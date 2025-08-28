أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فنادق ومنتجعات ميركيور، العلامة العالمية الرائدة منذ عام 1973 والتي تكرّس مفهومها للاحتفاء بالتجارب المحلية، عن افتتاح فندق ميركيور أبوظبي داون تاون، ليكون أحدث إضافة إلى محفظتها المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُجسّد الفندق الجديد، الذي يقع في شارع سعيد بن أحمد العتيبة في قلب العاصمة، التوازن المثالي بين الطابع المحلي الأصيل وراحة الضيافة العصرية، في واحد من أكثر أحياء أبوظبي حيوية وتنوّعاً.

يبعد الفندق الجديد مسافة 40 دقيقة فقط عن مطار زايد الدولي، ويضم 156 غرفة وجناحاً وشقة فندقية بتصميم أنيق وعصري، بما في ذلك غرف متصلة وغرف مخصّصة لتلبية احتياجات مختلف أنواع المسافرين. وتستمد التصاميم الداخلية إلهامها من الثقافة الإماراتية وجمال الطبيعة المحلية، من خلال الألوان المستوحاة من رمال الصحراء، والمواد ذات الطابع الطبيعي، والأعمال الفنية المتأثرة بالبيئة المحلية، لتُضفي أجواءً دافئة تنبض بروح المكان.

ويحظى الضيوف بتجربة متكاملة ومتنوعة، بدءاً من الاسترخاء في السبا ومركز اللياقة البدنية، وصولاً إلى تنظيم الاجتماعات والمناسبات عبر أربع قاعات متعددة الاستخدامات وقاعة احتفالات رئيسية. وتُشكّل التجربة الذوقية محوراً أساسياً في تجربة الفندق، مع ثلاث وجهات مميزة تقدّم خيارات متنوعة تنساب جميع الأذواق.

يُعد "موكايا"، مقهى واستراحة الفندق، المكان الأمثل للاسترخاء أو الالتقاء بالأصدقاء أو العمل عن بُعد، حيث يقدّم لضيوفه قهوة طازجة ومجموعة مختارة من المعجّنات الشهية في أجواء مريحة.

أما مطعم "ليڤي" الشرق أوسطي، فيوفّر تجربة طعام فريدة من خلال مطبخه المفتوح وقاعة الطعام الخاصة التي تعكس شغف المطبخ المتوسطي، وتقدّم أطباقاً طازجة وغنيّة بالنكهات في بيئة بسيطة وأنيقة في آنٍ واحد.

وفي الطابق الثامن عشر، يستقبل "لو سولييه" الضيوف في تجربة راقية تجمع بين تذوّق مجموعة مختارة من أفخر المشروبات والاستمتاع بإطلالة بانورامية على أفق مدينة أبوظبي. وتكتمل هذه التجربة بمأكولات مميزة تُقدَّم ضمن أجواء دافئة وإضاءة خافتة توفّر إحساساً بالخصوصية والراحة.

تُعد العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وجهة فريدة تجمع بين الأصالة العريقة والحداثة الراقية، ويمنح فندق ميركيور أبوظبي داون تاون ضيوفه موقعاً مثالياً على مقربة من قلب الحدث. فمن قصر الحصن ومهرجان الحصن، إلى أبرز الفعاليات العالمية مثل سباق الفورمولا 1 ومباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) في أبوظبي، يمكن للضيوف الوصول بسهولة إلى أبرز المعالم الثقافية والترفيهية في المدينة سيراً على الأقدام أو عبر وسائل النقل العام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بول ستيفنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم الفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى مجموعة أكور: "نفخر بهذا الإنجار الجديد في مسيرة توسّع علامة ميركيور على مستوى المنطقة من خلال افتتاح فندق ميركيور أبوظبي. تُشكّل فنادق ميركيور بوابة لاكتشاف مختلف الوجهات، إذ تلهم الضيوف للاستكشاف والتواصل والانغماس في ثقافة المكان. ويجسّد هذا الافتتاح التزامنا بتوسيع حضور علاماتنا محلية الجذور وعالمية الثقة في العواصم والمدن المحورية. لا تزال ضيافة ميركيور الدافئة وصلتها العميقة بالمكان تحظى بصدى واسع لدى المسافرين اليوم، ويمثّل فندق أبوظبي فصلاً جديداً في هذه المسيرة".

ومن جانبه، قال مراد براهمي، المدير العام الإقليمي لفندقي ميركيور أبوظبي داون تاون ونوفوتيل وأداجيو أبوظبي البستان: "نحن سعداء بتقديم تجربة ميركيور في قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يجسد في جميع تفاصيله جمالية التصاميم الإماراتية، والنكهات المحلية الشهية، والثقافة الغنية. سواء كان الضيوف في زيارة عمل، أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، أو لإقامة طويلة، فإن فريقنا ملتزم بتقديم أعلى مستويات الخدمة وتجارب محلية أصيلة تعبّر عن أجواء الضيافة الإماراتية".

احتفالاً بافتتاح الفندق، يمكن لأعضاء برنامج الولاء ALL – Accor الحائز على جوائز عدة كسب أربعة أضعاف نقاط المكافآت حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025. كما يمكن للأعضاء الاستفادة من مجموعة من المزايا الحصرية، مثل الخصومات الخاصة، والترقيات المجانية للغرف، وخدمة تسجيل المغادرة المتأخرة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.all.accor.com أو متابعتنا عبر انستجرام.

منذ عام 1973، تلتزم ميركيور بالكشف عن معالم كل وجهة تحتضنها، لتقدّم للضيوف تجربة إقامة غامرة تنبض بأصالة المكان. ومن خلال حضورها في أكثر من 70 دولة حول العالم، تفخر شبكة فنادق ميركيور، التي تضم أكثر من 1000 فندق، بتقديم معايير جودة عالية ممزوجة بالطابع المحلي لكل وجهة.

نبذة عن ميركيور

تتميّز ميركيور بفلسفة ضيافة فريدة تقوم على تشجيع الضيوف على استكشاف الوجهات والانغماس في طابعها المحلي، لتكون أكثر من مجرد مكان للإقامة.

ومنذ تأسيسها عام 1973، تلتزم ميركيور بالكشف عن المعالم المحيطة بكل فندق، وتقديم معايير ضيافة عالية الجودة تنبض بأصالة المكان. ومن خلال برنامج "اكتشف المحلي" (Discover Local)، تمنح ميركيور الضيوف في مختلف الوجهات، من ريو إلى باريس وبانكوك وغيرها حول العالم، فرصة عيش تجربة محلية متكاملة، تنعكس في كل تفصيل، من التصاميم المستوحاة من البيئة المحيطة، إلى النكهات والثقافة التي تروي قصة كل مدينة.

تنتشر فنادق ميركيور في مواقع مميّزة ضمن مراكز المدن، وعلى السواحل، وفي المناطق الجبلية، وتضمّ أكثر من 1,000 فندق في 70 دولة. وهي جزء من مجموعة أكور العالمية الرائدة في مجال الضيافة، والتي تضم أكثر من 5,600 منشأة في أكثر من 110 دول، كما تُعد من العلامات المشاركة في برنامج الولاء ALL – Accor Live Limitless، الذي يوفّر أسلوب حياة متكاملاً يقدّم المكافآت والخدمات والتجارب الفريدة.

