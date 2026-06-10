حزمة متكاملة الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المشاريع وتعزيز التنسيق بين فرق العمل من التصميم إلى التشغيل

الدوحة، قطر: أعلنت شركة "نيميتشك العربية"، التابعة لـ"مجموعة نيميتشك" الرائدة عالميًا في تطوير الحلول البرمجية لمجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاءات وإدارة المباني، عن مشاركتها في معرض "بروجكت قطر 2026"، بصفتها الراعي التقني الرسمي في مجالات تخصصها داخل المعرض، وذلك تأكيدًا على التزامها بدعم التحول الرقمي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في قطاع التشييد والبناء في دولة قطر، الذي يشهد نموًا متسارعًا.

وتُقام فعاليات هذه النسخة من المعرض خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "الابتكار والاستدامة.. مسار قطر نحو 2030"، بمشاركة نخبة عالمية من قادة قطاع التشييد والبناء والمبتكرين وصناع القرار، في وقت يشهد فيه القطاع توجهًا متزايدًا نحو توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الذكية لتطوير إدارة المشاريع والمرافق، ورفع كفاءة الإنجاز، وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، ودعم استدامة المشاريع على المدى الطويل.

وتستعرض "نيميتشك العربية" رؤيتها لمنظومة "الإنشاءات المتصلة"، التي تقوم على ربط فرق العمل والبيانات والعمليات الرقمية عبر مختلف مراحل المشروع، وذلك خلال مشاركتها في المعرض عبر جناحها رقم "B03" في القاعة الثالثة، بالتعاون مع "ميديالوجيك" وهي إحدى شركائها في المنطقة. وتسلّط الشركة الضوء على دور بيئات العمل الرقمية الموحدة، والتعاون القائم على البيانات، والتقنيات الذكية، في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ودعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية على امتداد المشروع.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، تعرض "نيميتشك العربية" حزمة متكاملة من أحدث حلولها الرقمية، تغطي دورة حياة المشروع بالكامل، لمساعدة المؤسسات على رفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز التعاون بين فرق العمل، وتحقيق مستويات أكبر من الاستدامة في مشروعاتها. وتشمل هذه الحزمة "النموذج الرقمي للمباني"، و"التوأم الرقمي"، إلى جانب حلول وأدوات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيم العمل وإدارة الأصول والمرافق بفاعلية أكبر.

ويواصل قطاع التشييد والبناء في قطر تسجيل نمو متسارع بالتزامن مع مضي الدولة في تنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية والتنمية العمرانية ضمن مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ووفقًا لبيانات مؤسسة "ريسيرش آند ماركتس"، من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق البناء والتشييد في الدولة 106.3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا باستثمارات تشمل مشاريع الطاقة المتجددة والضيافة، والنقل والرعاية الصحية والتعليم. وفي السياق ذاته، خصصت الموازنة العامة القطرية لعام 2026 نحو 17.3 مليار دولار للمشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية، في مؤشر يعكس استمرار تركيز الدولة على تنويع الاقتصاد ودعم التنمية العمرانية المستدامة على المدى الطويل.

وبهذا الصدد، قال م. مؤيد سمباوه، المدير العام لشركة "نيميتشك العربية": "مع سعي قطر إلى تحقيق أهدافها الطموحة في تطوير البنية التحتية، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، تزداد الحاجة إلى تعاون سلس قائم على البيانات أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال مشاركتنا في معرض "بروجكت قطر 2026"، نستعرض كيف يمكن للمنظومات الرقمية المتكاملة أن تساعد المؤسسات على تجاوز الحواجز بين فرق العمل، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، ورفع الكفاءة عبر دورة حياة المشروع بالكامل. وبصفتنا شريكًا تقنيًا موثوقًا في قطاع التصميم المعماري والهندسة والإنشاءات والتشغيل، نركز على دعم عملائنا في قطر لتسريع مسارات التحول الرقمي، وتنفيذ مشاريع أكثر ذكاءً واستدامةً وجاهزيةً للمستقبل، بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030".

وتواصل "نيميتشك العربية"، من خلال حضورها المتنامي في المنطقة، التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم التحول نحو مدن أكثر ذكاءً وبيئات عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، عبر حلول رقمية مفتوحة ومتصلة تعزز التكامل بين مختلف مراحل التصميم والإنشاءات والتشغيل، وتساعد على بناء منظومة عمرانية أكثر قدرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

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