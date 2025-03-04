دبي – أعلنت هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركة التوريدات الوطنية للسيارات جيتور، الوكيل الرسمي لـعلامة "جيتور" في المملكة العربية السعودية، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية في 19 فبراير، وذلك على هامش الإطلاق العالمي لسيارة جيتور T1. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وترسيخ حضور علامة "جيتور" في السوق السعودي من خلال إطلاق العديد من المبادرات، كما ستُسهم في دعم مجموعة متنوعة من المشاريع المشتركة التي تتمحور أهدافها حول تقديم تجارب استثنائية للمستخدمين.

وستشمل الشراكة أيضاً التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الترويج التجاري لعلامة "جيتور"، والاستفادة من التقنيات والمنصات الرقمية المبتكرة، لاستقطاب شرائح أوسع من الجمهور.

كما ستتعاون الشركتان على توظيف العديد من الابتكارات التقنية الرائدة لتعزيز تجربة القيادة الذكية، وذلك من خلال تبنّي رؤية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بتجربة المستهلك، وذلك من خلال دمج ساعة هواوي الذكية لاستخدامها كمفتاح رقمي لمركبات "جيتور"، الأمر الذي يوفر للمستخدمين تجربة سلسة ومريحة لفتح سياراتهم والدخول إليها.

ويعمل الطرفان معاً أيضاً على تصميم حزام حصري لساعة هواوي لسائقي هذه السيارة، يجمع بين الأناقة والوظائف العملية. وفي إطار حرصهما المشترك على الارتقاء بعملية تصميم "جيتور" إلى أعلى المستويات ، سيتم أيضاً توظيف جهازHUAWEI Pad وتطبيق GoPaint لتعزيز الإبداع والكفاءة، ودفع مستقبل التنقل الذكي والابتكار الرقمي.

وستشمل المبادرات المشتركة الأخرى التعاون في مشاريع سياحية، وتنظيم فعاليات خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، تتضمن أنشطة داخل المعرض، مصممة خصيصاًلإشراك المجتمعات المحلية، وتقديم تجارب فريدة للمستهلكين.

وقال السيد ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين:"إن شراكتنا مع "جيتور" مبنية على التعاون الوثيق بين الابتكار في صناعة السيارات والتكنولوجيا المتقدمة. ومن خلال توحيد نقاط قوتنا المشتركة، سيكون بمقدورنا إطلاق مشاريع فاعلة من شأنها أن تُقدّم للمستهلكين مستوى جديداً من الراحة والتجارب الاستثنائية. نحن متحمسون للعمل على تنفيذ هذه المبادرات وإطلاقها، وتوسيع آفاق ما يمكننا تحقيقه معاً".

وفي تعليقه على الشراكة، قال السيد أليكس تان، نائب رئيس جيتور العالمية، "يسرّنا العمل بموجب هذه الفرصة الرائعة مع هواوي، لا سيّما وأن تعاوننا المشترك يُمثّل خطوة كبيرة إلى الأمام في مهمتنا الرامية للتوصل إلى تعريف مبتكر لتجربة المستخدم، وهذا يمثل إثراء وتوسيع لفوائد "السفر + أسلوب الحياة. إننا على ثقة تامة من أن المشاريع المشتركة الواردة في مذكرة التفاهم ستترك تأثيراً عميقاً على علامتنا التجارية وعملائنا. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع هواوي، والاستفادة من قوة تقنياتها المتطورة، سنتمكّن من تقديم حلول مبتكرة تتجاوز التوقعات. مثل طراز T1 الذي أطلقناه مؤخرًا، والذي يجمع بين التصميم الجمالي الراقي، والأداء السلس في الطرقات الحضرية والوعرة، وتجربة القيادة المريحة، مما يساعد المالكين في اختبار المزيد من تجارب القيادة الذكية والممتعة، مدعومة بتقنيات هواوي المبتكرة".

كما أعرب السيد ألن سيكورا، المدير العام لشركة التوريدات الوطنية للسيارات، أيضًا عن حماسه قائلًا: "نحن متحمسون للفرص المستقبلية التي توفرّها هذه الشراكة مع هواوي. ومن خلال التزامنا الراسخ بتحسين تجربة المستخدم، نؤمن بأن جهودنا المشتركة ستثمر عن حلول مبتكرة تلقى صدى واسعًا لدى العملاء في المملكة العربية السعودية وخارجها."

وتمهد مذكرة التفاهم الجديدة الطريق لمزيد من التعاون بين شركة التوريدات الوطنية للسيارات جيتور وهواوي، حيث تستعد الشركتان لاستكشاف مشاريع مشتركة إضافية في المستقبل. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تهدف العلامات التجارية إلى تحويل تجربة المستخدم بطرق مبتكرة وجذابة.

نبذة عن هواوي

تعد هواوي التي تأسست في العام 1987 شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. ويعمل لدينا 207,000 موظف في أكثر من 170 دولة ومنطقة، كما نخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم. ونؤكد التزامنا بإيصال التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل وشركة، من أجل التوصل إلى عالم ذكي ومتصل بالكامل.

نبذة عن جيتور

تأسست جيتور في عام 2018، ومنذ ذلك الحين التزمت بشكل مستمر بفلسفتها الأساسية المتمثلة في "السفر +" - وهي رؤية لتزويد المستخدمين بأكثر من مجرد سيارة. منذ إطلاق أول موديل لها، استطاعت أن تجمع أكثر من 1.6 مليون مستخدم و 50 مليون معجب في غضون 6 سنوات، مما يجعلها قوة صاعدة حقيقية في صناعة السيارات. واليوم، أسست JETOUR أكثر من 2,000 نقطة بيع وخدمة عبر 65 دولة ومنطقة.

نبذة عن شركة التوريدات الوطنية للسيارات

تعتبر شركة التوريدات الوطنية للسيارات إحدى الشركات التابعة للمجموعة المتحدة للسيارات، والوكيل الجديد لعلامة "جيتور" في المملكة. وعملت الشركة على تجهيز البنية التحتية لتكون جاهزة بشكل كامل لاستقبال العملاء، بالاعتماد على الخبرة الكبيرة للمجموعة المتحدة للسيارات في هذا المجال.

وحرصت الشركة على ربط جيتور مع وكيل يتمتع بحضور قوي في السوق السعودي، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء، من خلال توفير سيارات جيتور الرائعة بالشكل المناسب، وضمان علاقة مستدامة قائمة على أسس سليمة مع العميل.

وتضمن ثقة الشركة المبنية على دراسة واسعة لواقع التجارب في هذا المجال، إنجاح علامة جيتور في المملكة، وجذب انتباه العملاء والاستحواذ على إعجابهم، لاسيما وأن هذه السيارة تجمع بين قوة الأداء، وروعة التصاميم، فضلاً عن قدرتها على تلبية كافة الرغبات بفضل تنوع موديلاتها.

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