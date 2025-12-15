دبي، الإمارات العربية المتحدة - سجّلت شركة بن غاطي إنجازًا عالميًا جديدًا بعد إتمام بيع أغلى بنتهاوس في دبي والشرق الأوسط بقيمة 550 مليون درهم داخل مشروع "بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي" في منطقة الخليج التجاري، لترسّخ الشركة موقعها في مقدّمة مطوري العقارات الفاخرة في المنطقة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الدور الريادي الذي تلعبه بن غاطي في إعادة صياغة مفهوم العقارات فائقة الفخامة، ويرسّخ قدرتها على استقطاب أعلى الصفقات قيمةً في السوق، مما يعكس ثقة المستثمرين العالمية في مشاريعها المبتكرة.

رقم قياسي عالمي لسعر القدم المربع في فئة العقارات الفاخرة

تمتد البنتهاوس المباعة على مساحة واسعة تبلغ 47,200 قدم مربع، ليصل سعر القدم المربعة إلى 11,650 درهمًا، وهو ما يرسّخ دبي كصاحبة الرقم القياسي العالمي لأعلى سعر للقدم المربع ضمن فئة العقارات السكنية الفاخرة في الأسواق الدولية.

ويمثل هذا الرقم مؤشّرًا قويًا يعكس النمو المتواصل للقطاع العقاري في الإمارة، وتزايد الطلب العالمي على المشاريع التي تحمل هويات معمارية فريدة.

عبدالله بن غاطي يقود الصفقة الأكبر في تاريخ دبي

وجاءت هذه الصفقة القياسية بقيادة عبدالله بن غاطي، رئيس قسم المبيعات، الذي أتم العملية التي تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجّل في نوفمبر 2023 لبيع بنتهاوس بقيمة 500 مليون درهم في مشروع «كومو ريزيدنسز». ويعكس هذا الإنجاز مستوى الاحترافية والتفوق التجاري الذي تتمتع به بن غاطي، وقدرتها على قيادة صفقات استثنائية تضع دبي في صدارة المشهد العقاري العالمي.

أيقونة معمارية تستقطب رموز الفن والرياضة حول العالم

ويتميّز «بوغاتي ريزيدنسز» بكونه أحد أكثر المشاريع جذبًا للشخصيات الدولية البارزة، حيث اختار عدد من المشاهير امتلاك وحدات سكنية داخله، من بينهم نجم كرة القدم العالمي نيمار جونيور، وأسطورة الأوبرا أندريا بوتشيلي، ولاعب كرة القدم الدولي إيمريك لابورت. ويعكس ذلك المكانة الاستثنائية للمشروع وهويته الفريدة التي تجمع بين هندسة متفردة، وخدمات فائقة، وتجربة معيشية نادرة لا تتكرر.

وفي سياق هذا النمو المتسارع، أكد محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، أن أداء الشركة هذا العام يعكس قوة مكانتها في السوق قائلاً:"يمثل هذا العام علامة فارقة في مسيرتنا، حيث حققنا واحدة من أقوى نتائج قطاع العقارات في دبي، بتصدر بن غاطي حجم المبيعات بأكثر من 14,000 وحدة مباعة حتى تاريخه، متجاوزين أداء نظرائنا في القطاعين العام والخاص. هذا النمو المتسارع رسّخ مكانة بن غاطي ضمن أكبر ثلاثة مطورين عقاريين في الإمارة، وحجز لنا حصة مؤثرة في سوق دبي العقاري وفق أحدث بيانات دائرة الأراضي والأملاك. إن هذه المؤشرات تعكس قوة نموذج أعمالنا وثقة المستثمرين في مشاريعنا، وتؤكد استمرارنا في قيادة التحول النوعي في مشهد التطوير العقاري في دبي".

وبهذا الإنجاز، تُثبت بن غاطي قدرتها المتواصلة على تعزيز حضورها في سوق يتطوّر بوتيرة متسارعة، واضعة معايير جديدة للتميز والجودة في القطاع العقاري. ويأتي هذا النجاح ليعكس رؤية الشركة الاستراتيجية واستمرارها في تقديم مشاريع ترتقي بالطموحات وتدعم مكانة دبي كمركز عالمي للعقارات الفاخرة.

