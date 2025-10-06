القاهرة، مصر - في إطار احتفالية خاصة، وقّعت شركة إكسون موبيل مصر اتفاق تعاون استراتيجي مع شركة أوكتين، بهدف دعم قطاع النقل في السوق المصري. وتسعى الشركتان من خلال هذه الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة الأساطيل، عبر دمج الخبرات الصناعية والتكنولوجية، بما يتماشى مع مساعي التحول الرقمي في جمهورية مصر العربية. بموجب هذه الشراكة، ستوفر إكسون موبيل مصر منتجاتها عالية الجودة من زيوت التشحيم، إلى جانب خدماتها عبر شبكة محطات خدمة موبيل المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بينما تقدم أوكتين حلولاً رقمية مبتكرة تُمكّن مديري الأساطيل من تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة الشفافية، وتوفير أعلى جودة من الخدمات لمالكي المركبات.

من جانبه، قال المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمدير الإقليمي لمبيعات الزيوت في إفريقيا والشرق الأوسط في شركة إكسون موبيل مصر: "في ظل النمو الاقتصادي في مصر، فإننا نؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية مع رواد الصناعة والابتكار، والشركات المحلية الناشئة، ركيزة أساسية في رؤيتنا طويلة المدى. شراكتنا مع أوكتين سوف تنعكس إيجابيًا على قطاعات أخرى متصلة، وتخلق فرص عمل جديدة، وتوسع نطاق الخدمات اللوجستية، وتعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستوى العالمي. فنحن نواصل التزامنا بدعم قطاع النقل من خلال تقديم حلول للتوفير في التكاليف التشغيلية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والحفاظ على أعلى معايير الجودة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد نحو مستقبل أكثر استدامة."

وعبّر السيد شريف سراج الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس قطاع الوقود للمحطات والعملاء الصناعيين في شركة إكسون موبيل مصر عن امتنانه لهذه الشراكة قائلاً: "تُعد شراكتنا مع أوكتين جزءاً أساسياً من استراتيجية التحول الرقمي التي نتبناها، وتشمل برامج مثل "موبيلاوي"، أول برنامج ولاء للوقود والزيوت في السوق المصري. نحن نؤمن بأن هذه الشراكة ستُحدث نقلة نوعية في تنظيم لوجستيات الوقود، وتمكين الشركات من اتخاذ قرارات تشغيلية أكثر دقة. وقد نجحنا بالفعل في تطبيق نظام "التفويل الرقمى" أو الخدمة المتكاملة لإدارة الأساطيل البرية، بالتعاون مع أوكتين، والذي يتيح عملية إدارة الأساطيل بشكل أكثر ذكاءً عبر تتبع استهلاك الوقود، ومراقبة أداء المركبات، وضبط جداول الصيانة، مما يعزز من كفاءة التشغيل ويجلب فوائد ملموسة لعملائنا."

في كلمته، قال المهندس أحمد الرملي، مدير مبيعات القطاع التجاري في شركة إكسون موبيل مصر: "نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في التكنولوجيا، والحلول الذكية كركيزة أساسية في استراتيجيتنا. ومن خلال شراكتنا مع أوكتين، نهدف إلى تحقيق نجاحات استثنائية وتعزيز تجربة المستهلك الرقمي عبر حلول تكنولوجية متكاملة. نسعى لبناء علاقة رقمية فعالة مع العملاء، تجمع بين الابتكار، والجودة، وسهولة التعامل والانتشار السريع، مما يرسّخ مكانتنا في ريادة تطوير قطاع الطاقة رقميًا في مصر."

وشارك المهندس عمرو جمال، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أوكتين، بكلمة خلال حفل توقيع الاتفاق، قال فيها: "في البداية، أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري للمهندس أحمد السويدي، أحد أوائل المستثمرين والمستشار الدائم لشركة أوكتين الذى شكٌل دعمه وإيمانه المستمر حجر الأساس في مسيرتنا منذ انطلاقتها. كما أتوجه بجزيل الشكر إلى مجلس إدارة شركة إكسون موبيل مصرعلى اهتمامهم ودعمهم المتواصل، بما يعكس كفاءة أوكتين وحرصها الدائم على تقديم خدمات بمعايير عالمية. نجح فريق أوكتين في تحقيق نمو متسارع رسخ مكانة الشركة كحل رائد لإدارة أساطيل النقل في مصر، وكشريك موثوق في توزيع الزيوت والشحوم. وخلال ثلاث سنوات فقط، توسعت الشركة إلى ست منتجات رئيسية، وتمكنت من بيع أكثر من مليار لتر من الوقود، بالإضافة إلى الزيوت والإطارات. إن شراكتنا الاستراتيجية مع إكسون موبيل مصر لا تمثل مجرد تعاون تجاري، بل هي خطوة نوعية تعكس الثقة وتمكين القيادة، وتفتح أمامنا آفاقا جديدة للنمو والابتكار، بما يرسخ مكانة أوكتين ويعزز قدرتها على تجاوز التحديات، والانطلاق نحو مستقبل أكثر اتساعا. وختاما لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فريق عمل أوكتين، فهم الركيزة الحقيقية لهذا النجاح، والشريك الأساسي في كل إنجاز تحقق."

جدير بالذكر أن شركة إكسون موبيل مصر التي تحرص دائماً على دعم الشركاء وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، تولي أيضاً اهتماماً بالغاً بالتنمية المجتمعية، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال محاور رئيسية مثل: التعليم والتدريب، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والابتكار وريادة الأعمال.

عن شركة إكسون موبيل مصر:

إكسون موبيل مصر هي شركة رائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة ولديها شبكة واسعة من مراكز والمحلات التجارية. شركة إكسون موبيل مصر لديها أكثر من 400 محطة خدمة تحت العلامة التجارية "موبيل"، وحوالي 250 مركز خدمة "موبيل1" و"موبيل أوتوكير"، بالإضافة إلى 35 فرع من "On the Run" و20 فرع من "The Way to Go"، كما تقدم الشركة أيضاً مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية، وحلول التشحيم والخدمات، في مصر وأكثر من 40 بلداً في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين والشرق الأقصى بدعم من مصنعين لمزج زيوت التشحيم في الإسكندرية والعاشر من رمضان. كما عاودت شركة إكسون موبيل اهتمامها بالبحث والتنقيب في مصر وفي شرق المتوسط بحصولها على حقوق امتياز للبحث والتنقيب عن الغاز منذ عام 2019. تعتمد إكسون موبيل مصر على تاريخ ثري بدأ منذ حوالي 120 عاماً مضت عندما تم تسجيل شركة النفط "فاكيووم أويل" (السابقة على شركة موبيل) في مصر عام 1902، وتلتزم شركة إكسون موبيل مصر بتقديم دعم متواصل من أجل المشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالتعليم، التنمية والمرأة، التي تخدم قطاعات وفئات مختلفة في المجتمع المصري.

عن شركة أوكتين:

تُعد أوكتين الشركة الرائدة في مصر في مجال تكنولوجيا إدارة الأساطيل، حيث تقدم منظومة ذكية تشمل خدمات الوقود، الزيوت، الإطارات، غسيل السيارات، قطع الغيار، والبطاريات. وتوفر الشركة منصة رقمية متطورة تُمكّن الشركات من مراقبة استهلاكها وإدارة تكاليفها بدقة وشفافية، مما يجعل منها حلاً متكاملاً لإدارة نفقات الأساطيل بفعالية وكفاءة عالية .

