الرياض: وقّعت شركة نجم لخدمات التأمين، اتفاقية تعاون مع شركة علم، على هامش المشاركة في مؤتمر Money20/20 Middle East العالمي الذي عقد في مدينة الرياض خلال الفترة من ١٥ الى ١٧ سبتمبر. تهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها بدعم من هيئة التأمين إلى وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين الشركتين في مجال تبادل البيانات والخدمات التقنية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

قام بتوقيع الاتفاقية عن شركة 'نجم' الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ عبدالله عبد الرحمن الخلف و عن شركة 'علم' ، الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد عبدالعزيز العمير و بحضور الأستاذ محمد المزروع، مدير إدارة الإشراف على خدمات التأمين، ممثلًا عن هيئة التأمين.

توفر هذه الاتفاقية خدمات مشتركة لمعالجة البيانات ومشاركتها ونقلها وتبادلها، إلى جانب التعاون المشترك لتطوير وحماية الأنظمة الرقمية، بالإضافة إلى التشاور المنتظم بين الطرفين لبحث سبل تحسين سير المشاريع والأعمال ووضع الخطط والإجراءات الكفيلة بدعم مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك. .

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نجم لخدمات التأمين، الأستاذ عبد الله عبدالرحمن الخلف : تجسد هذه الاتفاقية التزام شركة نجم بدعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، من خلال شراكات وطنية استراتيجية مع مؤسسات رائدة مثل شركة علم. موضحًا أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز جهود نجم في التوسع في تطبيق حلول رقمية مبتكرة تسهم في حماية البيانات وتعزيز كفاءة العمليات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمستفيدين.ا

وأضاف الخلف: تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة لقطاع التأمين. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في تقديم قيمة مضافة للعملاء ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030."

-انتهى-

#بياناتشركات

