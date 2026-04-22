أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت هيئة الإعلام الإبداعي أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "أنيموشن مينا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرسوم المتحركة، بهدف تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً لاستقطاب وتمكين الجيل الجديد من رواد السرد القصصي ومطوري المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وترسي الاتفاقية إطاراً للتعاون في إنتاج محتوى إعلام إبداعي موجه للعائلات والأطفال والمراهقين، بالاستفادة من خبرة مجموعة "أنيموشن مينا" الممتدة لسنوات في إنتاج الرسوم المتحركة، بما في ذلك دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنتاج المحتوى القصير، إضافة إلى تنمية المواهب وتمكين قدرات قطاع الصناعات الإبداعية. كما تدعم هذه الاتفاقية رؤية هيئة الإعلام الإبداعي في جذب شركات الإعلام الإبداعي المتميزة، ودعم المواهب من المواطنين والمقيمين، وتمكين رواة السرد القصصي بما يواكب متطلبات المستقبل ويتماشى مع تطلعات أبوظبي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وبموجب الاتفاقية، تستكشف هيئة الإعلام الإبداعي و"أنيموشن مينا" آفاق تنظيم مبادرات تشمل مشاريع لإنتاج الرسوم المتحركة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإمكانية إنشاء أكاديمية متخصصة في الرسوم المتحركة، وتطوير نماذج محتوى موجه للشباب. ما يسهم في تعزيز قدرات الإنتاج المحلية، وبناء مسارات مستدامة لتطوير المواهب، وكذلك دعم المبدعين الناشئين من خلال منحهم فرص للعمل الميداني في هذا القطاع.

وفي ضوء التحولات العالمية في أنماط استهلاك المحتوى الإبداعي، تستكشف هذه الشراكة تطوير محتوى مخصصة تستهدف فئة المراهقين، لتلبية الطلب المتنامي على هذا المحتوى المتخصص على مستوى العالم. كما يوفر التعاون فرص اكتشاف المواهب وتفعيل مشاركتها في برامج هيئة الإعلام الإبداعي الحالية، بما في ذلك المخيمات الإعلامية الشبابية ومبادرات تنمية المواهب.

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لجهود هيئة الإعلام الإبداعي في رعاية وتنمية المواهب الشابة، من خلال إطلاق مبادرات تقدم تجارب تعليمية تطبيقية، من بينها المخيم الإعلامي الشتوي وورش العمل الافتراضية في مجال الإعلام الإبداعي التي أُقيمت خلال عطلة الربيع. وقد شاركت «أنيموشن مينا» في هذه المبادرات عبر تقديم جلسات متخصصة عرّفت الطلبة بأسس السرد القصصي للمنصات الرقمية، مع التركيز على الإبداع البصري، وتطوير الشخصيات، وإنتاج محتوى مسؤول. وتعكس هذه المبادرات التزامًا مشتركًا بتمكين الجيل القادم من المهارات اللازمة للتفاعل مع المشهد الإعلامي الرقمي المتطور والمساهمة فيه بوعي وإبداع.

هذا التعاون بين الطرفين سيسهم في تمكين المواهب الشابة من التدرج في احتراف إنتاج الرسوم المتحركة، بدءاً من اكتساب المعرفة وتطوير المهارات وصولاً إلى الممارسة الفعلية في العمل الميداني، ما يتيح لهم الدخول المبكر في هذا المجال المتنامي. وستشمل أوجه التعاون مجالات تجمع بين الترفيه والإعلام الإبداعي وتطوير القدرات والمهارات الفردية إضافة إلى تعزيز قيم العمل كفريق واحد، فضلاً عن تمكين عقد الشراكات في رواد قطاع الصناعات الإبداعية من خلال منظومة هيئة الإعلام الإبداعي.

وبالتعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي، بما في ذلك لجنة أبوظبي للأفلام، التابعة لها، هذه الاتفاقية تضع "أنيموشن مينا" كشريك استراتيجي في مشهد الإعلام الإبداعي في أبوظبي، حيث ستساعد الهيئة في تسهيل الوصول والتعريف بآليات العمل في الإنتاج ضمن منظومة أبوظبي للإعلام الإبداعي، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من برنامج الحوافز المعزز من لجنة أبوظبي للأفلام والذي يقدم خصم الاسترداد النقدي على الأعمال الإنتاجية المؤهلة. وقد تم توسيع برنامج الحوافز مؤخراً ليشمل محتوى الرسوم المتحركة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خالد خوري مدير إدارة تطوير الأعمال في هيئة الإعلام الإبداعي: "يعكس هذا التعاون التزام أبوظبي طويل الأمد ببناء منظومة إعلام إبداعي تتمتع بقدرات تنافسية عالمية، وترتكز على المواهب والابتكار وإعلام يواكب المستقبل. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم إنتاج الرسوم المتحركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين رواد السرد القصصي من الجيل الجديد، إضافة إلى توفير مسارات واضحة تنقل الشباب والمواهب الواعدة من المخيمات التدريبية وبرامج التطوير إلى منظومة العمل الفعلي وتقديم إنتاجات على أرض الواقع. بما يرسخ مكانة أبوظبي كمنصة لتمكين المبدعين دعم الاستوديوهات لتطوير وإنتاج محتوى يصل إلى الجمهور العالمي".

ومن جانبها، قالت جوليا نيكولايفا، المديرة العامة لمجموعة أنيموشن مينا: "توفر أبوظبي بيئة فريدة تلتقي فيها الطموحات الإبداعية والابتكار التكنولوجي والرؤية الاستراتيجية. ونتطلع من خلال التعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي إلى استكشاف سبل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرسوم المتحركة التقليدية، وتطوير البرامج الموجهة للشباب، وإطلاق مبادرات تعليمية تنطلق من أبوظبي لتتوسع إقليمياً ودولياً".

وتنسجم مذكرة التفاهم مع أهداف هيئة الإعلام الإبداعي الرامية إلى تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الإعلام الإبداعي في الإمارة، بما في ذلك الجهات الحكومية والتعليمية والقطاع الخاص. كما ستدعم التوجه الحديث في مجال الصناعات الإبداعية والذي يركز على الرسوم المتحركة والذكاء الاصطناعي والمحتوى الموجه للشباب كركائز أساسية لتعزيز اقتصاد الإعلام الإبداعي. ويستفيد هذا التعاون من التوسع الذي شهده برنامج الحوافز المعزز لتقديم خصم الاسترداد النقدي على الأعمال الإنتاجية المؤهلة لدى لجنة أبوظبي للأفلام، حيث أصبح اليوم يشمل إنتاجات الرسوم المتحركة.

حول هيئة الإعلام الإبداعي:

تتمثّل مهمة هيئة الإعلام الإبداعي في تعزيز صناعة المحتوى الإبداعي في أبوظبي من خلال تمكين صُنّاع المحتوى عبر التوجيه الاستراتيجي، وتطوير المواهب، والدعم المالي، وتوفير بيئة تنظيمية عالمية المستوى. وتهدف الهيئة إلى ضمان توفير البيئة الإبداعية التي تُمكن صُنّاع المحتوى من الازدهار، وتشمل مهام الهيئة الإشراف على الجهات والمبادرات الاستراتيجية ضمن الصناعات الإبداعية في أبوظبي مثل "إيمج نيشن" و"لجنة أبوظبي للأفلام" بالإضافة إلى برامج التدريب والتطوير مثل "المختبر الإبداعي" و"استوديو الفيلم العربي".

