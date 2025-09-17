رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ميجر للتطوير العقاري" خلال فعالية مشروع "راك سنترال" عن انضمام أسطورة كرة القدم العالمية "باتريس إيفرا"، نجم مانشستر يونايتد السابق وقائد المنتخب الفرنسي، كشريك في مشروعها الجديد "كوليبري فيوز"، البرج السكني الفاخر الذي يُتوقّع أن يكون من بين أطول الأبراج المخطط تشييدها في مشروع "راك سنترال".

وجاء هذا الإعلان خلال الفعالية الكبرى التي شهدت استكمال البنية التحتية الأساسية لمشروع "راك سنترال"، بقيادة سعادة المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان"، وبحضور نخبة من قادة القطاعين الحكومي والخاص. واستعرضت المناسبة ملامح المرحلة التالية من المشروع باعتباره وجهة عالمية متكاملة بمعايير "العيش – العمل – الترفيه"، بما ينسجم مع "رؤية رأس الخيمة 2030"، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 6,000 تنفيذياً.

كما تم الإعلان عن اختيار شركة "أليك" كمقاول رئيسي لمجمع المكاتب الرئيسي في "راك سنترال"، ما يعكس الانتقال السريع من التخطيط إلى التنفيذ ويجسد الطموح في الجمع بين الأعمال والحياة العصرية والسياحة.

وخلال الحفل، كشف "أندريه تشارابينك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجر للتطوير العقاري"، و"باتريس إيفرا" عن رؤية مشروع "كوليبري فيوز"، الذي يعكس فلسفة "راك سنترال" الديناميكية القائمة على الدمج بين الأعمال وأسلوب الحياة والترفيه. كما أعلنا عن أبرز ابتكارات المشروع، والمتمثل في إطلاق أول جهاز محاكاة لكرة القدم على سطح برج في الإمارات "فوتبوت"، الذي صممه إيفرا كجزء من تجربة فريدة في الرياضة والأداء، حيث يجمع بين التمرين والتكنولوجيا ضمن بيئة سكنية، ليعيد صياغة مفهوم المرافق العصرية في المنطقة.

وتضمن الحفل أيضاً مراسم توقيع تذكارية قدّم خلالها "باتريس إيفرا" لوحة موقّعة إلى سعادة المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان"، تعبيراً عن الامتنان والتقدير، وتخليداً لهذه اللحظة البارزة في مسيرة "راك سنترال" و"ميجر للتطوير العقاري". وأكّـد "إيفرا" قائلاً: "أفخر بشراكتي مع "ميجر" للتطوير العقاري في مشروع "كوليبري فيوز". وأثق بأنهم سيقدّمون مشروعاً عالمياً يجسد الطموح والابتكار، وأُعجب بكيفية انسجام هذه الرؤية مع روح راك سنترال كوجهة يتكامل فيها العيش والعمل والترفيه."

ومن جانبه، قال "أندريه تشارابينك"، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجر للتطوير العقاري": "إن استكمال البنية التحتية لمشروع راك سنترال يُعّد إنجازاً هاماً لشركة مرجان، حيث أنه يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات والأعمال ونمط حياة رفيع يستقطب الكفاءات العالمية. ويأتي مشروع "كوليبري فيوز" منسجماً مع هذه الرؤية، ليجمع بين وضوح التصميم المعماري والابتكار الهادف. وإن تعاوننا مع باتريس إيفرا وإطلاق جهاز فوتبوت يعكس التزامنا بإدماج الأداء والعافية في تفاصيل الحياة اليومية، والمساهمة في الارتقاء بمستوى هذا المشروع المتميز."

ويبرز "راك سنترال" اليوم كأحد أكثر المراكز التجارية المرتقبة في دولة الإمارات، إذ جرى تصميمه كمنظومة متكاملة تجمع بين الأعمال وأسلوب الحياة والسياحة. وبعد استكمال بنيته التحتية العالمية المستوى، أصبح المشروع مهيأً لاستقطاب كبرى الشركات العالمية وآلاف التنفيذيين ومجتمعات سكنية حيوية، بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من منتجع "وين" المرتقب في جزيرة المرجان على بُعد سبع دقائق فقط.

وفي انسجام مع هذه الرؤية، يقدم مشروع "كوليبري فيوز" من "ميجر للتطوير العقاري" قيمة معمارية استثنائية وإطلالات بانورامية على منتجع "وين" وملعب الغولف في الحمرا وبحر العرب، فضلاً عن إضافة بُعد جديد من الابتكار القائم على الأداء، بما يعزز مسيرة التحول التي يشهدها "راك سنترال".

-انتهى-

#بياناتشركات