الراقية، والمسابح، إلى المراكز الصحية، والشاطئ الخاص، وخدمات أخرى متميزة تقدّم بالتعاون مع "هيلتون" لجميع الزاور من داخل الدولة وخارجها.

أسلوب حياة، إرث، وجاذبية استثمارية

بحسب "سي بي آر إي"، تمثل الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية العالمية 25% من الطلب العقاري في رأس الخيمة، ما يعكس إقبالاً استثمارياً قوياً. وعلى المستوى العالمي، تشهد هذه الفئة من العقارات ارتفاعاً يصل إلى 40% في أسعارها مقارنة بالمنازل الفاخرة غير المرتبطة بعلامة تجارية، وذلك بفضل نظام الإدارة رفيع المستوى وسمعة العلامة. أما في رأس الخيمة، فتزداد الجاذبية بفضل التكاليف المنخفضة التي تسهّل دخول المستثمرين مقارنة بدبي، في حين تتيح ندرة الوحدات العقارية الشاطئية للمستثمرين تحقيق نسبة عائدات أعلى على الاستثمار.

يتخطى امتلاك العقارات كونه مجرد استثمار مادي تقليدي، ليجسّد أسلوب حياة راقياً يرتكز على خدمات "والدورف أستوريا" المميزة، بدءاً من تجارب الطعام المنتقاة وصولاً إلى الخدمات المصممة خصيصاً لكل زائر، بما يضمن أن يكون كل يوم تجربة فاخرة ومتكاملة، شبيهة بما تقدمه فنادق الخمس نجوم.

الجدول الزمني لتطوير المشروع

تجدر الإشارة إلى أن المشروع قيد التنفيذ حالياً، على أن يبدأ تسليم الوحدات في الربع الثاني من العام 2027. ونظراً لمحدودية المعروض وارتفاع الطلب، أنتم مدعوون إلى اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية وتسجيل اهتمامكم اعتباراً من اليوم.

لمحة عن "والدورف أستوريا ريزيدنسز رأس الخيمة"

يعدّ هذا المشروع السكني من أول المشاريع التي تحمل علامة "والدورف أستوريا" في منطقة الخليج، وهو يجمع بين فخامة الضيافة الأسطورية التي عُرفت بها العلامة، وروعة التصميم الذي يتجاوز حدود الزمن، وتجارب معيشية مُصممة بعناية فائقة تلبي جميع الأذواق، وتضع معايير جديدة للرفاهية والحياة الساحلية الفاخرة.

-انتهى-

#بياناتشركات