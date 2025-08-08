دبي، الإمارات العربية المتحدة، منح مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ِش.م.ع)، الشهادة الخضراء لشركة "إمبيريوم سوفت وير تكنولوجيز"، تقديراً لاعتمادها حلولاً تكنولوجية مستدامة مستضافة على السحابة الخضراء التابعة لمورو. وقد قام سلطان ال علي، مدير الأعمال الرقمية في شركة مورو، بتسليم الشهادة رسمياً إلى سانجو سامباسيفان المدير التنفيذي للمبيعات من شركة "إمبيريوم سوفت وير تكنولوجيز".

ومن جانبه قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "مورو": ""في "مورو"، نؤمن بأهمية تسريع التحول الرقمي بما يتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد صُمّمت سحابة مورو الخضراء لتوفير بنية تحتية قوية وضمان جاهزية تشغيلية عالية، مع تقليل الأثر البيئي إلى أدنى حد ممكن. ومن خلال منح شهادة ’مورو‘ الخضراء لشركة ’إمبيريوم سوفت وير تكنولوجيز‘، فإننا نثمّن رؤيتهم المتقدّمة في مجال الاستدامة، ونشيد بدورهم الريادي في دمج الممارسات الصديقة للبيئة ضمن عملياتهم التشغيلية الأساسية ".

ومن خلال اعتمادها لخدمات سحابة مورو الخضراء، نجحت شركة "إمبيريوم سوفت وير تكنولوجيز" في تحسين عملياتها الخاصة بإدارة البيانات، مع تخفيض بصمتها الكربونية مع ضمان الكفاءة والاعتمادية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 43,969 كيلوغراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال فترة الاستضافة.

وقال سانجو سامباسيفان من شركة "إمبيريوم سوفت وير تكنولوجيز": "بصفتنا مزوداً تقنياً يؤمن بالابتكار والاستدامة، فإن الحفاظ على البيئة يشكل محوراً رئيسياً في استراتيجيتنا للنمو المستدام. وقد مكّنتنا شركة مورو من تحقيق توازن فعّال بين الأداء العالي وخفض البصمة الكربونية من خلال حلول الاستضافة المتقدمة التي تقدمها. ويُعّد حصولنا على شهادة مورو الخضراء دليلاً على التزامنا البيئي، وتجسيداً لأهمية بناء شراكات استراتيجية مع جهات تشاركنا رؤيتنا نحو مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة".

تعكس هذه الشراكة توجّهًا متصاعدًا بين المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات وخارجها، حيث تسير الاستدامة جنبًا إلى جنب مع الابتكار. وتستند سحابة مورو الخضراء إلى أحدث التقنيات الموفرة للطاقة، لتوفر للمؤسسات بيئة استضافة آمنة ومستدامة تراعي أعلى معايير الكفاءة البيئية.

ويعزّز هذا التكريم مكانة "مورو" كممكن رئيسي لبنية تحتية رقمية مستدامة في المنطقة، حيث تواصل دعم العملاء من مختلف القطاعات في مسيرتهم نحو التحول الرقمي المتقدّم، مع الالتزام في الوقت ذاته بأفضل الممارسات البيئية.

