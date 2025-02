ستركز الشراكة على تطوير برنامج فورمولا إي، لتعزيز الابتكار ودعم التوسع وسائل النقل الكهربائية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

تؤكد الشراكة التزام نيسان فورمولا إي بتطوير وتعزيز رؤيتها لمستقبل التنقل الكهربائي.

جدة، المملكة العربية السعودية: احتفل فريق نيسان فورمولا إي وشركة بترومين اليوم، بتوقيع شراكة عالمية مُمتدة لأربع سنوات، والتي قد أُعلن عنها في أكتوبر 2024. ويتزامن هذا الاحتفال مع استضافة مدينة جدة لأول سباق فورمولا إي في حلبة جدة. ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز حلول التنقل الكهربائي في المنطقة، حيثُ تتعاون الشركتان لتطوير هذا القطاع وتوسيع انتشار خيارات التنقل الكهربائي والمستدام في المملكة العربية السعودية وخارجها.

تعزز هذه الشراكة العلاقة الراسخة بين نيسان وبترومين، الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل الكهربائي في الشرق الأوسط، وتركز بشكل خاص على ذراعها المتخصص في التنقل الكهربائي، إلكترومين. ومن خلال تعاونها الوثيق مع فريق نيسان فورمولا إي، تؤكد إلكترومين التزامها بالابتكار والاستدامة، حيث تدعم نمو قطاع التنقل الكهربائي في المنطقة، بما يتماشى مع طموحات نيسان 2030، التي تهدف إلى تمكين مستقبل التنقل، من خلال الاستجابة للمتطلبات البيئية والمجتمعية واحتياجات العملاء الأساسية.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتم عرض شعار إلكترومين - شركة رائدة في تطوير حلول التنقل الكهربائي – على سيارات السباق المتطورة e-4ORCE 05 الخاصة بنيسان، والتي يقودها المتسابقان أوليفر رولاند ونورمان ناتو. إلى جانب ملابس السائقين، وملابس الفريق، ومجموعة متنوعة من الأصول التسويقية، مما يعزز من ظهور علامة إلكترومين على المستوى العالمي.Bottom of FormTop of FormBottom of Form بالإضافة إلى ذلك، ومع الإطلاق المرتقب لخاصية تعزيز الطاقة "بيت بوست" خلال السباق القادم في جدة، سيظهر شعار إلكترومين أيضًا على جهاز شحن "بيت بوست" الخاص بالفريق، وكذلك على زي كبير المهندسين الميكانيكيين.

وتعليقًا على الشراكة، قال المدير التنفيذي والفني لفريق نيسان للفورمولا إي، توماسو فولبي: " في كل سباق، نظهر شغفنا بالأداء والابتكار، واليوم أصبح لدينا شريك يشاركنا التزامنا بالتميز والتحول نحو السيارات الكهربائية. هذه الشراكة تعزز قدرتنا التنافسية على الحلبة، وتسهم في تقديم حلول التنقل المستدام، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وطموحات نيسان 2030."

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة بترومين، كاليانا سيفاجنانام، عن سعادته قائلاً: " تعاوننا مع فريق نيسان فورمولا إي هو تجسيد لرؤيتنا في قيادة التحول نحو التنقل الكهربائي. تُعد فورمولا إي بمثابة مختبر عالي الأداء، يُسرّع من التقدم في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، مما يُتيح لنا في دفع الابتكار وتقديم حلول واقعية تشكل مستقبل التنقل في المملكة العربية السعودية وخارجها ".

كما تحدث السيد تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية ودول CIS قائلًا:" تُعد هذه الشراكة دليلاً على التزام نيسان بالتحول نحو السيارات الكهربائية والابتكار. نحن ندرك - بصفتنا شركة رائدة في قطاع السيارات بالمنطقة - الدور الحيوي الذي تلعبه نيسان في تعزيز تبني السيارات الكهربائية." وأضاف: "يُعزز تعاوننا مع بترومين من قدرتنا على تطوير حلول عملية تربط بين ابتكارات رياضة السيارات وتجارب القيادة اليومية "

