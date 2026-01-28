الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت هيلتون اليوم عن افتتاح فندقين جديدين في مكة المكرمة، ما يرفع حجم حضورها في المدينة إلى نحو الضعف، ويوسّع من نطاق خدماتها الفندقية الموجهة لملايين الحجاج والزوار الذين يقصدونها سنوياً. ويشمل هذا التوسع افتتاح فندق "دبل تري من هيلتون مكة العزيزية" في حي العزيزية، إلى جانب فندق " ويرجان النور، مجموعة تابيستري من هيلتون "، الذي يمثل الظهور الأول لهذه العلامة في مكة المكرمة، ويعد أكبر فنادق " مجموعة تابيستري من هيلتون " على مستوى العالم. ويعود امتلاك الفندقين إلى شركة ورقان للضيافة.

وقال محمد لطفي، المدير العام لفندقي "دبل تري من هيلتون مكة العزيزية" و" ويرجان النور، مجموعة تابيستري من هيلتون ": "يسعدنا افتتاح هذين الفندقين اللذين يشكلان إضافة نوعية إلى محفظة هيلتون في مكة المكرمة، حيث جرى تصميم كل منهما بعناية لتوفير مستويات عالية من الراحة وسهولة الإقامة، إلى جانب أجواء ترحيبية تلبي تطلعات الضيوف خلال زيارتهم لمكة المكرمة. ويلتزم فريقا العمل في الفندقين بتقديم تجربة إقامة متكاملة تقوم على حسن الاستقبال وجودة الخدمة لكل نزيل".

فندق ويرجان النور، مجموعة تابيستري من هيلتون يضم فندق ورقان النور 1,386 غرفة وجناحاً فندقياً، ويشكل محطة رئيسية في مسيرة علامة " مجموعة تابيستري من هيلتون "، بوصفه فندقها الأول في مكة المكرمة وأكبر فنادقها العاملة على مستوى العالم. ويقع الفندق بالقرب من غار حراء، وعلى بعد أقل من 15 دقيقة بالسيارة من المسجد الحرام، ما يوفر موقع قريب ومتميز من أبرز المواقع الدينية في مكة المكرمة.

وتماشياً مع هوية " مجموعة تابيستري من هيلتون "، يجمع الفندق بين التصاميم العصرية ملامح معمارية وجمالية مستوحاة من مكة المكرمة، تعكس خصوصية المكان وهويته الثقافية. ويتيح الفندق للضيوف مجموعة متكاملة من المرافق تضم مطعم يعمل طوال اليوم ويقدم خيارات متنوعة من المأكولات، ومقهى، وقاعتي مناسبات، و8 قاعات اجتماعات، ومركز للياقة البدنية، ونادي للأطفال.

دبل تري من هيلتون مكة العزيزية

يقع فندق "دبل تري من هيلتون مكة العزيزية" في الجهة الشرقية من حي العزيزية، على بعد خمس دقائق فقط من المسجد الحرام وبالقرب من غار حراء. ويضم الفندق 381 غرفة وجناحاً، ويوفر معايير الضيافة المعروفة لعلامة "دبل تري من هيلتون"، بما في ذلك تجربة الترحيب التقليدية وخدمات الإقامة المصممة لتلبية احتياجات الضيوف.

وتشمل مرافق الطعام مطعم يعمل على مدار اليوم ويقدم تشكيلة من الأطباق العالمية والمحلية، إلى جانب مقهى في ردهة الفندق. كما يضم الفندق مركز متكامل للياقة البدنية، وقاعات اجتماعات مرنة مهيأة لاستضافة اجتماعات الأعمال والفعاليات المؤسسية.

