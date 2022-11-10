· أكثر من 7,500 مسافر من دولة الإمارات زاروا هنغاريا هذا العام بين يناير وأغسطس 2022، بزيادة بلغت 90٪ عن العام الماضي 2021

· 2,700 مسافر من الملكة العربية السعودية زاروا هنغاريا بين يناير وأغسطس 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع تعافي صناعة السفر الدولية من تداعيات جائحة كوفيد، تشهد هنغاريا توافداً أكبر للزوار من الشرق الأوسط بمن في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وبحسب وكالة السياحة الهنغارية (فيسيت هنغاري)، فـإن الموسم الحالي والأشهر المقبلة ستكون الأفضل سياحياً لهنغاريا من سوق الشرق الأوسط منذ بدء جائحة كورونا.

وفي هذا السياق، أشارت أحدث الأرقام الصادرة عن المركز الوطني الهنغاري للبيانات إلى أن أكثر من 7,500 مسافر من الإمارات العربية المتحدة زاروا هنغاريا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2022؛ وهي زيادة بنسبة 90٪ مقارنةً بإجمالي عدد الزيارات من الإمارات في العام 2021 والذي بلغ 4,000 زائر.

وبالإضافة للإمارات العربية المتحدة، فقد استقبلت هنغاريا أيضاً 2,700 زائراً من المملكة العربية السعودية في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2022، وهو رقم مقارب لأعداد الزوار من المملكة في 2019 والذي وصل إلى 2,904 زائراً.

وبمقارنة أرقام العام الحالية بإجمالي عدد الزوار السعوديين الذين استقبلتهم هنغاريا في العام 2021 والذي بلغ 1,400 زائراً فإن الزيادة في عدد الزوار بنسبة 88% إلى جانب مؤشرات سوق السفر من المملكة تجعل من منها سوقاً استراتيجياً في تعزيز مكانة هنغاريا كوجهة سياحية مفضلة لدى العائلات والأفراد السعوديين.

تركز وكالة السياحة الهنغارية (فيسيت هنغاري) على تسليط الضوء على خيارات المرح العائلي والأنشطة الخارجية وأفضل الأماكن السياحية والتجارب الاحتفالية وتناول المشروبات إلى جانب السياحة العلاجية. وقامت وكالة السياحة الهنغارية باقتراح قائمة بأهم 12 مَعلَم وفعالية تجعل من بودابست وجهةً سياحية لا بد من زيارتها هذا الشتاء 2022، وهي:

1. سوق عيد الميلاد في ساحة فوروسمارتي

2. سوق عيد الميلاد في باسيليكا الحائز على جائزة أفضل سوق لعيد الميلاد في أوروبا لعام 2022 عن طريق التصويت عبر الإنترنت لأفضل وجهة أوروبية

3. حلبة التزلج على الجليد في الهواء الطلق في قلعة فاجدا هونياد الأكبر في أوروبا

4. حمامات بودابست العلاجية

5. التزلج على الجليد في نورمافا

6. زيارة المدن القريبة من سانتاندري لسوق عيد الميلاد ومتحف عيد الميلاد وقصر غودولو الملكي

7. القيام برحلة في ترام عيد الميلاد المتلألئ بالأضواء

8. التنزه في الثلج حول قلعة بودا الشهيرة

9. تسوق مثالي لعيد الميلاد (للأزياء الراقية، أزياء المصممين المحليين، والأزياء المصنوعة يدويًا)

10. مشاهدة عرض كسارة البندق في دار الأوبرا في بودابست

11. تجربة مقاهي بودابست الشهيرة والاستثنائية

12. تمتعوا برحلة عشاء بحرية مميزة في نهر الدانوب

تحتل الأسواق العربية أهمية خاصة لدى هنغاريا، لذلك قامت وكالة السياحة الهنغارية (فيسيت هنغاري)، بإطلاق حملات ترويجية واسعة النطاق في الآونة الأخيرة لتسليط الضور على مناطق الجذب السياحي في الوجهة الأوروبية العريقة. وكخطوة لتعزيز هذه الاستراتيجية، أعلنت وكالة السياحة الهنغارية تعيين شركة أفياريبس كممثل لها في منطقة مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مكانة هنغاريا كوجهة مثالية للسياحة والإقامة الشتوية والمتعة، الثقافة للعائلات والزوار من دولة الإمارات والمنطقة.

وتعليقاً حول الموضوع، قال فيتالي إيزبريسوف الرئيس الإقليمي لتطوير الأعمال في وكالة السياحة الهنغارية:

"نعمل باستمرار على تعزيز وعي المسافرين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأماكن الجذب السياحي التي يمكن أن تقدمها هنغاريا لزوارها من هذه الدول. ولحسن الحظ، ساهمت العودة السريعة وزيادة الرحلات الجوية المباشرة من المنطقة إلى هنغاريا ومشاركتنا الأخيرة في معرض اكسبو 2020 إلى تدعيم هذا الوضع الإيجابي الآخذ بالنمو. وعلى هذا النحو، أصبح الشرق الأوسط سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا بالنسبة لنا للمضي قدماً ومن أجل زيادة المشاركة وتطوير السوق، ونواصل تعزيز علاقاتنا مع شركاء السياحية في المنطقة، ويعد تعاوننا مع أفياريبس فرصةً عظيمة للقيام بذلك."

وقال غلين جونستون، نائب رئيس الشرق الأوسط والشؤون العامة الدولية لشركة أفياريبس:

"يشرفنا ويسعدنا التعاون مع وكالة السياحة الهنغارية للترويج للعروض السياحية الاستثنائية التي ستقدمها البلاد هنا في دولة الإمارات والشرق الأوسط. من المنتجعات الصحية، إلى المأكولات الاستثنائية، والإقامات الفريدة في القلاع والمناظر الطبيعية الخلابة ومعالم المدينة العريقة فإن لدى بودابست وجميع مناطق هنغاريا الكثير لتقدمه للمسافرين من الخليج والشرق الأوسط، والتي ستفاجئهم وتسعدهم وكلها ذات قيمة كبيرة مقابل المال."

وسيتم بدء الترويجية لهنغاريا، عبر تصميم وإطلاق عروض السفر لبودابست لتكون ملاذ الشتاء المثالي للمسافرين من الإمارات والشرق الأوسط.

لمزيد من المعلومات حول هنغاريا كوجهة سياحية، بما في ذلك برامج سياحية ذات مواضيع متخصصة وعدد من برامج الرحلات المتنوعة إلى بودابست والمدن المثيرة الأخرى، تفضلوا بزيارة:https://visithungary.com/

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