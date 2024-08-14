دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "ناو موني"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية التي تقدم حلول الخدمات المصرفية ودفع الرواتب للوافدين غير المتعاملين مع البنوك في الشرق الأوسط، عن إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع البنك التجاري الدولي وشركة "نتورك إنترناشيونال".

وتمثل هذه الاتفاقيات إنجازاً مهماً ضمن رسالة "ناو موني" الهادفة إلى توفير خدمات مالية شاملة في متناول العمال الوافدين الذين يفتقرون إلى الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. وستسهم هذه الشراكات في تمكين "ناو موني" من تقديم حلول مصرفية أكثر شمولاً لعملائها من خلال الاستفادة من نقاط القوة والخبرة التي تتمتع بها كلتا المؤسستين.

وستتيح الشراكة مع البنك التجاري الدولي الفرصة لشركة "ناو موني" للاستفادة من البنية التحتية المصرفية القوية والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها البنك لتعزيز إمكانات "ناو موني" في تقديم حلول مصرفية فعالة وآمنة وشاملة لمستخدميها. وبدعم من البنك التجاري الدولي، تهدف "ناو موني" إلى التوسع في تقديم منتجاتها، وتوفير خدمات مالية أكثر سلاسة وتكاملاً لقاعدة عملائها المتنامية.

وستكون "نتورك إنترناشيونال" الشريك الرئيسي لشركة "ناو موني" في معالجة المدفوعات. وستتيح عملية دمج حلول المدفوعات المتطورة من "نتورك إنترناشيونال" لشركة "ناو موني" تقديم معاملات تتسم بمزيد من السرعة والموثوقية والأمان، بما يعزز التجربة المالية لمستخدميها بشكل كبير. ومن المقرر أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز الكفاءة التشغيلية لـ "ناو موني" وتوسيع نطاق منتجاتها لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد على الخدمات المالية الرقمية المتطورة.

وتعليقاً على الشراكات الجديدة، قال نيكولاس أندين، الرئيس التنفيذي لشركة "ناو موني": "ستسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز الشمول المالي، والأمن المصرفي، وإتاحة المزيد من الابتكار إلى المنظومة المصرفية الرقمية للشركات، والأهم من ذلك للعمال محدودي الدخل، في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في مجتمع يشهد تزايداً في المعاملات غير النقدية".

وأضاف: "يأتي عملاؤنا ومستخدمو خدماتنا دائماً على رأس أولوياتنا، ونود التأكد من أننا نقدم لهم أفضل تجربة في فئتها في مجال دفع الرواتب الرقمية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك جنباً إلى جنب مع خدمة العملاء المحلية. وسنواصل جهودنا لتقديم أفضل تجربة لعملائنا، ونتطلع إلى المرحلة التالية مع شركائنا الجدد في تقديم الخدمات المصرفية".

من جانبه، قال جيوفاني إيفردوين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار في البنك التجاري الدولي: "يمثل التركيز على الابتكار القائم على الشراكات جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا بما ينسجم مع تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رائداً للخدمات المالية. ويعكس التعاون مع شركاء مثل ’ناو موني‘ و’نتورك إنترناشيونال‘ طموحنا لزيادة المعروض من الخدمات المالية الرقمية المتطورة في الدولة ومواصلة تعزيز الشمول المالي في إطار التزامنا الدائم بالتمويل المستدام".

بدوره، قال نافنيت دافي، العضو المنتدب والرئيس المشارك لمعالجة المدفوعات في الشرق الأوسط لدى "نتورك إنترناشيونال": "نحن سعداء باختيارنا شريكاً لشركة ’ناو موني‘ لتسريع وتيرة توسيع نطاق بطاقات دفع الرواتب في دولة الإمارات. ونحن ملتزمون بدعم استراتيجية نمو ’ناو موني‘ الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول مبتكرة للمدفوعات. وبفضل الإمكانات التكنولوجية الاستثنائية التي تتمتع بها ’نتورك إنترناشيونال‘، التي تخدم ما يزيد عن 200 مؤسسة مالية، سنعمل على تمكين ’ناو موني‘ من تعزيز حضورها في الإمارات كواحدة من أبرز مقدمي خدمات دفع الرواتب".

وقال سومو روي، العضو المنتدب والرئيس الإقليمي لمعالجة المدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى "نتورك إنترناشيونال": "يسرنا مساعدة ’ناو موني‘ على تعزيز عملياتها المعنية بدفع الرواتب في المنطقة، فضلاً عن تمكين الأفراد والشركات مالياً. ويأتي تعاوننا مستنداً إلى خبرة ’نتورك إنترناشيونال‘ الممتدة على مدار 30 عاماً في إنشاء البنية التحتية والخدمات العالمية للمدفوعات الرقمية للعملاء".

وقد أحدث النهج المبتكر الذي تتبعه شركة "ناو موني" في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك تأثيراً إيجابياً على حياة العديد من الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمت معالجة 10,970,647 معاملة من خلال المنصة ودفع رواتب تجاوزت قيمتها 2,807,504,300 درهم إماراتي من قبل 511 صاحب عمل مسؤولاً.

وتتماشى التحالفات الاستراتيجية مع البنك التجاري الدولي و"نتورك إنترناشيونال" مع رؤية "ناو موني" لتمكين السكان الذين يفتقرون إلى الخدمات المصرفية من خلال تزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة للاستقلال المالي. وتواصل "ناو موني" قيادة الجهود في قطاع التكنولوجيا المالية، والمضي قدماً في مهمتها لإنشاء منظومة مالية أكثر شمولاً.

لمزيد من المعلومات حول "ناو موني" وخدماتها، يرجى زيارة: www.nowmoney.me .

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويتمثل هدفها الرئيسي في مساعدة وتعزيز الشركات والاقتصادات على النمو من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضوراً في أكثر من 50 دولة، حيث توفر خدمات للحكومات والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 250 مؤسسة مالية و130,000 تاجر.

نبذة عن "ناو موني"

تأسست شركة "ناو موني" في عام 2016، وتقوم بتقديم خدمات مصرفية عبر الهاتف المتحرك للعاملين من جميع مستويات الدخل، والذين كانوا يفتقرون في السابق إلى الخدمات المصرفية. ويشكل الشمول المالي جوهر "ناو موني" في هدفها المتمثل في توفير فرص متساوية للوصول إلى الخدمات المالية.

تتيح "ناو موني" لجميع العملاء الوصول إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، ما يوفر خدمات مالية منخفضة التكلفة، بما في ذلك إعادة شحن الهاتف المتحرك محلياً ودولياً، واستخدام بطاقة Visa اللاتلامسية للمعاملات عبر الإنترنت والبطاقات وتحويلات الأموال العابرة للحدود بأقل أسعار الصرف لإرسال الأموال إلى عائلاتهم في الوطن. وفازت الشركة بأكثر من 20 جائزة دولية للشمول المالي، وتحظى بدعم من صناديق رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا المالية والبنوك والهيئات التنظيمية الأكثر شهرة في العالم.

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