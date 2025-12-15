القاهرة: أعلنت شركة هايد بارك العقارية للتطوير، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون لشراكة طويلة الأمد مع جمعية دار الأورمان، بهدف تعزيز المبادرات المجتمعية في محافظتي الفيوم وبني سويف. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الشاملة للمسؤولية المجتمعية، وإيمانها بدور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة. حيث تضع المسؤولية المجتمعية في صميم رؤيتها من خلال تبنّي مبادرات مبتكرة تسهم في إحداث أثر إيجابي طويل المدى على المجتمع والبيئة.

ووفقا للاتفاقية، تقوم هايد بارك العقارية للتطوير بتوصيل 100وصلة مياه بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى تركيب 12 سقف منزل بمحافظة بني سويف، في إطار جهودها لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

تعليقًا على هذا التعاون، قالت الأستاذة هالة عبدالودود، رئيس القطاع التنفيذي للعلاقات الخارجية والاتصال والمسؤولية المجتمعية في هايد بارك العقارية للتطوير، "إن القيمة الحقيقية لأي مبادرة تنموية تقاس بالأثر الإنساني الذي تتركه في حياة الناس، إذ تمثل هذه المبادرات جوهر فلسفة هايد بارك العقارية للتطوير في المسؤولية المجتمعية الشاملة، حيث تبدأ التنمية الحقيقية من الإنسان وتمتد لتشمل كل ما حوله".

وأضافت: "إن كل مشروع اجتماعي ننفذه يعد استثمارًا في بناء مستقبل أفضل، يقوم على تكافؤ الفرص، وتحسين جودة الحياة، وتوسيع دائرة الأمل في المجتمعات الأكثر احتياجًا. وعليه، فإن التعاون بين القطاعين الخاص والمجتمع المدني يشكل الطريق العملي لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، من خلال توسيع نطاق المبادرات، وتوحيد الجهود، وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة".

من جانبها، أكدت الأستاذة سوزان محب مدير ادارة الشراكات المؤسسية بجمعية الأورمان، عن اعتزازها بهذه الشراكة مع هايد بارك العقارية للتطوير، معتبرة إياها نموذجًا للتعاون الإنساني البنّاء، قائلة: "تجمع هذه الشراكة بين الرؤية المشتركة والرغبة في تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الأسر الأكثر احتياجًا. ونحن مستمرون في توسيع نطاق خدماتنا التنموية والاجتماعية في مختلف المحافظات، بما يشمل تحسين ظروف المعيشة وتوفير مقومات الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية".

جدير بالذكر أن هايد بارك العقارية للتطوير بدأت رحلتها بدعم جودة خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إليها عبر شراكات مع القطاع الطبي ومؤسسات المجتمع المدني. وقد كثفت الشركة جهودها خاصة بعد جائحة كورونا لدعم القطاع الصحي، كما قامت بشراكات رائدة في مجالات مختلفة، لتقديم رعاية طبية عالية الجودة لآلاف المرضى في مختلف أنحاء الجمهورية.

نبذة حول شركة هايد بارك العقارية للتطوير:

تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007، وهي مملوكة لمجموعة من أبرز الكيانات الاستثمارية في مصر، تشمل بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري. تمتلك الشركة محفظة أراضٍ تمتد على 2,200 فدان وتشمل مشاريع رئيسية في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، من بينها هايد بارك القاهرة الجديدة، تاوني، جاردن ليكس، سي شور، ومشروعات جديدة قيد التطوير مثل هايد بارك سنترال بالتجمع السادس و Hyde Park Signature بالسادس من أكتوبر، وهايد بارك ڤيوز بالقاهرة الجديدة.

