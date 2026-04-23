القاهرة، مصر | أعلنت شركة ميران هيلز العقارية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استحواذها على واحدة من قطع الأراضي الأكثر تميزا قطع الأراضي داخل "شركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، على أن يتم تطويرها بالشراكة مع شركة بالم هيلز، الرائدة في تطوير المجتمعات السكنية الفاخرة في مصر. ويأتي هذا التعاون في إطار ترسيخ العلاقات بين الدولة المصرية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز فرص التعاون الاستثماري بين البلدين و يعد هذا التعاون امتدادا للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز أوجة التعاون المشترك في المجال الاستثماري.

وتجسد هذه الشراكة أول نموذج من نوعه للتطوير المشترك داخل "شركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية"، حيث تجمع بين رؤية ميران هيلز في تقديم تجارب ساحلية راقية، وبين الخبرة الراسخة لشركة بالم هيلز في تطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات، والتي تمتد عبر سجل طويل من المشروعات الناجحة في الساحل الشمالي، وتأتي هذه الخطوة في إطار انضمام بالم هيلز كأول مطور عقاري مصري إلى مشروعات الشركة، بعد "صفقة رأس الحكمة"، لترسّخ حضورها بقوة داخل واحدة من أسرع وجهات التطوير نموًا وأكثرها جذبًا للاستثمار في المنطقة، بما يعزز من مكانتها التنافسية ويعكس ثقة متزايدة في ريادتها في السوق.

يمتد المشروع على مساحة 5.65 مليون متر مربع، بواجهة شاطئية تتجاوز 4.8 كيلومتر، ويعكس هذا الإطلاق نموًا سوقيًا قويًا وثقة متزايدة في رأس الحكمة كأحد أهم مناطق النمو على الساحل الشمالي، حيث تُقدّر المبيعات المستهدفة لشركة بالم هيلز في المنطقة بنحو 750 مليار جنيه، بما يعكس حجم الطلب المرتفع وجاذبية المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية في السوق العقاري المصري، ومن المقرر أن يبدأ طرح المشروع في صيف 2026.

