دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات بقيمة مليار يوان صيني (ما يعادل 140 مليون دولار أمريكي) صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وقد تم إصدار السندات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني والبالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، وهي سندات بعائد سنوي قدره 2.40% وتُستحق في عام 2028. ويمثل هذا الإصدار خطوة مهمة تُعيد البنك إلى سوق "ديم سوم"، ما يتيح للمستثمرين العالميين الوصول إلى سندات مقوّمة بالرينمينبي خارج الأراضي الصينية الرئيسية. ويُسهم هذا الإصدار في تنويع مصادر تمويل البنك، ويعكس ثقة المستثمرين بالسندات عالية الجودة الصادرة عن المؤسسات المالية الإماراتية.

وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني في ناسداك دبي إلى 5.4 مليار دولار أمريكي حالياَ وموزعة على تسعة إصدارات، مما يعزز مكانة البنك الريادية بين المؤسسات المالية في الدولة لناحية نشاط الإدراجات. كما يسلط الضوء على نمو الروابط بين دبي والأسواق الآسيوية من خلال السندات المقومة بالرينمينبي، والتي تضطلع بدور متزايد في أسواق رأس المال العالمية.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرنا إصدار سندات جديدة أخرى تستجيب للطلب النشط على السندات المقومة بالرنمينبي خارج الجزء القاريّ من جمهورية الصين الشعبية. ويؤكد هذا الإصدار الجديد تركيزنا الاستراتيجي على توفير قيمة مضافة لعملائنا، بدعم من التدفقات الرأسمالية الكبيرة إلى الدولة ومجموعة منتجات جذابة تلبي تطلعاتهم وتفضيلاتهم. وتعد ناسداك دبي المنصة المثالية لإدراج إصداراتنا، نظراً لسمعتها الدولية المرموقة وإطارها التنظيمي الاستثنائي. معاً نساهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً."

ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "تواصل بورصة دبي الدولية أداء دورها المحوري في تمكين الجهات المُصدرة في دولة الإمارات من الوصول إلى المستثمرين العالميين عبر منصتها المتقدمة والموثوقة. ويُبرز إدراج سندات ديم سوم المقومة بالرينمينبي من قبل بنك الإمارات دبي الوطني الجاذبية المتنامية للبورصة، وقدرة المؤسسات الرائدة على تنويع مصادر التمويل عبر عملات وأسواق متعددة. علاوة على ذلك، يُعزز هذا الإدراج مكانة دبي كمركز رائد لأسواق رأس المال وأدوات الدين، ويوسع نطاق الفرص المتاحة للمستثمرين الدوليين."

تصل القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي إلى 140 مليار دولار أمريكي، مما يُرسّخ مكانة البورصة كمركز محوري لإدراج أدوات الدخل الثابت في المنطقة.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يُعدّ بنك الإمارات دبي الوطني (DFM: Emirates NBD) من أبرز المجموعات المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا (MENAT)، ويمتلك شبكة واسعة في 13 دولة تخدم أكثر من 9 ملايين عميل نشط. وبلغ إجمالي أصول المجموعة حتى 30 يونيو 2025 نحو 1.086 تريليون درهم (ما يعادل تقريباً 295.7 مليار دولار أمريكي). وتنتشر عمليات المجموعة في كلّ من الإمارات، مصر، الهند، تركيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، المملكة المتحدة، النمسا، ألمانيا، روسيا، والبحرين، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا، من خلال شبكة تضمّ 826 فرعاً و4,555 جهاز صراف وتوريد نقدي. يُعد بنك الإمارات دبي الوطني العلامة المالية الأبرز في دولة الإمارات، بقيمة علامة تجارية بلغت 4.54 مليار دولار أمريكي.

ويقدّم البنك باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، تشمل: الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية الإسلامية والخدمات المصرفية الاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وخدمات الوساطة. ويُعدّ البنك من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية عالمياً، حيث يتم تنفيذ 97٪ من معاملاته خارج الفروع. كما يدير البنك "Liv"، المصرف الرقمي المتكامل بنمط الحياة، والذي يضمّ ما يقارب نصف مليون مستخدم، ويواصل تصدّره كأسرع البنوك نمواً في المنطقة.

ويُسهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال دعمه للمبادرات الوطنية في التنمية والاستدامة، بما يشمل تعزيز الوعي المالي ودمج أصحاب الهمم. كما يلتزم بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات، بصفته الشريك المصرفي الرسمي لمؤتمر الأطراف (COP28)، ومن أوائل الداعمين لمبادرة "دبي تبادر للاستدامة " الهادفة إلى الحد من استخدام عبوات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

