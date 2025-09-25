تأتي الشراكة في إطار مبادرة "نعمة"، وتسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى بناء نظام غذائي أكثر مرونة ووعياً بالموارد.

الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة نستله مذكرة تفاهم استراتيجية مع مؤسسة الإمارات لدعم مبادرة "نعمة"، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2030. وتم توقيع المذكرة بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، على هامش منتدى مستقبل الغذاء 2025.

وتتماشى هذه الخطوة مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف 12.3 الخاص بالإنتاج والاستهلاك المسؤول، والذي يركز على خفض نصيب الفرد من فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030. وترسخ مذكرة التفاهم مساهمة نستله في دراسة خط الأساس لفقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات، والتي تقودها مؤسسة الإمارات ضمن مبادرة "نعمة". وبموجب المذكرة، ستوفر نستله بيانات تشغيلية، ورؤى عميقة في القطاع، إلى جانب الدعم التعاوني للمساعدة في وضع مؤشرات وطنية ودفع عجلة التغيير المنهجي عبر سلسلة القيمة الغذائية.

في هذا السياق، قال حسن عطية، المدير العام لشركة نستله الإمارات: "يعكس هذا التعاون التزامنا بالاستهلاك المسؤول ويتماشى مع تأثيرنا الأوسع في دولة الإمارات عبر سلسلة القيمة بأكملها - حيث ندعم أكثر من 7200 وظيفة، ونسهم بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي في القيمة الإجمالية للاقتصاد، ونعزز الابتكار في جميع عملياتنا".

بدورها، قالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة "نعمة": "تمثل هذه الشراكات مع نستله نموذجًا عمليًا لكيفية توظيف قدرة القطاع الخاص في تحويل تحديات فقد وهدر الغذاء إلى فرص للنمو والابتكار. هدفنا لا يقتصر على خفض الهدر بنسبة 50% بحلول 2030، بل يتجاوز ذلك إلى بناء منظومة غذائية أكثر كفاءة ومرونة تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي والاستدامة. ومن خلال هذه الخطوة، نؤكد أن مواجهة التحديات المعقدة تتطلب شراكات واسعة تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، لإيجاد حلول قابلة للتطبيق والتوسع محليًا وعالميًا".

وأضافت النويس: "نحن أمام فرصة استثنائية لإبراز قيمة العمل المشترك الذي يمكن أن يعيد تشكيل مستقبل الغذاء في دولة الإمارات والمنطقة بأكملها. لذلك ندعو القطاع الخاص إلى المشاركة بفاعلية في هذه المسيرة. إن نجاحنا في هذا المسعى أمر أساسي لتحقيق طموح مبادرة "نعمة"، وجعل الإمارات نموذجًا عالميًا لدولة لا يُهدر فيها الغذاء".

.وتعكس هذه الشراكة التزام نستله الراسخ بالاستدامة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات. كما سيدعم تعاون نستله مع مؤسسة الإمارات في إطار مبادرة "نعمة" حملات التوعية العامة، وبرامج إشراك الشباب، وتطوير حلول قابلة للتطوير للحد من هدر الغذاء في عمليات التصنيع والتوزيع.

ويعد منتدى مستقبل الغذاء 2025 منصة تجمع قادة القطاع وصانعي السياسات والمبتكرين لصياغة مستقبل الغذاء في المنطقة. وتعكس الشراكة بين نستله ومؤسسة الإمارات رسالة المنتدى الرئيسية، المتمثلة في تسريع تطوير أنظمة غذائية مستدامة، وتشجيع الابتكار، ومواءمة جهود القطاع مع الأولويات الوطنية.

نبذة عن نستله - الإمارات العربية المتحدة

يقع المكتب الإقليمي لشركة نستله لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي الجنوب، وتدير الشركة عملياتها في جميع أنحاء الإمارات من خلال مكاتب في دبي وأبوظبي والعين والفجيرة ورأس الخيمة. تتعامل نستله مع أكثر من 850 عميلاً في دولة الإمارات وأكثر من 1700 منفذ بيع بالتجزئة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت والصيدليات. تُنتج الشركة محلياً الحلويات ومنتجات الألبان ومنتجات الطهي والقهوة، في مصنعين للأغذية والمشروبات في دبي، كما تُدير موقعين لتصنيع المياه، أحدهما في دبي والآخر في أبوظبي. توظف نستله أكثر من 1300 شخص من مختلف أنحاء العالم، وتوفر فرص عمل غير مباشرة لمئات آخرين.

نُبذة عن مبادرة "نعمة"

"نعمة" هي المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي انطلقت تأكيداً على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأهمية مواجهة فقد وهدر الغذاء، وتشجيع المسؤولية الفردية والاجتماعية، وتعزيز الممارسات المستدامة عبر سلسلة القيمة الغذائية.

تأسست مبادرة "نعمة" في عام 2022، وتهدف إلى معالجة الإفراط في الإنتاج والإفراط في الاستهلاك وبناء معايير جديدة يمكن أن تساهم في الحد من فقد وهدر الغذاء، يتوافق مع القيم الوطنية لدولة الإمارات، واستناداً إلى أسس المسؤولية المجتمعية، وإدارة الموارد الوطنية بكفاءة.

