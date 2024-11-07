معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك:

مهمتنا تطوير بنية تحتية ذكية وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية تتيح لنا مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية

نؤمن بأن "وادي تكنولوجيا الغذاء" سيشكل علامة فارقة في جهودنا لتعزيز استدامة الغذاء، وسيضمن توازناً بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة

سعادة هشام عبد الله القاسم:

الإمارات ليست فقط مكاناً للاستثمار، بل منصة للتجارب الريادية التي يمكن أن تغير مستقبل الزراعة في المنطقة والعالم

نسعى إلى تمكين المزارعين ورواد الأعمال من الوصول إلى أحدث الابتكارات في مجال الزراعة الذكية، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة

أبرز الإنجازات:

اتفاقيات مع شركات رائدة مثل بادية فارمز، سبينس، فرنش بيكري، ومزرعة الورقة الذهبية لتعزيز الابتكار الغذائي .

توقيع عقود حجز مع شركات مثل فيت فريش، ريفارم، وإمداد لتطوير البنية التحتية الزراعية وتعزيز الإنتاج المستدام .

يتعاون المشروع مع هيئات دولية ومحلية مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، برنامج الأغذية العالمي (WFP) ، وبيبسيكو لتعزيز الابتكار والاستدامة .

، وبيبسيكو لتعزيز الابتكار والاستدامة رسّخ "وادي تكنولوجيا الغذاء" حضوره العالمي من خلال المشاركة في معارض ومؤتمرات دولية بارزة مثل GVF ، أجراميه، فيوتشر فود، وفود فور فيوتشر، مما يعزز دوره كمحور عالمي للابتكار الزراعي.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: وقّع "وادي تكنولوجيا الغذاء"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من الشراكات الإستراتيجية مع كبار المستثمرين العالمين في مختلف المجالات لدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والبرنامج الوطني "ازرع الإمارات" من خلال رفع مستوى الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وتطوير تقنيات زراعية مبتكرة جديدة تلامس الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص تضمن استدامة الإنتاج الغذائي.

شراكات استراتيجية عالمية

وشهد "وادي تكنولوجيا الغذاء" توقيع مجموعة من العقود المهمة مع كبار المستثمرين والشركات العالمية الرائدة في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي، ومن بين أبرز هذه الشراكات، توقيع عقود مع "بادية فارمز" و"سبينس" و"فرنش بيكري" و"مزرعة الورقة الذهبية"، حيث تعكس هذه الشراكات الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون الدوليون في قدرة المشروع على دعم نمو القطاع الزراعي وتطوير تقنيات إنتاج الغذاء المستدام.

وفي إطار تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، تم توقيع عقود حجز مع شركات "فيت فريش" و"ريفارم" و"إمداد"، وذلك بهدف تطوير عمليات الإنتاج والتوريد الغذائي.

مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية

معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أكدت أن "توقيع الشراكات الاستراتيجية في إطار "وادي تكنولوجيا الغذاء" يمثل محطة محورية في مسيرتنا نحو تحقيق رؤيتنا المستقبلية للأمن الغذائي المستدام، ومن خلال تطوير بنية تحتية ذكية تتيح لنا مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية لتعزيز التعاون في إيجاد حلول بيئية مستدامة تحافظ على مواردنا الطبيعية وتقلل من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة."

"وأضافت معاليها: "المرحلة المقبلة تتطلب تفكيراً استراتيجياً يعتمد على استغلال التكنولوجيا المتقدمة لتطوير أنظمة إنتاج غذائي مبتكرة وفعالة.. ونؤمن بأن "وادي تكنولوجيا الغذاء" سيشكل علامة فارقة في جهودنا لتعزيز استدامة الغذاء، وسيتيح الفرصة للأجيال القادمة لتبني حلول ذكية تضمن توازنًا بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة."

تغير مستقبل الزراعة في المنطقة والعالم

من جانبه قال سعادة هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل: "يمثل "وادي تكنولوجيا الغذاء" رؤية طموحة تسعى إلى تجاوز الحلول التقليدية لمشاكل الإنتاج الغذائي والتوجه نحو بناء منظومة زراعية تعتمد على الابتكار والابتعاد عن الهدر. ويؤكد أن الإمارات ليست فقط مكاناً للاستثمار، بل منصة للتجارب الريادية التي يمكن أن تغير مستقبل الزراعة في المنطقة والعالم."

