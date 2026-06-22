أعلنت مَوارِد للتمويل و«أثر فاينانس» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير وإصدار بطاقات دفع مدعومة بالعملات المستقرة، بما يسهم في ربط الأصول الرقمية بالمعاملات اليومية ضمن إطار مالي آمن.

وتجسد هذه الشراكة رؤية مشتركة للطرفين في دعم مستقبل التمويل الرقمي، من خلال الجمع بين خبرة مَوارِد للتمويل في مجال الابتكار المالي والخدمات المالية المنظمة وريادة «أثر فاينانس» في تطوير حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة. ومن خلال هذا التعاون، تسعى المؤسستان إلى تقديم حلول دفع عملية ومبتكرة تتيح للمستهلكين استخدام الأصول الرقمية بسلاسة في حياتهم اليومية، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والثقة والامتثال للضوابط الشرعية.

وتأتي هذه المبادرة استجابةً للطلب المتزايد على الخدمات المالية المبتكرة التي توائم بين التقنيات الناشئة والمبادئ المالية القائمة على القيم. ومن خلال دمج تقنيات الدفع المدعومة بالعملات المستقرة ضمن بنية تحتية مالية آمنة ومتطورة، تهدف مَوارِد للتمويل و«أثر فاينانس» إلى المساهمة في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.

وقد جرى توقيع الاتفاقية خلال قمة مَوارِد للتمويل للتكنولوجيا المالية التي استضافتها دبي، بمشاركة نخبة من قادة القطاع المالي والمبتكرين وصناع القرار، لمناقشة مستقبل المدفوعات الرقمية وترميز الأصول والبنية التحتية المالية الرقمية. وتؤكد هذه الشراكة أهمية التعاون بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في تحويل الابتكارات والتقنيات الناشئة إلى حلول عملية تخلق قيمة حقيقية ومستدامة للأفراد والشركات على حد سواء.

في ظل الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات والبيئة التنظيمية المتقدمة ومنظومة الابتكار الحيوية التي تحتضنها الدولة، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للمبتكرين ورواد الأعمال الذين يعملون على تطوير حلول مالية تحولية تجمع بين أصالة القطاع المالي التقليدي وأحدث التقنيات الرقمية.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لمَوارِد للتمويل:

"تعكس هذه الشراكة التزامنا بالمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الابتكار المالي في دولة الإمارات، من خلال تطوير حلول عملية تربط بين الخدمات المالية التقليدية والتقنيات الرقمية الناشئة. ومن خلال تعاوننا مع «أثر فاينانس»، نسعى إلى تقديم حلول دفع آمنة ، تعزز من إمكانية استخدام الأصول الرقمية في الحياة اليومية وتدعم في الوقت ذاته رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاقتصاد الرقمي."

وقالت سميرة سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أثر فاينانس»:

"نفخر بشراكتنا مع مَوارِد للتمويل في هذه المبادرة النوعية التي تمثل خطوة مهمة نحو جعل الأصول الرقمية أكثر سهولة وارتباطاً بالاحتياجات اليومية للمستخدمين. ومن خلال المزج بين الابتكار، نعمل على تطوير حلول تلبي المتطلبات المتغيرة للمستهلكين، مع الالتزام بأعلى معايير الثقة والشفافية والامتثال. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في بناء مستقبل التمويل الرقمي المسؤول في دولة الإمارات وخارجها."

وتؤكد الشراكة بين مَوارِد للتمويل و«أثر فاينانس» المكانة الريادية التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تحظى الأفكار الطموحة بالدعم ويُعزز الابتكار ضمن أطر تنظيمية مسؤولة، وتتبلور ملامح مستقبل الخدمات المالية من خلال مبادرات وشراكات نوعية تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي المستدام.

نبذة عن موارد للتمويل

تُعد موارد للتمويل مؤسسة مالية إماراتية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على التوسع في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير المنتجات الرقمية وبناء الشراكات الاستراتيجية.

نبذة عن «أثر فاينانس»

تُعد «أثر فاينانس» شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، تُعنى بتطوير حلول مالية رقمية مبتكرة ، بما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمات المالية ويرسخ معايير الشفافية والكفاءة في الاقتصاد الرقمي المتنامي. وتلتزم الشركة بتقديم حلول مالية متطورة تجمع بين الابتكار التقني ، بهدف تمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر شمولاً واستدامة وجاهزية للمستقبل.

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