مناولة حوالي 1.1 مليون مركبة في ميناء جبل علي خلال عام 2025

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "موسولف" الألمانية عن إطلاق منشأة لوجستية جديدة متخصصة في قطاع السيارات في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، لتُعزز بذلك طاقتها في تخزين المركبات وفحصها وإعدادها فنياً، ما يُعزز مكانة جافزا كمركز إقليمي رائد لتجارة السيارات.

ويأتي هذا التوسُّع في ظل نمو أحجام مناولة شحنات البضائع المدحرجة عبر ميناء جبل علي بنسبة 15% على أساس سنوي، ما أسهم في تصاعد الطلب على قدرات متخصصة للتعامل مع نقل المركبات وإعدادها على امتداد شبكات التوزيع الإقليمية.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة إجمالية تبلغ 161,000 قدم مربع، تشمل ساحة مفتوحة لتخزين المركبات ومستودعاً بمساحة تقارب 11,000 قدم مربع مجهزاً لإجراء عمليات فحص ما قبل التسليم، وتقديم خدمات الإعداد الفني للمركبات. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الكامل للموقع بحلول نهاية مارس 2026.

وتُعزّز هذه المنشأة منظومة جافزا المتكاملة للخدمات اللوجستية لقطاع السيارات، بما يمكّن المصنّعين والموزّعين من تبسيط سلاسل التوريد، وتحسين جاهزية المركبات، وتقليص الوقت اللازم لطرحها في الأسواق عبر شبكات التوزيع الإقليمية. ومن خلال الجمع بين خبرة "موسولف" الممتدة على مدى 70 عاماً في الخدمات اللوجستية للسيارات، والربط متعدد الأنماط والبنية التحتية اللوجستية التي تتمتع بها جافزا، تُقدّم المنشأة خدمات جديدة ذات قيمة مضافة تدعم تدفقات تجارة السيارات عبر دبي.

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية، مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تساهم منشأة موسولف الجديدة في تعزيز منظومة جافزا المتنامية لقطاع السيارات عبر تقديم خدمات متخصصة لتخزين وتجهيز السيارات، وخدمات فنية تضيف قيمة للمصنّعين والموزّعين العاملين في الأسواق الإقليمية. ومن خلال مواصلة استقطاب مزوّدي الخدمات اللوجستية المتخصصين لقطاع السيارات، تعمل جافزا على تمكين سلاسل توريد أسرع وأكثر كفاءة ومرونة لقطاع السيارات العالمي.”

وقال الدكتور يورغ موسولف، رئيس مجلس إدارة مجموعة موسولف: "يمثل تأسيس منشأة موسولف في جافزا خطوة مهمة في استراتيجية نمونا الدولية. ويتيح لنا الموقع والبنية التحتية ومستوى الربط المتوفر هنا تقديم خدمات مرنة وعالية الجودة لتخزين وتجهيز وتوزيع المركبات الجاهزة، مع دعم نقل المعرفة وتطوير الخبرات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ويقع المقرّ الرئيسي لشركة موسولف في ألمانيا، حيث تدير شبكة واسعة من المراكز في أوروبا والأسواق الدولية لتخزين وتجهيز وتوزيع المركبات.

كما يُراعي موقع دبي الجديد متطلبات الاستدامة، والتي تشمل إضاءة تعمل بالطاقة الكهروضوئية في أنحاء الموقع، مع التخطيط لإضافة بنية تحتية تعمل بالطاقة الشمسية لشحن المركبات الكهربائية، ضمن المرحلة التالية من التطوير.

وستقدم المنشأة خدمات تخزين وتجهيز المركبات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في قطاع السيارات، كما ستقدم حلولاً لوجستية وفنية مصممة حسب الاحتياجات، ومدعومة بنموذج التشغيل الأوروبي المُثبت لدى "موسولف". ويركّز المشروع أيضاً على نقل المعرفة وتدريب الفرق العاملة محلياً، مع تأسيس قدرات إضافية لقطاع السيارات في دولة الإمارات.

لمحة عن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا):

تعتبر "جافزا" إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقرًّا لأكثر من 12,000 شركة، بما في ذلك كبرى الشركات متعدّدة الجنسيات. تساهم "جافزا" بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 160 ألف وظيفة.

وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و"جافزا" منظومة متكاملة متعدّدة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، وتضم مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليار مستهلك.

تُمثل "جافزا" مركزاً رائداً للتجارة والأعمال يتوسط قارّات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نموّاً في العالم. وعلى مدى يزيد عن 40 عاماً، تبنّت "جافزا" ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وإقامة تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، والتزويد بأرقى مستويات الدعم. وتُعد "جافزا" شريكًا رئيسيًا في تمكين الأعمال، حيث تتيح لمتعامليها وصولًا سهلًا وفعالًا إلى فرص واعدة في المنطقة، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات وحوافز عالية الجودة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة.

نبذة عن شركة موسولف

تُعدّ موسولف واحدة من أبرز مزوّدي الخدمات الشاملة لقطاع السيارات في أوروبا. وتشمل مجموعة خدمات الشركة العائلية، التي تأسست عام 1955 وتتخذ من كيرخهايم أونتر تيك في ألمانيا مقراً لها، تقديم حلول مخصّصة في مجالات الخدمات اللوجستية والتقنية والخدمات المساندة، يتم تنفيذها بالاستعانة بشبكة مواقع تمتد على مستوى أوروبا، إلى جانب أسطول ناقلات متعدد الوسائط. وتركّز "موسولف" على مفاهيم نقل مبتكرة بهدف تزويد عملائها بخدمات نقل أكثر استدامة على المدى المتوسط.

