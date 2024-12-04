دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "موني جرام الدولية"، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية التي تربط المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، اليوم عن شراكة إستراتيجية مع "كوميرا باي"، وهي مجموعة متكاملة من خدمات الدفع الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة من شركة كوميرا فاينانشال هولدينج المحدودة، التابعة لمجموعة شركات "مجموعة رويال" في أبوظبي. "كوميرا باي"مدمجة في تطبيق "كوميرا"، الرائد في المكالمات الصوتية والمراسلة في المنطقة مع أكثر من ثمانية ملايين مستخدم فعال. من خلال هذه الشراكة سيتمكن عملاء "كوميرا باي" من إرسال التحويلات المالية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم عبر شبكة "موني جرام العالمية".

وقال أحمد علي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا والمحيط الهادئ في "موني جرام": "شراكتنا مع "كوميرا باي" وتكامل البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة للشركتين، تعزز التزامنا بتوفير خدمة سلسة للمعاملات الدولية، مع دعم تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجتمع غير نقدي. ونرى أن هذ الشراكة خطوة مهمة في تأكيد حضورنا في دولة الإمارات وموقعنا الريادي في التحويلات الرقمية، ونتطلع إلى تقديم هذه الخدمة إلى قاعدة عملاء "كوميرا" الواسعة والمتنامية."

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر أسواق التحويلات الصادرة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يؤدي التعاون مع "كوميرا باي" إلى زيادة حجم المعاملات بشكل كبير، وتعزيز المكانة الرائدة لـ"موني جرام" في مجال التحويلات المالية الرقمية في دولة الإمارات.

وقال هاريش باراميسواران ، نائب رئيس "كوميرا باي": "تدعم "كوميرا باي" تطلعات دولة الإمارات للتحول نحو مجتمع خالٍ من التعاملات النقدية. شراكتنا مع "موني جرام" تأكد التزامنا بتقديم خدمات تحويل أموال فعال عبر الحدود لعملائنا في دولة الإمارات. وبفضل شبكة "موني جرام العالمية" الموثوقة والحضور القوي لـ "كوميرا" في الإمارات والشرق الأوسط، يسعدنا أن نقدم خدمات تحويل أموال رقمية آمنة وموثوقة لتلبية تفضيلات العملاء المتغيرة .”

ويأتي إطلاق هذة الخدمة الجديدة بعد موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخراً على خدمات "كوميرا باي. وتمكن الموافقة شركة "كوميرا باي" من توفير خدمات تحويل الأموال دولياً بشكل آمن وموثوق ومتوافق مع المعايير والقوانين، ما يزيد من توسيع نطاق التحويلات المالية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة موني جرام (MoneyGram International, Inc.)

شركة موني جرام هي شركة تكنولوجيا مالية عالمية تتيح للمستهلكين والشركات نقل الأموال وإدارتها في كل بلاد العالم تقريبًا. ومن خلال منصتها المبتكرة العابرة للحدود، توفر موني جرام لملايين المستهلكين على مستوى العالم القدرة على إرسال الأموال إلى وطنهم للعائلة والأصدقاء لاستلامها نقدًا أو استلامها مباشرةً على حساباتهم المصرفية أو محفظة الهاتف المحمول أو البطاقة المصرفية. كما تُعد الشركة رائدة في استخدام تقنية البلوك تشين على نطاق واسع، وتتيح للمستهلكين شراء العملات الرقمية وبيعها والاحتفاظ بها على تطبيقها الرائد في هذا المجال. ومن خلال واحدة من أكثر شبكات توزيع النقد شمولًا وديناميكية في العالم، أصبحت موني جرام أكبر مزود للعملات الرقمية في العالم. يضم فريق عمل موني جرام أكثر من 2,000 موظف في 36 دولة في جميع أنحاء العالم، يمثلون أكثر من 75 جنسية. ويقع المقر الرئيسي لموني جرام في دالاس، تكساس، وهي منطقة معروفة بثقافتها المؤسسية القوية على مستوى العالم، وقد حصلت على جائزة أفضل أماكن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية (Top Workplaces USA) لثلاث سنوات متتالية. وبلغة الأرقام، تقدم موني جرام خدماتها لأكثر من 50 مليون شخص في أكثر من 200 دولة وإقليم كل عام، وتتولى معاملات بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي سنويًا. تمثل المعاملات الرقمية للشركة، التي تعتمد على الرقمنة وتتمحور حول العملاء، أكثر من 50% من عمليات تحويل الأموال الخاصة بها.

نبذة عن كوميرا باي

"كوميرا باي" هي شركة تابعة لكوميرا فاينانشال هولدينج ، وهي جزء من مجموعة رويال - أبوظبي. تقدم "كوميرا باي" خدمات الدفع الرقمي، وهي مرخصة ومنظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. توفر "كوميرا باي" مجموعة متكاملة من حلول الدفع الرقمية الآمنة والسهلة الاستخدام من خلال محفظة رقمية، بما في ذلك تحويلات من محفظة إلى محفظة، والتحويلات المالية، ودفع الفواتير، وإعادة شحن الرصيد، والحسابات الافتراضية ايبان ، وغيرها من الخدمات للمستهلكين والشركات في الإمارات العربية المتحدة.

باعتبارها حلاً شاملاً للدفع الرقمي، تهدف "كوميرا باي" إلى قيادة عملية التحول نحو مجتمع خالٍ من التعاملات النقدية في الإمارات. تم بناء "كوميرا باي" كجزء من تطبيق "كوميرا" للمراسلة، وهو منصة تواصل رائدة في المنطقة.

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