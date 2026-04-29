دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن نجاح صندوق فاندستار لأسهم الإمارات العربية المتحدة ذات الدخل – وهو أول صندوق عام للبنك في مركز دبي المالي العالمي - بتخطي حاجز الـ 100 مليون دولار أمريكي في قيمة الأصول المدارة.

منذ إطلاقه في نوفمبر 2024، قدم صندوق فاندستار لأسهم الإمارات العربية المتحدة ذات الدخل فرصة مهمة للاستثمار في محفظة متنوعة من الشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة ذات توزيعات الأرباح القوية، مع إمكانية كبيرة لزيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل في سوق محلية متنامية. وكما في 31 مارس 2026، وصلت قيمة الأصول المُدارة للصندوق إلى 100.04 مليون دولار أمريكي بزيادة كبيرة عن 14.14 مليون دولار أمريكي المسجّلة في 31 ديسمبر 2024، وبذلك حقق عائداً تراكمياً بنسبة 21.96% وأداءً سنوياً بنسبة 13.30%. وفي ظل التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخراً، من المتوقع أن تحافظ بعض الأسهم وقطاعات الأعمال القوية على مرونتها، مما يخلق فرص دخول محتملة للمستثمرين.

ويستهدف الصندوق تحقيق عائد سنوي لتوزيعات الأرباح بنسبة 5%، مع توزيع أرباح ربع سنوية لفئات الأسهم المؤهلة. ويعدّ الأداء المستقر للصندوق والعائد التنافسي خياراً مميزاً للمستثمرين الباحثين عن دخل مستدام، ويتماشى ذلك مع تركيز بنك الإمارات دبي الوطني على تنمية عروضها في مجال الثروات والإستثمار عبر توفير حلول منظمة ومُدارة بشكل احترافي لتلبية تفضيلات المستثمرين في المنطقة.

واستناداً إلى هذا النجاح، فتح البنك لعملائه آفاقاً استثمارية أوسع عبر إطلاق صندوق الإمارات للصكوك العالمية ذات العائد المرتفع ضمن منصة FundStar، مما يعزز التزام البنك بتوفير حلول استثمارية موجهة نحو تحقيق الدخل ومصممة خصيصاً للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

وفي هذا السياق، قال مايكل سماوي، المدير التنفيذي الأول ورئيس إدارة الأصول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: "يسرنا أن نرى مستوى النجاح الذي حققته منصة FundStar في مركز دبي المالي العالمي، والتي توفر خيارات استثمارية لتحقيق الدخل من الأسهم الإماراتية والصكوك العالمية. ويتجلى هذا النجاح في الأداء القوي لصندوق فاندستار لأسهم الإمارات العربية المتحدة ذات الدخل منذ إطلاقه في نوفمبر 2024، حيث حقق هذا الصندوق عائداً إجمالياً بنسبة 21.96%، الأمر الذي يعكس قوة سوق الأسهم الإماراتية وقدراتنا المتميزة لإدارة الأصول. ونجحنا كذلك في تعزيز علاقاتنا مع العملاء، وفتحنا أمامهم آفاقاً استثمارية أوسع عبر إطلاق صندوق جديد، "صندوق فاندستار الإمارات للصكوك العالمية ذات العائد المرتفع"، والذي يوفر فرص دخل جذابة ضمن سوق الصكوك العالمية في وقت تتحسن فيه قيم الصكوك وعوائدها بشكل جيد. وأبرز ما يميز هذه المحافظ المُدارة بشكل احترافي أنها توفر سيولة يومية، مما يمنح المستثمرين المرونة اللازمة لتعديل توزيعاتهم الاستثمارية وفقاً لتطورات السوق."

وأضاف سماوي: "بصفتها واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستخدم شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول خبرتها لتمكين المستثمرين من الوصول إلى محافظ استثمارية مُدارة بشكل احترافي مع سيولة يومية."

ويهدف كل من "صندوق فاندستار لأسهم الإمارات العربية المتحدة ذات الدخل" والصندوق الجديد، "صندوق فاندستار الإمارات للصكوك العالمية ذات العائد المرتفع"، إلى تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على المحافظ الاستثمارية المُدارة بشكل احترافي، مع تمكينهم من المشاركة في فرص النمو القوية التي تتمتع بالمرونة المطلوبة ضمن بيئة السوق الديناميكية الحالية.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 10 مليون عميل نشط. وكما في 31 مارس 2026 بلغ مجموع أصوله 1.2 تريليون درهم (يعادل تقريباً 327 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 790 فرعاً إضافة إلى 4,536 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

-انتهى-

#بياناتشركات