تتخذ نيسان من مشاركتها في بطولة فورمولا إي منطلقاً لريادتها في مجال تقنية السيارات الكهربائية، فمن خلال هذه البطولة التي يشاهدها الجماهير من جميع أنحاء العالم، تسعى نيسان إلى جانب استعراض قوة سياراتها الكهربائية، إلى تطوير تقنيات التنقل المستقبلية. كما تُمثل فورمولا إي بمثابة مختبر حقيقي يدفع فيه نيسان باستمرار حدود تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وتسعى للوصول إلى أقصى كفاءة لنظام الدفع وإدارة الطاقة. مستنداً إلى إرثٍ عريقٍ يمتد لأكثر من 80 عاماً في عالم رياضة السيارات، بالإضافة إلى خبرةٍ تتجاوز العشر سنوات في مجال تطوير السيارات الكهربائية. كما تواصل نيسان تطوير تقنيات سياراتها من خلال الاستفادة من خبرتها في رياضة السيارات. فالتكنولوجيا التي تُختبر في حلبة السباق تحت الظروف القاسية من حرارة وسرعة، ستُصبح جزءاً من سيارات المستقبل، مما يُحسّن من أدائها وكفاءتها.

تعد الشراكات الاستراتيجية جزءاً أساسياً من استراتيجية نيسان "ذا آرك"، التي تركز على التحول الكهربائي، وتسهم في تسريع رؤية نيسان لقيادة التحول وتقديم تجارب مبتكرة للعملاء، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وطموحات نيسان 2030.

تزامناً مع استضافة مدينة جدة لأول سباق فورمولا إي، نظم فريق نيسان مجموعة من الفعاليات بهدف تثقيف الجمهور حول أهمية التنقل الكهربائي.

فعالية رد سي مول : تجربة تفاعلية حيث يمكن للزوار التفاعل مع تقنيات الفورمولا إي، واستكشاف تطورات نيسان في مجال الكهرباء، والتعرف على مستقبل التنقل .

تجربة تفاعلية حيث يمكن للزوار التفاعل مع تقنيات الفورمولا إي، واستكشاف تطورات نيسان في مجال الكهرباء، والتعرف على مستقبل التنقل مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات في جامعة الأعمال والتكنولوجيا: حلقة نقاش خاصة تضم نخبة من خبراء نيسان فورمولا إي وخبراء صناعة السيارات، حيث تُقدم للطلاب رؤى حول ابتكارات السيارات الكهربائية، ورياضة السيارات المستدامة، وفرص العمل في مجال التنقل الكهربائي .

الجدير بالذكر؛ أن تواجد نيسان في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى عام 1956، عندما تم استيراد أول سيارة نيسان إلى الكويت. وفي عام 1994، أصبحت نيسان أول شركة سيارات يابانية تُؤسس مقرًا إقليميًا لها في المنطقة، من خلال افتتاح مكتب "نيسان الشرق الأوسط" في دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت منتجات نيسان جزءًا أساسيًا من النسيج الثقافي للمجتمع، وإدراكًا لأهمية هذا السوق الاستراتيجي، قامت نيسان بتوسيع تواجدها ليشمل مكتبًا إقليميًا مخصصًا في المملكة العربية السعودية

حول مشاركة نيسان في سباق فورمولا إي

شاركت نيسان لأول مرة في سباق السيارات الكهربائية كلياً في الموسم الخامس (2018/2019) من بطولة فورمولا إي (ABB FIA Formula E) العالمية لتصبح الشركة اليابانية المصّنع الأول والوحيد الذي يدخل هذه السلسلة.

وأعلنت نيسان في أبريل 2022، عن استحواذها على فريق e.dams للسباقات لتصبح المالكة والمشرفة العالمية بالكامل على مشاركته في بطولة العالم للفورمولا إي (ABB FIA Formula E)، كما وكشفت الشركة في يونيو 2022 أنها ستقوم بتزويد فريق ماكلارين رايسنغ بتكنولوجيا محركات سيارات نيسان الكهربائية طيلة فترة الجيل الثالث من الفورمولا إي. وسيكون أوليفر رولاند وساشا فينيستراز سائقي فريق نيسان فورمولا إي في الموسم العاشر من بطولة فورمولا إي (ABB FIA Formula E) العالمية.

