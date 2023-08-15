· التحالف الاستراتيجي يقود الهدف المشترك المتمثل في تعزيز الاقتصاد الوطني غير النقدي

· التعاون يهدف إلى تزويد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بإمكانية الوصول إلى حلول دفع رقمية إضافية

دبي، أعلنت "نقودي"، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة، عن تعزيز تعاونها مع "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يمكّنها من التوسع في قبول المدفوعات الرقمية لمجموعة واسعة من القطاعات بحيث لا تقتصر فقط على الخدمات الحكومية والقطاع الخاص.

وستعمل "نتورك إنترناشيونال" على تمكين "نقودي" من توسيع قنواتها الحالية للدفع، والتي تتضمن التجارة الإلكترونية ونقاط البيع وبرمجيات نقاط البيع، لتشمل المدفوعات بالبطاقات، حيث تتطلع إلى دعم الشرائح والقطاعات الجديدة غير المصرفية مثل التجزئة والتجارة وغيرها.

تعد "نقودي" شركة للتكنولوجيا المالية مملوكة بالكامل لشركة "إماراتك"، وهي شركة رائدة في مجال الاستشارات والحلول التقنية عبر الإنترنت في العالم العربي وتابعة لـ "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية". وتعد "نقودي" مدمجة بالفعل مع العديد من البنوك وخيارات الدفع، ما يوفر منصة دفع موحدة للتجار الحكوميين وتجار خاصين محددين، بما في ذلك الخصم المباشر، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والنقد من خلال مكاتب الصرافة الشريكة وغيرها، بالإضافة إلى أتمتة عمليات التحصيل، والتصالح، والتسوية والخدمات المتعلقة بالمعاملات.

وفي هذا السياق، قال أندرو كي، المدير التنفيذي لعمليات الاستحواذ للمجموعة لدى "نتورك إنترناشيونال": "بصفتنا شركة رائدة للمدفوعات الرقمية في المنطقة، يسعدنا توسيع وتعزيز مشاركتنا مع ’نقودي‘، بما يساهم في تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة. لقد أصبحت المدفوعات الرقمية أكثر شيوعاً في الإمارات مع تحول الشركات من جميع الأحجام الآن نحو المعاملات غير النقدية. وبالنظر إلى ذلك، هنالك حاجة متزايدة إلى وجود حلول دفع رقمية مبتكرة يسهل الوصول إليها وتساهم في تبسيط العمليات التجارية. ونتطلع إلى دعم ’نقودي‘ بتعزيز قدراتها في المدفوعات، ومن خلال حلولنا المتطورة لقبول المدفوعات. كما تؤكد شراكتنا على التزامنا بتعزيز المدفوعات الرقمية في المنطقة تماشياً مع سعي دبي في أن تصبح اقتصاداً غير نقدي بالكامل".

من جانبه، قال زاهي قلاب، مدير عام شركة "نقودي": "نحن سعداء بتعاوننا مع ’نتورك إنترناشيونال‘ حيث نتطلع إلى توسيع نطاق وصولنا إلى المدفوعات الرقمية وتمكين المزيد منها عبر مختلف القطاعات في السوق. وسيتيح لنا ذلك تقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع، تشمل التجارة الإلكترونية ونقاط البيع وبرمجيات نقاط البيع، وصولاً إلى القطاعات الجديدة التي لا يمكنها حالياً الوصول إلى خيارات الدفع هذه. وبالتعاون مع ’نتورك إنترناشيونال‘، والاستفادة من عرض القيمة الفريد لـ ’نقودي‘، نحن ملتزمون بدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتبسيط عملياتها التجارية من خلال حلول دفع رقمية مبتكرة يسهل الوصول إليها. ولا شك أن هذا التحالف بين الجانبين سيساهم في تعزيز تفانينا في تطور المدفوعات الرقمية والنهوض بها، بما يتماشى مع رؤية دبي الرامية إلى أن تصبح اقتصاداً غير نقدي بالكامل".

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