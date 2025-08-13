لندن: أعلنت مينزيز للطيران، الشريك الرائد لخدمات المطارات وشركات الطيران حول العالم، أنها ستتولى تقديم خدمات المناولة الأرضية، والشحن الجوي، وتزويد الطائرات بالوقود في مطار الموصل الدولي في العراق، وذلك من خلال شركة "ماسيل (MASIL)"، المشروع المشترك الذي يجمع بين مينزيز للطيران، والخطوط الجوية العراقية، وشركة "إير بي بي (Air BP)"، ومجموعة البرهان.

فور دخول العمليات حيز التشغيل الكامل، ستقوم شركة "ماسيل" بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات الطيران في مطار الموصل الدولي، بموجب ترخيص جديد يمتد لعشر سنوات، مما يعزز حضورها في المنطقة، ويأتي ذلك استكمالاً لعمليات "ماسيل" في مطار بغداد الدولي.

وقد قدّمت شركة "ماسيل" خدمات المناولة الأرضية للرحلة الرئاسية التي دشّنت إعادة الافتتاح الرسمي لمطار الموصل الدولي، وذلك بحضور رئيس وزراء جمهورية العراق السيد/ محمد شياع السوداني، في خطوة رمزية تؤكد انطلاق مرحلة جديدة للمطار بعد توقف دام منذ عام 2014، كما تعكس جاهزية المشروع المشترك وكفاءته العالية في دعم وتأهيل الحركة الجوية المستقبلية وتعزيز استدامة العمليات التشغيلية في المطار الذي تم تحديثه.

وبهذه المناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة مينزيز للطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، السيد/ تشارلز وايلي: "إن توسع عمليات مينزيز للطيران في مطار الموصل الدولي -من خلال مشروعنا المشترك "ماسيل"- يعد خطوة مهمة في إطار التزام مينزيز المستمر بدعم إعادة تطوير قطاع الطيران في العراق وتطبيق أفضل معايير الخدمة العالمية في مطاراته، كما يُجسّد تولّي "ماسيل" مهام خدمة الرحلة الرئاسية لحظة فارقة تعكس مستوى الاحترافية والثقة التي تتمتع بها الشركة كونها مزوّداً رائداً للخدمات الجوية."

يشكّل هذا التوسع محطة مفصلية في مسيرة النمو المستمر للمشروع المشترك "ماسيل" في مختلف أنحاء العراق، ويُجسد التزام مينزيز للطيران بدعم البنية التحتية لقطاع الطيران في العراق والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. فمنذ تأسيس "ماسيل" عام 2021 بالشراكة بين مينزيز للطيران والخطوط الجوية العراقية، استمرت الشركة في تقديم خدمات المناولة الأرضية والشحن، وتزويد الطائرات بالوقود في عدد من المطارات الرئيسية، منها مطار بغداد الدولي، وسيشمل قريباً مطار الموصل، وذلك في إطار مواصلة دعم جهود تحديث قطاع الطيران في العراق.

تجدر الإشارة إلى مطار الموصل الدولي خضع لعمليات إعادة إعمار شاملة، حيث بات اليوم مجهزاً بمبنى رئيسي جديد للمسافرين، وقاعة لكبار الشخصيات، ونظام متطور لمراقبة الحركة الجوية، ومن المتوقع أن يصبح المطار مكتمل التشغيل بكامل طاقته خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يتيح تسيير الرحلات الداخلية والدولية والتعامل مع ما يُقدّر بنحو 630,000 مسافر سنوياً.

نبذة عن مينزيز للطيران:

مينزيز للطيران هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران والشريك الرئيسي للمطارات وخطوط الطيران العالمية، تعمل مينزيز في ست قارات، ولها عمليات في أكثر من 300 مطاراً في أكثر من 65 بلداً، وتخدم أكثر من 4.8 مليون رحلة طيران، وتقوم بمناولة أكثر من 2.4 مليون طن من البضائع سنوياً.

يدعم عمليات الشركة فريق عمل يزيد عن 50,000 موظفاً يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والاحترافية. توفر مينزيز خدمات أرضية معقدة تعتمد على الدقة في التوقيت طوال اليوم وعلى مدار الساعة وفي كل دقيقة، وذلك يشمل خدمات الركاب، وصالات انتظار رجال الأعمال، بالإضافة إلى خدمات ساحة وقوف الطائرات وخدمات الشحن الجوي بما فيها المناولة والتخزين والشحن بالجملة، وكذلك، خدمات الوقود اللوجستية التي تشمل إدارة مجمع منشآت ومعدات التخزين والنقل ومعدات تزويد الطائرات بالوقود.

تبرز مينزيز في قطاع مقدمي خدمات الطيران لتوفيرها خدمات وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والاستدامة، ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وهي العناصر الأساسية لضمان كفاءة انسياب حركة الركاب والطائرات والبضائع بشكل سلس على مدار الساعة.

للمزيد من المعلومات: https://menziesaviation.com/

يقع مقر مينزيز الرئيسي منذ تأسيسها سنة 1833 في لندن، وقد نمت الشركة لتصبح مجموعة خدمات طيران الأكبر في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها وعدد رحلات الطيران التي تخدمها.

