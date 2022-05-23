القاهرة: وقعت شركة هواوي تكنولوجيز مصر، الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية، لإنشاء أكاديمية هواوي في أول جامعة دولية وأهلية بمحافظة جنوب سيناء في فروعها الثلاثة (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ) بهدف دمج المحتوى الأكاديمي للشركة في مجالات الشبكات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء في المناهج الدراسية للجامعة، علاوة على تدريب هيئة التدريس على أحدث التقنيات وتوجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقع بروتوكول التعاون السيد/مابِن الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصالات الخارجية بشركة هواوي مصر، والأستاذ الدكتور/ أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية، ويهدف البروتوكول إلى تأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم الرقمية، إذ يستند محتوى هواوي العملي إلى أحدث التقنيات المتطورة بما يتماشى مع التوجهات العالمية وخطة التحول الرقمي؛ في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من حرص هواوي تكنولوجيز وجامعة الملك سلمان الأهلية الدولية على دعم وتنمية قدرات المواهب الشابة عن طريق نقل الخبرات ومشاركة المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يساهم في توطين صناعة التكنولوجيا وتحويل مصر إلى مركز إقليمي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال، علاوة على توفير اعتماد دولي للطلاب المتفوقين في هذه المجالات.

في هذا الصدد صرح السيد/ مابِن الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصالات الخارجية بشركة هواوي مصر: "نحن سعداء بالتعاون مع جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية، إذ نحرص طوال وجودنا في السوق المصري لأكثر من 20 عامًا على العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا من القطاعين العام والخاص للاستثمار في الثروة البشرية الهائلة التي تمتلكها مصر، باعتبارهم نواة المستقبل لتطوير هذا القطاع، إذ نتطلع إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء قدرات شبابها وتطوير مهاراتهم الرقمية."

وأضاف السيد/مابن: "نسعى إلى نقل معرفة وخبرات هواوي العالمية للأجيال الناشئة من خلال برامج تدريبية تراعي أحدث التوجهات العالمية، بهدف إعداد وتدريب كوادر جديدة يتم تسليحها بأحدث الحلول والتقنيات، وذلك من قِبَل خبراء دوليين رفيعي المستوى، علاوة على تأهيلهم لسوق العمل وإلحاقهم بكبرى الشركات الفاعلة في السوق المصرية؛ الأمر الذي يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في مصر، انطلاقًا من سعينا لمشاركة الحكومة في تحقيق خطتها التنموية رؤية مصر 2030."

فيما أعرب الأستاذ الدكتور/ أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع هواوي، قائلًا: "نهدف في جامعة الملك سلمان الدولية إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير مهارات الطلاب وبناء قدراتهم لتخريج جيل قادر على تلبية احتياجات السوق في كافة المجالات، وبالأخص مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لذا يعد التعاون مع إحدى أكبر الشركات الفاعلة في السوق المصري خطوة مهمة على طريق استراتيجيتنا لخلق جيل قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لبلده ومجتمعه، حيث يعمل المحتوى الأكاديمي الذي تقدمه هواوي على صقل مهارات الطلاب في الجامعة وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا، علاوة على قدرة الشركة على تحقيق خطة التحول نحو منظومة رقمية شاملة في كافة القطاعات، والذي يعد السبيل الأمثل نحو تحقيق رؤية مصر 2030."

حضر مراسم التوقيع الأستاذ الدكتور/ محمد شريف، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة والمشرف علي التسويق، والأستاذ/ سمير عبد السلام، أمين عام الجامعة، وممثلي الجامعة في مجال هندسة وعلوم الحاسب الدكتور/ وائل فواز، والدكتور/ أحمد عبد الفتاح العشري، إضافة إلى المهندس/ عمرو زايد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر، والمهندسة/ أسماء سراج، رئيس قطاع التدريب بأكاديمية هواوى مصر، و ناظلى علاء، مسؤول التطوير الأكاديمى.

يأتي هذا التعاون استكمالًا لاستراتيجية هواوي في توفير البرامج التدريبية للطلاب والخريجين من الشباب المصري وتأهيلهم لسوق العمل، حيث أطلقت هواوي "بنك القدرات iTB"، والذي تمكنت من خلاله من إنشاء 75 أكاديمية في أكثر من 45 جامعة حكومية وخاصة حتى الآن، وتأهيل أكثر من 650 مدرب الذين بدورهم قاموا بتدريب أكثر من 20 ألف طالب، علاوة على حصول 8 الآف طالب على شهادة دولية من هواوي ما يساعدهم على إيجاد فرصة عمل داخل مصر أو خارجها.

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نبذة عن شركة "هواوي"

هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربع مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

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نبذة عن" جامعة الملك سلمان الدولية"

جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية جامعة ذكية جديدة في قلب سيناء بمصر و ذات معايير دولية وطبيعة خاصة تسعى إلى تزويد المجتمع بقادة المستقبل وجيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغييرات ملموسة لأنفسهم ومجتمعاتهم. تهدف الجامعة إلى الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة على مستوى دولي. أُنشئت بموجب مرسوم رئيس جمهورية مصر العربية الخاص بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2009 لتنظيم الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية. تقع كليات جامعة الملك سلمان في ثلاثة أفرع جامعية ذكية (الطور وشرم الشيخ ورأس سدر) وتعتمد علي تقنيات التعليم والتعلم المبتكرة والمعايير الدولية. توفر جامعة الملك سلمان تعليمًا عاليًا يشجع على الابتكار وينشئ جيلًا قادرًا على القيادة الإقليمية والدولية لريادة التميز الأكاديمي والبحث العلمي على نطاق عالمي.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:https://ksiu.edu.eg /

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