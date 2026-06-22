مسقط : بعد مساهمته في الإغلاق الناجح للإصدار الحادي عشر من الصكوك السيادية لسلطنة عُمان خلال الفترة المنصرمة، أعلن بنك نزوى البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان عن مشاركتة كبنك محصل في الاكتتاب العام للشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو" والمتوافق مع الشريعة الإسلامية-، مما يؤكد على مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المصرفية لتوفير الحلول المصرفية الإستثمارية. وتأتي هذه المشاركة لتؤكد من جديد على إلتزام البنك بتوفير حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

حيث يوفر البنك للعملاء فرصة المشاركة في هذا الاكتتاب بكل سهولة عبر شبكة فروعة المنتشرة في أنحاء السلطنة للعملاء من قطاع المؤسسات، أو عبر تطبيقه الهاتفي للعملاء من فئة الأفراد، كما يوفر البنك حلولًا تمويلية مخصصة لتمكين العملاء من الاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية. ومن خلال إضافة هذه الخدمة إلى مجموعة الخدمات المتنوعة التي يوفرها البنك؛ يواصل بنك نزوى تعزيز موقعه كقوة رائدة في المشهد المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان.

الجدير ذكره بأن "أوميفكو" تشغّل أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة في سلطنة عُمان، كما تُصنف ضمن أكبر خمسة منتجين للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد طرحت الشركة 25 في المئة من رأس مال الشركة للاكتتاب العام في بورصة مسقط ويعتبر هذا الحدث إنجازًا كبيرًا في القطاع المالي في سلطنة عُمان. حيث بلغت عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام 1,672,343,750 سهما. حيث منح هذا الاكتتاب العام المستثمرين المحليين والدوليين فرصة للمشاركة في مشروع بارز ذو أهمية كبيرة في في سلطنة عُمان بما يدعم تطور سوق رأس المال العُماني. حيث تم تخصيص 40% من الأسهم للأفراد و60% للمؤسسات الاستثمارية.

ومن خلال تقديم خدمات متكاملة للاكتتاب العام الأولي وحلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يواصل بنك نزوى ترسيخ مكانته كإحدى المؤسسات الموثوقة في قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، وشريك موثوق في تمكين عملائه من الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي تسهم في تحقيق قيمة مستدامة.

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