المشروع يتضمن إضافة 16,900 متر مربع و18 لعبة وتجربة جديدة لرفع القدرة الاستيعابية لياس ووتروورلد بنسبة 20%

خطة التوسعة تشمل إضافة أعلى منزلق مائي في دولة الإمارات وأول لعبة ترفيهية مائية ضمن مجمع منزلقات مائي في منطقة الخليج العربي تقدم مغامرة لأكثر من 20 ضيف في وقت واحد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، اليوم عن توسيع ياس ووتروورلد على جزيرة ياس لتشمل مساحة إضافية تبلغ 16,900 متر مربع، في إطار استجابة المجموعة لتزايد إقبال الزوار على الوجهة من داخل دولة الإمارات وخارجها. وتعتزم ميرال استكمال عمليات البناء والتوسعة في عام 2025، حيث تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية لياس ووتروورلد بنسبة 20% من خلال إضافة 18 لعبة وتجربة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 60.

وستحتضن مدينة الألعاب المائية المميزة عند افتتاحها 3.3 كيلومتر من المنزلقات الجديدة التي ستتضمن أعلى منزلق مائي في دولة الإمارات، وأول لعبة ترفيهية مائية ضمن مجمع منزلقات مائي في منطقة الخليج العربي، تقدم تجربة مفعمة بالمغامرة والحماس من خلال الانزلاق عن ارتفاع 15 متر لأكثر من 20 ضيف في وقت واحد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: "تشكل التوسعة الجديدة محطة مهمة في إطار سعينا المستمر لتطوير الوجهات والتجارب التي نوفرها لضيوفنا على أرض جزيرة ياس؛ كما تدعم رؤيتنا لتعزيز مكانة الجزيرة بين أبرز وجهات الترفيه والاستجمام العالمية. ويسعدنا أن نكون جزءاً من الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الشاملة لإمارة أبوظبي وتعزيز تنويعها الاقتصادي، مع ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للسياحة".

وتقدم ياس ووتروورلد لضيوفها خيارات متميزة من الألعاب والمنزلقات المائية والعروض الترفيهية، حيث يمكن للضيوف اكتشاف أسطورة اللؤلؤة المفقودة في تجربة فريدة تعكس تراث دولة الإمارات الغني في صيد اللؤلؤ. وتجمع مدينة الألعاب المائية الحائزة على جوائز عديدة بين ألعاب الركوب الممتعة والمرافق الترفيهية وأفضل المتاجر والمطاعم، لتقدم لزوارها أكثر المغامرات المائية تشويقاً.

وتعتزم ياس ووتروورلد إطلاق مغامرة جديدة تحت اسم "المدينة المفقودة"، لتضفي مزيداً من المرح على تجارب الضيوف وتمنحهم فرصة استكشاف الكنوز المخفية والممرات السرية في مجموعة من المرافق الترفيهية الممتعة. وتتكامل عملية التوسعة مع الأسلوب المعماري المميز للوجهة، بما يشمل العناصر الصخرية والشخصيات الفريدة التي تأخذ الضيوف إلى عالم جديد كلياً.

وتشتمل مزايا التوسعة الجديدة على إضافة ركن مشروبات عائم وتجربة حماسية لركوب القارب ومنزلقات مغلقة للسباقات وجولات عائلية بالقارب، بالإضافة إلى التحديات المائية الشيقة. وتهدف التوسعة أيضاً إلى تلبية احتياجات الأطفال من خلال توفير ألعاب أصغر حجماً من التجارب المميزة في ياس ووتروورلد، وهي تشمل الدوّامة المصغرة، المنزلق الوحيد للأطفال في المنطقة المجهزة بمنزلقي دفع مع منزلق الثعبان الشهير في نهايته؛ فضلاً عن لعبة "بوميرانجو" (Boomerango) المصغَّرة التي تمنح الصغار تجربة لا مثيل لها دون الشعور بالخوف، ما يتيح التقاط صور مميزة خلال الاستمتاع بأجمل الأوقات.

وتمثل ياس ووتروورلد إحدى المرافق الترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس، والتي تشمل معالم جذب فريدة مثل عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وقصر الوطن، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر وجهة داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وفندق وارنر براذرز أبوظبي، أول فندق في العالم يحمل اسم وارنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي التي تم افتتاحها مؤخراً. وتسهم هذه المرافق عالمية المستوى في ترسيخ مكانة جزيرة ياس باعتبارها إحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام.

وتمضي ميرال في منهجيتها المتقدمة والفعالة التي تركّز على الضيوف في المقام الأول بهدف تعزيز نمو جزيرة ياس وتطويرها باعتبارها أبرز وجهاتها وأكثرها تميزاً، بالإضافة إلى إنشاء مزيد من الوجهات والمرافق الترفيهية الجديدة التي توفر قيمة مستدامة وتساهم في تنويع اقتصاد العاصمة الإماراتية.

نبذة عن ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، وتقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب لا تُنسى، كما تعمل دائماً على الإسهام في تنمية وتحقيق رؤية قطاع السياحة في أبوظبي.

كما تتولى ميرال تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية وفنادق ومطاعم ومعالم استجمام عالمية المستوى والتي تقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للسكان والزوار، وتشمل هذه الوجهات سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وغيرها الكثير. كما تعمل ميرال على تطوير العديد من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، بما فيها تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتضم مجموعة ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تروج للعديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على الجوائز، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae.

نبذة حول ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي:

توفر ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي ، مدينة الألعاب المائية الإماراتية المستوحاة من تراث الغوص على اللؤلؤ، مغامرات مشوّقة في أجواء عائلية لا تنسى، من خلال مجموعة واسعة من الألعاب والمنزلقات المائية والتجارب الترفيهية المميزة.

وتضم مدينة الألعاب المائية أكثر من 45 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً تقدم مختلف مستويات المرح والتشويق، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الموسمية التي توفر للضيوف تجربة جديدة في كل موسم على مدار العام.

ومنذ افتتاحها في العام 2013، حصدت ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي العديد من الجوائز والألقاب الرائدة على مستوى صناعة الترفيه في المنطقة والعالم والتي بلغ عددها أكثر أكثر من 50 جائزة. وفي العام 2021، فازت ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي بجائزة "مدينة الألعاب المائية الرائدة في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر العالمية، وجائزة "أفضل مدينة العاب مائية في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر الدولية. كما فازت ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي بالجائزة البرونزية خلال حفل توزيع جوائز بلولوب للابتكار 2021. في عام 2022، حصلت ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي على الجائزة الفضية للابتكار في فعاليات المستهلك - حدث غينيس للأرقام القياسية المباشر - منMENA Stevie Awards، وعلى الجائرة البرونزية في فئة الملاهي المائية لعام 2021 من قبلMother, Baby and Child ،Traveler's Choice Best of the Best 2022 (Top 1٪) بواسطة تريب أدفايزر، جائزة الإنجاز المتميز - الفعاليات الحية من ستيفي أويلز ووتر بارك الرائد في الشرق الأوسط من جوائز السفر العالمية. وفي عام 2023، حصلت ياس ووتروورلد على الجائزة الذهبية للابتكار في الأحداث الترفيهية من MENA Stevie Awards، كما فازت بلقب الأفضل ضمن قائمة أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها في العام 2023 من قبل تريب أدفايزر.

وتعد ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي لؤلؤة جزيرة ياس، وإحدى معالمها الترفيهية الفريدة التي تحتفي بتراثها، حيث تتيح للضيوف من كل مكان الاستمتاع بتجربة عالمية المستوى وبطابع إماراتي مميز.