تندرج هذه الفنادق ضمن برنامج "هيلتون أونرز"، برنامج ولاء الضيوف الحائز على جوائز، والذي يضم 25 علامة فندقية عالمية تابعة لمجموعة هيلتون. وعند الحجز مباشرة، يستفيد الأعضاء من مزايا فورية تشمل خيار دفع مرن يتيح الجمع بين النقاط والدفع النقدي بصيغ متعددة، إلى جانب خصم خاص بالأعضاء، وخدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية، وإمكانية إدارة الإقامة عبر تطبيق "هيلتون أونرز" على الهواتف الذكية. ويمكن إجراء الحجز مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني Hilton.com، أو من خلال تطبيق "هيلتون أونرز"، أو عبر القنوات الرسمية الأخرى لهيلتون، للاستفادة من مزايا إضافية وضمان مطابقة الأسعار. كما يتيح البرنامج للأعضاء استبدال نقاطهم باستخدام أداة Points Explorer.

للمزيد من المعلومات أو لإجراء الحجوزات، يمكن زيارة موقع فندق "دبل تري من هيلتون مكة العزيزية" أو الاتصال على الرقم +966 55 660 7594. وللاستفسار عن فندق " مجموعة تابيستري من هيلتون "، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة "تابستري كوليكشن" أو الاتصال على الرقم +966 55 328 4962.

نبذة عن علامة دبل تري من هيلتون

تضم دبل تري باي هيلتون محفظة عالمية سريعة النمو قوامها أكثر من700 فندق في 61 دولة وإقليمًا. ولأكثر من 55 عامًا، واصلت دبل تري باي هيلتون حرصها على البقاء رمزًا للراحة التامة كوجهة للمسافرين لغايات الترفيه والعمل حول العالم – بدءًا من استقبال الضيوف بضيافتها المعهودة وبكعكة دبل تري المحبوبة برقائق الشوكولاتة، وتولي أهمية كبيرة للمساحات واللحظات الإنسانية التي تُشعر المسافرين بالراحة، ومنها التجارب الفريدة للمأكولات والمشروبات، وصالات اللياقة المجهزة بأحدث التجهيزات وقاعات الاجتماعات والمناسبات. بوسعكم الاستمتاع بإقامة رائعة لدى دبل تري باي هيلتون من خلال الحجز عبر الموقع doubletree.com أو من خلال تطبيق هيلتون اونرز. ويمكن لأعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرة عبر قنوات هيلتون المفضلة الحصول على مزايا فورية وحصرية. اعرف المزيد عن دبل تري باي هيلتون من خلال stories.hilton.com/doubletree أو عبر متابعة العلامة على فيسبوك أو X أو إنستجرام.

نبذة عن مجموعة فنادق تابستري من هيلتون

تضم مجموعة فنادق تابستري باي هيلتون أكثر من 180 فندقًا تمنح الضيوف أجواء حيوية وأنيقة وتشجعهم على التواصل مع وجهتهم والاستمتاع بالتجارب المختلفة وغير المطروقة. وفيما يروي كل فندق قصته الخاصة التي تحيا من خلال التصميم المتميز والأطعمة والمشروبات المتخصصة، فإن كل فنادق مجموعة تابستري تشترك فيما بينها بسمات هيلتون المعهودة والمزايا العديدة التي يوفرها لهم برنامج الولاء الحاصل على الجوائز هيلتون أونرز. عيشوا تجربة مجموعة فنادق تابستري باي هيلتون من خلال الحجز عبر الرابط tapestrycollectionbyhilton.com أو عبر تطبيق هيلتون أونرز. يمكن لأعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرة عبر قنوات هيلتون المفضلة الحصول على مزايا فورية رائعة. اعرفوا المزيد عن فنادق مجموعة تابستري باي هيلتون عبر الرابط stories.hilton.com/tapestry وتابعوا العلامة على فيسبوك وإنستجرام وX.

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 25 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها أكثر من 9,000 فندق ومنتجع وما يقرب من1.3 مليون غرفة حول 139 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام. وبصفتها أفضل شركة للعمل في العالم وفقاً لقائمة Great Workplace وFortune، تسعى هيلتون إلى توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها البالغ عددهم 500 ألف شخص حول العالم. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 235 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، X، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