وأضاف: "من خلال هذه الشراكات، نسعى إلى تمكين المزارعين ورواد الأعمال من الوصول إلى أحدث الابتكارات في مجال الزراعة الذكية، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.. ونحن ملتزمون بتقديم حلول فعالة تسهم في بناء نظام غذائي قوي قادر على تلبية احتياجات المستقبل بطريقة مستدامة تحترم البيئة وتحافظ على مواردنا الطبيعية".

تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا الزراعية

وعزز "وادي تكنولوجيا الغذاء" دوره كمحور عالمي للابتكار من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية وهيئات حكومية، مما يعزز من دور المشروع في تطوير حلول مستدامة للأمن الغذائي، ومن بين هذه الشراكات، التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، و"بيبسيكو"، وبنك الإمارات للتنمية، وغيرها من الهيئات العالمية، حيث تسهم هذه الشراكات في دعم الابتكار وتطوير تقنيات زراعية جديدة تسهم في تعزيز الإنتاجية والاستدامة في سلسلة القيمة الغذائية.

مشاركة دولية فعّالة

وشارك "وادي تكنولوجيا الغذاء" في عدد من المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى، والتي تشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات في مجال الزراعة الذكية، ومن بين هذه الفعاليات "GVF 2023 و2024"، و"أجرا مي 2022 و2023" (AGRA ME)، و"فيوتشر فود 2022 و2023 و2024"، و"جلف فود جرين 2024". كما شهدت المشاركة في مؤتمر "COP28" توقيع اتفاقيات مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة المستدامة، مما يعزز من دور الإمارات كقائد عالمي في تطوير حلول غذائية مستدامة.

ويأتي "وادي تكنولوجيا الغذاء" في سياق رؤية الإمارات المستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وجزءاً من مبادرة "ازرع الإمارات" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة باستخدام تقنيات الزراعة المائية، الهوائية، والعمودية، مما يسهم في زيادة الإنتاج الغذائي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وبفضل هذه الجهود، يمكن للمشروع إنتاج أكثر من 300 نوع من المنتجات الزراعية، مما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات الغذاء المتزايدة داخل الدولة وخارجها.

شراكات استراتيجية

وقع "وادي تكنولوجيا الغذاء" عدة شراكات استراتيجية لدفع عجلة التطور والابتكار في مجال الزراعة. وقال ستيفن آندرسون، الممثل الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الخليج العربي: "بينما يتصارع العالم مع تحديات الأمن الغذائي المتزايدة، أصبحت الشراكات مثل تلك بين برنامج الأغذية العالمي ووادي تكنولوجيا الغذاء ووزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويستفيد هذا التعاون من قوة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لريادة الحلول لتحديات الأمن الغذائي العالمية والإقليمية ومعالجة مخاوف الأمن الغذائي الملحة. ومن خلال توحيد نقاط قوتنا، يمكننا الكشف عن حلول قابلة للتطوير تعزز القدرة على الصمود الغذائي، وتحسين التغذية، ودعم الهدف العالمي المتمثل في القضاء على الجوع. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا الجهد الاستشرافي الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة، ونؤمن إيمانًا راسخًا بأنه سيؤدي إلى تقدم ملموس."

الدعم المستمر لتحفيز الابتكار

وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية حرص المصرف على توظيف جميع القدرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات قيادة دولة الإمارات الرشيدة التي تضع التطوير والارتقاء بالقطاعات الرئيسة في صدارة الأولويات والاهتمامات نظراً لارتباطها الوثيق بجودة الحياة في المجتمع، وقال: "تمكين الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الغذائي أولوية نعمل عليها ضمن جهودنا لتعزيز تطوير القطاع الزراعي".

وأضاف سعادته: "يركز مصرف الإمارات على تسهيل تبني التقنيات المتقدمة وتعزيز الابتكار في مجال الغذاء، وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية مع "وادي تكنولوجيا الغذاء"، الذي يعد ركيزة أساسية لتحويل مستقبل الغذاء، على السعي المستمر للمصرف على توفير الحلول التمويلية وتسخير الخبرات للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والبرنامج الوطني "ازرع الإمارات".

-انتهى-

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