الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة MoneyHash، المنصة الأولى والرائدة لتنظيم المدفوعات في الأسواق الناشئة والعالمية، عن شراكتها مع شركة Tabby، التطبيق المالي الرائد الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة العربية السعودية. وتتيح هذه الشراكة للتجار الوصول بسلاسة إلى خدمات الدفع المرنة التي تقدمها Tabby في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عبر واجهة برمجة التطبيقات الموحدة API الخاصة بمنصة MoneyHash.

وتمكّن هذه الخطوة الشركات من تفعيل خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" التي تقدمها Tabby، وتسريع دخول السوق وتحسين تجربة الدفع عند إتمام الشراء.

تعزيز المرونة في عملية الدفع

تتيح عملية التكامل الجديدة لشركات التجارة الإلكترونية تقديم خيارات التقسيط بدون فوائد من Tabby مباشرة عند الدفع، الأمر الذي يساعد في رفع معدلات التحويل، وزيادة متوسط قيمة الطلبات، وتقليل حالات التخلي عن سلة الشراء. ومن خلال تكامل واحد عبر منصة MoneyHash، يحصل التجار على إمكانية الوصول إلى المجموعة الكاملة من خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" التي تقدمها Tabby، مدعومة بعمليات إعداد فنية مبسطة ودعم تقني شامل.

وفي هذا الصدد، قال محمد أمير، رئيس قسم المبيعات والحلول في MoneyHash: "يسابق التجار اليوم الزمن لتلبية الطلب المتزايد من العملاء على تجارب دفع مرنة وسلسة. ومن خلال تعاوننا مع Tabby، أصبح بإمكان الشركات دمج خدمة ’اشترِ الآن وادفع لاحقًا‘ بسهولة ضمن منظومة المدفوعات الخاصة بها، مما يفتح آفاقًا جديدة للإيرادات ويلبّي توقعات العملاء دون الحاجة إلى أعمال تطوير معقدة."

ومن خلال الجمع بين البنية التحتية الرائدة لـ Tabby في مجال خدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وطبقة التنظيم الخاصة بـ MoneyHash، تدعم هذه الشراكة الطلب المتنامي على وسائل الدفع المرنة، كما تتماشى مع مبادرات التحول الرقمي والشمول المالي المتسارعة في المنطقة.

وقال زين خان، المدير الأول لتطوير الأعمال في Tabby: "إن شراكتنا مع MoneyHash تتيح لنا تسريع وتيرة اعتماد خدمات ’اشترِ الآن وادفع لاحقًا‘ وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المنطقة. ومن خلال هذا التعاون، نمكّن التجار من تلبية احتياجات العملاء في مجال المدفوعات المرنة، وفي الوقت ذاته نعمل على دفع عجلة النمو المستدام."

نبذة عن شركة MoneyHash

تُعد MoneyHash أول وأبرز منصة لتنظيم المدفوعات في الأسواق الناشئة والعالمية، حيث تقدم حلول بنية تحتية للمدفوعات تتبع نهج شركة AWS في الحوسبة السحابية. وتتيح برمجيات تنظيم المدفوعات دمجًا متعدّدًا لبوابات الدفع عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة، كما توفر توجيهًا ذكيًا للمدفوعات، ومعالجة متعددة العملات، ولوحة تحكم موحدة تمنح الشركات رؤية تشغيلية شاملة.

وتمكّن MoneyHash الشركات من تحويل تعقيدات عمليات الدفع إلى ميزة تنافسية، من خلال تقديم المرونة والقابلية للتوسع اللازمة للنمو في واحدة من أكثر الأسواق الرقمية تنوعًا ونموًا في العالم.

نبذة عن شركة Tabby

تُعد Tabby شركة تكنولوجيا مالية تساعد ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط على إدارة نفقاتهم والاستفادة القصوى من أموالهم. تعتمد أكثر من 40,000 علامة تجارية وشركة عالمية – بما في ذلك SHEIN وAmazon وAdidas وIKEA وH&M وSamsung وNoon – على تقنيات Tabby لتعزيز النمو وكسب ولاء العملاء من خلال توفير خيارات دفع مرنة عبر الإنترنت وفي المتاجر.

وتتخذ Tabby من الرياض مقرًا رئيسيًا لها، وتقدّم خدماتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

