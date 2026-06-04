دخل مشروع الهدى بارك مرحلة جديدة من مراحل التطوير، مع بدء شركة هامات تسليم أولى الوحدات التجارية للمستأجرين في هذه الوجهة المرتقبة التي تجمع بين التجزئة ونمط الحياة العصري في مكة المكرمة، وذلك تمهيدًا لافتتاحه المخطط في الربع الأول من عام 2027.

وقد تم تسليم أول وحدة لشركة بنده للتجزئة، في خطوة تمثل انطلاقة عمليات التجهيز والتشغيل داخل المشروع، وتعكس تسارع وتيرة العمل واستعداد الوجهة لاستقبال مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. ويأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه المشروع زخماً متزايداً، مدفوعًا بالتحولات الاقتصادية والعمرانية المتسارعة في مكة المكرمة، ومؤشراً واضحًا على تنامي الثقة في الجيل الجديد من وجهات التجزئة ونمط الحياة في المدينة.

ومع تجاوز نسبة الإنجاز في المشروع 70%، ينتقل الهدى بارك تدريجياً من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التفعيل، في واحدة من أسرع المناطق السكنية نمواً على امتداد الطريق الدائري الرابع. ويتقدم المشروع بالتوازي مع التطورات الكبرى التي تشهدها المدينة، بما في ذلك خطط إنشاء مطار مكة الدولي، وتوسّع شبكات النقل والمترو، إلى جانب مشاريع تطويرية كبرى مثل بوابة الملك سلمان والمنار من روشن وضاحية سمو.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المنظومة المتكاملة من المشاريع في دعم النمو طويل المدى للمدينة، من خلال توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل، وتطوير آلاف الوحدات السكنية، إلى جانب تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي عبر مختلف الأحياء والمناطق.

وفي ظل هذا المشهد المتغيّر، يبرز الهدى بارك كجزء من التحول في توزيع الطلب داخل مكة المكرمة، بما يتماشى مع التوسّع العمراني الجديد وأنماط الاستهلاك المستدامة على مدار العام، المدفوعة بالنمو المتزايد في عدد السكان.

ويعكس بدء تسليم الوحدات للمستأجرين وتيرة التقدم في تنفيذ مشاريع الجيل الجديد من الوجهات الحضرية في مكة، في وقت تواصل فيه المدينة مسيرتها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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