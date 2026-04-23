دبي، الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الفنان التشكيلي الإماراتي فارس الحمادي، استضافت "ميريد" نخبة من وسطاء العقارات في فعالية فنية حية تم إحياؤها في موقع مشروع "آيكونيك ريزيدنسيز" من تصميم بينينفارينا، مما حوّل الموقع إلى مساحة تعبيرية تجمع بين روعة العمارة وجمال الفن. أُقيمت هذه الفعالية، التي اقتصر حضورها على المدعوين فقط، داخل البرج نفسه، مما أتاح للمشاركين فرصة مشاهدة عدد من المعالم البارزة في الإمارات العربية المتحدة، مثل نخلة جميرا، بلو ووترز مع عين دبي، برج خليفة، برج العرب ومرسى العرب، والتي شكّلت مجتمعة محور الفعالية الفنية.

قاد فارس الحمادي، سفير جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، هذه الفعالية من خلال استعراض مهاراته في رسم البورتريه الزيتي وتنفيذ بعض الرسومات حياً على الهواء. يجمع عمل فارس بين التراث والفن المعاصر، مستخدماً تقنيات ومهارات خاصة صقلها في فلورنسا بإيطاليا. تم تكليف الفنان فارس الحمادي بالعديد من المؤسسات الوطنية، بما في ذلك ديوان ولي العهد، والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارات المالية والعدل والصحة. كما أنه مؤسس استوديو فارس الحمادي للفنون الجميلة، حيث يعمل كمستشار فني ومدرب معتمد، ويدعم المواهب الناشئة في الإمارات العربية المتحدة.

في كلمة ألقاها خلال الفعالية، قال فارس الحمادي: "يشترك الفن والهندسة المعمارية في غايةٍ واحدة، فكلاهما يشكّلان دعوة مفتوحة لنا للنظر إلى ما وراء الظاهر واكتشاف معانٍ أعمق فيما يحيط بنا. من هذا البرج، تقف الإطلالات البانورامية على كلٍ من برج العرب ومرسى العرب كشواهد حية على ما يمكن للخيال البشري أن يحققه حين يُمنح حرية الانطلاق إلى آفاق أرحب. إنه لشرفٌ عظيم أن نساهم في إثراء هذه الروح، وأن نضع لمسةً فنية بفرشاة الرسم داخل صرحٍ معماري يُعد بحد ذاته تحفةً فنية بديعة."

تحت إشراف الفنان فارس، أبدع وسطاء العقارات أعمالاً فنية جميلة استلهموها من الإطلالات الساحرة التي توفرها الوحدات السكنية، حيث جسدوا في لوحاتهم مشهد البحر وأفق مدينة دبي كما يبدوان من برج "آيكونيك ريزيدينسيز". وكجزء من هذه التجربة، تلقّى الضيوف دعوة لتدوين رسائل شخصية على جدارٍ خُصص لمقيمي البرج في المستقبل، احتفاءً بمرونة دولة الإمارات، وبحسها المجتمعي الراسخ وما تزخر به من فرصٍ لا تُضاهى. كما تضمنت الفعالية جولةً إرشادية داخل البرج الذي سيضم 310 شقق سكنية فاخرة، بالإضافة إلى شقة "بنتهاوس" استثنائية تمتد على طابقين.

ومن جهته، علّق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلاً: "يتجذّر التصميم الرائع في صميم الفن. لهذا السبب، نتعاون مع بينينفارينا، أحد أعظم الأسماء في عالم التصميم، لتصميم مشروع "آيكونيك ريزيدينسيز" بهذه الطريقة. يُغيّر الفن طريقة تجربة الناس للمكان، وهذا هو الهدف الأسمى في مجال العقارات. في هذه الحالة، حوّل الفن الجولة التعريفية إلى تجربة شخصية مؤثرة، فلم نكن نرغب أن يغادر الزوار بمعلومات عامة عن مشروع "آيكونيك ريزيدنسيز" فحسب، بل أردناهم أن يشعروا بأنهم جزء منه."

يُقدّم برج "آيكونيك ريزيدنسيز" تجربة بينينفارينا الأصيلة، حيث تتوفر شقق مفروشة بالكامل بتصميمات داخلية من إبداع بينينفارينا، تُجسّد لغة التصميم في بيئة معيشية رائعة، وتقدّمها كخيار حصري. يقع المشروع ضمن قطاع المساكن الفاخرة في دبي، مُستهدفاً المشترين الباحثين عن منازل جاهزة تحمل توقيع علامة تجارية مرموقة وتتميز بتصميم متناسق ومواصفات عالية الجودة.

في مارس 2026، بلغ ارتفاع البرج حوالي 130 متر، ووصلت أعمال البناء إلى الطابق 26، وقد اكتملت أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة في الطابق التقني الأول، بينما تستمر أعمال بناء الوحدات السكنية في مختلف الطوابق. تم تحديد مواعيد توريد مواد التشطيبات الداخلية تمهيداً للمرحلة التالية من أعمال التجهيز، حيث يشرف فريق مراقبة الجودة الداخلي في شركة ميريد على سير العمل.

تعكس هذه الفعالية التزام ميريد المستمر بقيم دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في التقدم والابتكار والمجتمع، حيث تُشكّل هذه المبادئ أساس أعمالها في جميع مشاريعها التطويرية.

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على إبرام شراكات قوية مع كبار المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً بقيمهم لتقديم أرقى التجارب التي تثري الحياة والتي تدمج عالم السيارات، اليخوت، أسلوب الحياة، رياضات النخبة والأزياء في مجتمعات عالية الطاقة وفائقة الفخامة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية على تطوير منظومة عقارية متميزة لمفهوم سكني مبتكر يحمل علامة تجارية، لتحويل الحياة الحضرية ووضع معايير جديدة في قطاع العقارات الدولي.

