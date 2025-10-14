أبوظبي، أعلنت ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بالتعاون مع "إي آند إنتربرايز"، ذراع التحول الرقمي لمجموعة "إي آند"، عن إطلاق "ميتافيرس جزيرة ياس"، ليشكل هذا المشروع نقلة نوعية جديدة في إعادة تصور كيفية استكشاف منظمي فعاليات الأعمال لمرافق جزيرة ياس وتجاربها والتفاعل معها.

وتشكل "ميتافيرس جزيرة ياس" نقلة نوعية تمزج بين أحدث التقنيات والوجهات الاستثنائية للجزيرة من مدن ترفيهية وفنادق ومطاعم وتجارب عالمية، كما تُرسي معياراً جديداً في صناعة الفعاليات الدولية. وتماشياً مع إحدى الركائز المحورية في استراتيجية السياحة 2030، والمتمثلة في التحول الرقمي، تُوفر المنصة أداة مبتكرة وتفاعلية غير مسبوقة، تمنح منظمي الفعاليات والشركاء المحتملين من مختلف أنحاء العالم تجربة افتراضية متكاملة تُمكّنهم من تصوّر وتخطيط فعالياتهم بدقة عالية وبأسلوب تفاعلي حي.

وقالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لإدارة مجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في ميرال: "يمثل إطلاق ’ميتافيرس جزيرة ياس‘ محطة مهمة في مسيرتنا نحو تبني الابتكار لإبراز القدرات الاستثنائية للجزيرة. وقد لعبت شراكتنا مع ’ إي آند إنتربرايز‘ دوراً فاعلاً في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال تطوير منصة تعيد تعريف كيفية تخطيط وتنظيم فعاليات الأعمال. تتيح لنا هذه المنصة، التي تعمل بكامل طاقتها الآن، الترحيب بالمنظمين والشركاء من مختلف أنحاء العالم، ومنحهم تجربة تفاعلية غامرة تعكس مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال."

وتمنح المنصة العملاء في جميع أنحاء العالم وصولاً فورياً عبر متصفحات الإنترنت إلى مرافق الفعاليات في جزيرة ياس. كما تقدم تجربة تفاعلية مستوحاة من تقنيات الألعاب الإلكترونية، تُمكّن المستخدمين من إنشاء شخصيات رمزية قابلة للتخصيص، إضافةً إلى محاكاة دقيقة للطرق والمسارات داخل الجزيرة. ويسهم ذلك في تعزيز كفاءة التخطيط والعمليات اللوجستية، ويمنح منظمي الفعاليات من مختلف القطاعات إمكانية إجراء زيارات افتراضية متعددة، بما يجعل التجربة أكثر سهولة ومرونة.

وقال مجد جلال كوسا، الرئيس التنفيذي التجاري بالإنابة لشركة "إي آند إنتربرايز": "تشكّل جزيرة ياس خياراً مفضلاً لمنظمي فعاليات الأعمال لما توفره من أماكن متميزة لاستضافة الفعاليات وخدمات سلسة وسهلة الوصول. ويجسّد ’ميتافيرس جزيرة ياس‘ نقلة نوعية في هذا الإطار، حيث تمكّن المخططين من إجراء جولات افتراضية مفصلة عبر شاشاتهم، وإلقاء نظرة على الأماكن من خلال شخصيات رمزية، بالإضافة إلى محاكاة مسارات شوارع وطرق الجزيرة. وقد تمثّل دورنا في تبسيط هذه العملية من خلال دمج النمذجة ثلاثية الأبعاد، والواقع المعزّز والواقع الافتراضي مع البيانات اللحظية ضمن تجربة واحدة من شأنها تقليص المدد الزمنية، ودعم سرعة ودقة اتخاذ القرارات، والارتقاء بقدرات تصميم الفعاليات الضخمة".

وتعتمد "ميتافيرس جزيرة ياس" على النمذجة ثلاثية الأبعاد المتقدمة وتقنيات التفاعل الفوري والذكاء الاصطناعي، لابتكار محاكاة واقعية مشوقة تتيح لعملاء فعاليات الأعمال تصور خياراتهم بطريقة جديدة كلياً. ويهدف المشروع إلى إرساء معيار جديد في كيفية عرض الوجهات لقدراتها على استضافة الفعاليات، والمساهمة في دفع عجلة الابتكار داخل قطاع الاجتماعات والفعاليات، فضلاً عن تعزيز استقطاب المزيد من الزوار الدوليين. ويجسد ذلك التزام ميرال المستمر بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة عالمياً ويدعم رؤيتها السياحية الطموحة وجهودها في تنويع الاقتصاد.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب فريدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتقديم ذكريات لا تُنسى، وتسريع تحقيق رؤية أبوظبي السياحية وتعزيز نموها.

كما تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. تشمل محفظة ميرال مجموعة من الأصول العالمية المستوى في قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والفنادق والمطاعم والتجزئة والاستجمام، لتقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للمقيمين والزوار ، وتشمل هذه الوجهات؛ عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. وتعمل ميرال حالياً على تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، وتوسعة ياس ووتروورلد أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تُروّج للعديد من الوجهات السياحية المميزة، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على جوائز مرموقة، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي، والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae

لمحة حول إي آند إنتربرايز:

تعد "إي آند إنتربرايز" رائدة في مجال التحول الرقمي، وتختص الشركة في دعم الحكومات والمؤسسات الكبيرة في عمليات تحولها الرقمي وإنجازها بنجاح.

وتساعد الشركة في دخول العصر الرقمي دائم التطور بنحو سلس ومستدام وآمن، من خلال تحسين الكفاءات التشغيلية، وتعزيز مشاركة العملاء، وتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

تعمل الشركة حالياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر وتركيا وقطر وجنوب أفريقيا، وتهدف حلولها الرقمية المتطورة إلى تقديم قيمة ملموسة للشركات ومعالجة التحديات التي تواجهها المؤسسات والإدارة التنفيذية في مختلف القطاعات.

تتمتع الشركة بسجل حافل وخبرة استشارية واسعة وقدرة على نشر وإدارة الحلول المعقدة مع خبرائها المتمرسين، ما يتيح لها عقد شراكات وثيقة مع عملائها وتزويدهم بحلول مخصصة تمكنهم من خوض رحلة التحول الرقمية كاملةً وتحويل أهدافهم إلى واقع ملموس.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارةhttps://www.eandenterprise.com