وفي 28 مارس 2024، قبل أول سباق إي بري في طوكيو، أعلنت نيسان عن التزامها على المدى الطويل بالفورمولا إي، لتصبح أول شركة مصنعة تسجّل في عصر Gen4، الذي يستمر حتى عام 2030، مما يعزز تعهدها بأهداف السيارات الكهربائية 2030 الطموحة.

وسيواصل فريق نيسان في فورمولا إي سباقاته في نقل المتعة للمركبات الكهربائية الخالية من الانبعاثات للجمهور العالمي، ضمن هدفها لتحقيق الحياد الكربوني في جميع عملياتها ودورة حياة منتجاتها بحلول عام 2050، وتعتزم نيسان تحويل كل سيارة جديدة تقدمها إلى نموذج كهربائي بالكامل بحلول أوائل العقد 2030 في الأسواق الرئيسية. كما تهدف الشركة اليابانية إلى تقديم خبرتها في نقل المعرفة والتكنولوجيا بين حلبة السباق والطريق لتحسين المركبات الكهربائية للعملاء.

عن شركة بترومين

تعد شركة بترومين الرائدة في تقديم حلول التنقل في المملكة العربية السعودية، حيث تشتهر بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة في قطاع السيارات. منذ تأسيسها في عام 1968، تطورت بترومين لتصبح علامة تجارية ابتكارية وذات موثوقية عالية، تقدم حلولاً شاملة تلبي احتياجات السيارات المختلفة. في البداية، اشتهرت بترومين بإنتاج زيوت التشحيم الأعلى جودة في المنطقة، لكنها وسعت أعمالها لتشمل إنتاج زيوت المحركات، وخدمات صيانة وإصلاح المركبات، ووكالات السيارات، وحلول المركبات الكهربائية (EV).

مع فريق عمل تجاوز 8,000 موظف، تفخر بترومين بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة في دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا. بدعم من شبكة واسعة من مراكز الخدمة، تقدم بترومين خدمات صيانة المركبات بسرعة وموثوقية، ما يضمن تغطية متكاملة ويسهم في تحقيق رضا العملاء في جميع أنحاء المنطقة. كما تلتزم بترومين بدفع عجلة الابتكار ودعم مبادرات التنقل المستدام.

عن إلكترومين

"إلكترومين" هي المزود الرائد لحلول التنقل الذكي والطاقة الجديدة في المملكة العربية السعودية، تركز إلكترومين جهودها لتمكين عملائها من تحقيق أهدافهم في مجال الاستدامة. ولدورها القيادي في مجال التنقل الكهربائي؛ تقدم "إلكترومين" حلولًا شاملة تشمل بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية، والمركبات الكهربائية للركاب والمركبات الكهربائية للأغراض التجارية، وأنظمة النقل السريع بالحافلات (BRT). مع التزام قوي بالتعليم والمشاركة المجتمعية، تعمل إلكترومين على تمكين العملاء وقادة المستقبل من تبني التحول الكهربي.

مدفوعة بالقيم الأساسية للمسؤولية والمهنية والتعاون، تقدم "إلكترومين" حلولًا مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة تدعم الانتقال السلس والمستدام إلى التنقل الكهربائي. مؤخراً، قامت "إلكترومين" بتوسيع نطاقها من خلال الشراكة مع شركة هندوستان للنفط المحدودة (HPCL) خلال قمة مجموعة العشرين 2023، لتعزيز بنية شحن المركبات الكهربائية في جمهوية الهند. تعزز هذه الشراكات دور "إلكترومين" كقائد عالمي في مجال التنقل المستدام.

حول فورمولا إي

أصبحت بطولة سباق (ABB FIA Formula E) العالمية أول رياضة عالمية خالية من الكربون منذ إنشائها في عام 2020، بعد أن استثمرت في مشاريع معتمدة لحماية المناخ في جميع السباقات لتعويض الانبعاثات في كل موسم يحدث للسباقات الكهربائية. حيث يتم تشغيل جميع السيارات في البطولة بالكهرباء، كما تعمل السلسلة كمنصة تنافسية لاختبار وتطوير أحدث التقنيات الكهربائية. إلى جانب ذلك تتسابق أعظم الشركات المصنعة في العالم في حلبات الشوارع، وتشجع Formula E على اعتماد التنقل المستدام في مراكز المدن في محاولة لمكافحة تلوث الهواء وتقليل آثار تغير المناخ.

